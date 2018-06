Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepte az elemzőket, mennyire gyengén nőtt a magyar kiskereskedelem, a választás előtti osztogatás lehet az egyik ok.","shortLead":"Meglepte az elemzőket, mennyire gyengén nőtt a magyar kiskereskedelem, a választás előtti osztogatás lehet az egyik ok.","id":"20180605_Tul_koran_koltottek_el_a_nyugdijasok_az_Erzsebetutalvanyukat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2df638-5bb5-4d37-9ca0-b62d6d18153a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Tul_koran_koltottek_el_a_nyugdijasok_az_Erzsebetutalvanyukat","timestamp":"2018. június. 05. 10:26","title":"Túl korán költötték el a nyugdíjasok az Erzsébet-utalványukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly átalakításokba fogott az államtitkárságon és a háttérintézményekben az új miniszter. ","shortLead":"Komoly átalakításokba fogott az államtitkárságon és a háttérintézményekben az új miniszter. ","id":"20180605_Nepszava_Kasler_mindenkit_lecserel_az_egeszsegugyi_vezetesben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd33f760-f628-42d1-9a08-b43681b8c522","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Nepszava_Kasler_mindenkit_lecserel_az_egeszsegugyi_vezetesben","timestamp":"2018. június. 05. 07:53","title":"Népszava: Kásler mindenkit lecserél az egészségügyi vezetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez nálunk is komoly veszélyt jelenthet.","shortLead":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez...","id":"20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a913f04-5f0a-42e0-ae47-df3f57040630","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","timestamp":"2018. június. 04. 20:03","title":"Ha ezt a videót megnézi, többé nem fogja a szemetesbe dobni a régi telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc10502-fcac-4796-90db-3cbf8e0fa68b","c_author":"Bartha Dániel","category":"itthon","description":"Manfred Weber lehetetlen helyzetben van: egyszerre kell megakadályoznia, hogy a Néppártból Orbánék miatt bárki távozzon Macron felé, és a Fideszt is a pártcsaládon belül kéne tartania. Így aztán Orbán Viktor az, akinek a mozgástere megnőtt. A 2019-es választások pedig új lehetőségeket nyitnak meg az Európai Parlamentben a magyar kormányfő számára – mutatja be elemzésében Bartha Dániel.","shortLead":"Manfred Weber lehetetlen helyzetben van: egyszerre kell megakadályoznia, hogy a Néppártból Orbánék miatt bárki távozzon...","id":"20180604_A_Fidesz_es_a_neppart_Orbannak_vannak_opcioi_es_zsarolasi_potencialja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc10502-fcac-4796-90db-3cbf8e0fa68b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b999fdb-ab95-4a35-a30d-c57fef158acb","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_Fidesz_es_a_neppart_Orbannak_vannak_opcioi_es_zsarolasi_potencialja","timestamp":"2018. június. 04. 17:00","title":"A Fidesz és a Néppárt: Orbánnak vannak opciói és zsarolási potenciálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88753b2-8d65-485a-8b93-61ca330d44d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első körben Budapestre és környékére koncentrálnának a házhoz szállítással kapcsolatban. Várhatóan a benzinkutakon lévő Spar-pontok száma is nő, és két éven belül elérheti a százat.","shortLead":"Első körben Budapestre és környékére koncentrálnának a házhoz szállítással kapcsolatban. Várhatóan a benzinkutakon lévő...","id":"20180606_jovore_indulhat_a_spar_webaruhaza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d88753b2-8d65-485a-8b93-61ca330d44d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1fc4af-bdc5-40e1-acdd-55beff017b7c","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_jovore_indulhat_a_spar_webaruhaza","timestamp":"2018. június. 06. 07:48","title":"Jövőre indulhat a Spar webáruháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom az SMS-üzenettel való telefonegyenleg-feltöltési gyakorlatával kapcsolatos NMHH-határozat ellen fellebbezést nyújtott be. A szolgáltató álláspontja szerint a az SMS-ben havi számla terhére történő egyenlegfeltöltés nem elektronikus hírközlési szolgáltatás, így a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel e feltöltési mód felügyeletére, így nem is tilthatja be azt.","shortLead":"A Magyar Telekom az SMS-üzenettel való telefonegyenleg-feltöltési gyakorlatával kapcsolatos NMHH-határozat ellen...","id":"20180605_magyar_telekom_sms_egyenlegfeltoltes_nmhh_tilto_hatarozat_fellebbezes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ff1c0e-b01f-4e1e-a82b-59b1b8f08a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_magyar_telekom_sms_egyenlegfeltoltes_nmhh_tilto_hatarozat_fellebbezes","timestamp":"2018. június. 05. 14:03","title":"Telekom: Az NMHH egyszerűen nem tilthatja be az SMS-es feltöltést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Mindketten tudnak valamit a szerelemről és a csínyekről.\"","shortLead":"\"Mindketten tudnak valamit a szerelemről és a csínyekről.\"","id":"20180605_Justin_Bieber_Cupidonak_all","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac36ee00-96fb-4b6e-b6fd-e6c6e0520396","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Justin_Bieber_Cupidonak_all","timestamp":"2018. június. 06. 09:06","title":"Justin Bieber Cupidónak áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, jogában áll saját magát elnöki kegyelemben részesíteni, így gyakorlatilag bármikor mentesítheti magát az orosz kapcsolataival foglalkozó, hónapok óta tartó vizsgálat következményei alól. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, jogában áll saját magát elnöki kegyelemben részesíteni, így gyakorlatilag...","id":"20180604_Trump_mar_a_sajat_maganak_adott_elnoki_kegyelemrol_beszel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a8dc28-1ebc-4e67-8c8d-ba736b431bfe","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Trump_mar_a_sajat_maganak_adott_elnoki_kegyelemrol_beszel","timestamp":"2018. június. 04. 16:10","title":"Trump már a saját magának adható elnöki kegyelemről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]