Kate Spade öngyilkos lett. 55 éves volt.

Lila színűvé vált kedden a szentpétervári Néva-folyóba futó egyik folyót. Ugyanez már volt más színű is: piros, fehér, de még habos is.

Lila színűvé vált kedden a szentpétervári Néva-folyóba futó egyik folyót. Ugyanez már volt más színű is: piros, fehér... Ráadásul ezt nem a Facebook hozta nyilvánosságra, hanem újságírók derítették ki. Gulyás Gergely egy válasza szerint ennek ellenére mindent megtesznek azért, hogy a polgári vezetés alatt folytatódjon a fejlődés. A turai kastély és egy Andrássy úti ingatlan felújításánál sem fizettek már egy jó ideje az alvállalkozóknak. ","id":"20180605_Fel_eve_nem_fizettek_az_alvallalkozoknak_a_Tiborczhoz_kotheto_epuletek_felujitasanal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56a0650-5256-434a-8601-a4a017fc01b7","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Fel_eve_nem_fizettek_az_alvallalkozoknak_a_Tiborczhoz_kotheto_epuletek_felujitasanal","timestamp":"2018. június. 05. 08:40","title":"Fél éve nem fizettek az alvállalkozóknak a Tiborczhoz köthető épületek felújításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly átalakításokba fogott az államtitkárságon és a háttérintézményekben az új miniszter. Komoly átalakításokba fogott az államtitkárságon és a háttérintézményekben az új miniszter. ","id":"20180605_Nepszava_Kasler_mindenkit_lecserel_az_egeszsegugyi_vezetesben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd33f760-f628-42d1-9a08-b43681b8c522","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Nepszava_Kasler_mindenkit_lecserel_az_egeszsegugyi_vezetesben","timestamp":"2018. június. 05. 07:53","title":"Népszava: Kásler mindenkit lecserél az egészségügyi vezetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d944927-efb6-4a3c-8f2e-af9a99a1cdac","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Ez nem Felcsút vagy Mezőkövesd – panaszkodott egy fociklub elnöke, amikor a stadionépítés a padlóra küldte őket. Az NB I.-ből és az NB II.-ből is kiesett két olyan csapat, amelynél sok pénz megy el a stadionépítésre vagy -felújításra, és csak akkor kerülnek bajba, amikor focizni kell. Az NB...","id":"20180605_stadionok_NBI_NBII_kieso_csapatok_stadionepitesi_program","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d944927-efb6-4a3c-8f2e-af9a99a1cdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cde6b2-f9cf-458c-b68f-71f17198d366","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_stadionok_NBI_NBII_kieso_csapatok_stadionepitesi_program","timestamp":"2018. június. 05. 06:30","title":"Osztályon felüli stadionokból egyosztálynyit pottyanó klubok, megérte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]