Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ec0ce98-a965-4c68-826d-34465e162c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén volt hat esztendeje, hogy elsüllyedt ez a hatalmas hajó, melynek felelőtlen és gyáva kapitánya a baleset miatt még jó sokáig börtönben marad.","shortLead":"Idén volt hat esztendeje, hogy elsüllyedt ez a hatalmas hajó, melynek felelőtlen és gyáva kapitánya a baleset miatt még...","id":"20180605_a_nap_fotoja_felborult_gigantikus_hajo_costa_concordia_giglio_hajokatasztrofa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ec0ce98-a965-4c68-826d-34465e162c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb9153a-7ccb-4614-8c1c-3f7a208bb157","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_a_nap_fotoja_felborult_gigantikus_hajo_costa_concordia_giglio_hajokatasztrofa","timestamp":"2018. június. 05. 06:41","title":"A nap fotója: sokkoló nézőpontból a felborult gigantikus hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyári szezonban már a déli parton is házhoz viszik a bevásárlást.","shortLead":"A nyári szezonban már a déli parton is házhoz viszik a bevásárlást.","id":"20180604_tesco_hazhoz_szallitas_balaton_deli_part","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18f1e79-7ffa-4204-a9b3-991a9a8cd9c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_tesco_hazhoz_szallitas_balaton_deli_part","timestamp":"2018. június. 04. 10:25","title":"Nagyot dob a Tesco a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f234ad5e-2f85-4c76-be4c-82a6d02d2674","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Űrdongó eredettörténetet mutatja be a Travis Knight rendezésében készülő BumbleBee. Kijött hozzá az első előzetes.","shortLead":"Űrdongó eredettörténetet mutatja be a Travis Knight rendezésében készülő BumbleBee. Kijött hozzá az első előzetes.","id":"20180605_Itt_az_uj_Transformersmozi_elozetese_amit_nem_Michael_Bay_rendez__lehet_pont_ettol_lesz_jo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f234ad5e-2f85-4c76-be4c-82a6d02d2674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91e0e0d-56e5-4598-891d-9b0020169c26","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Itt_az_uj_Transformersmozi_elozetese_amit_nem_Michael_Bay_rendez__lehet_pont_ettol_lesz_jo","timestamp":"2018. június. 05. 20:38","title":"Itt az új Transformers-mozi előzetese, amit nem Michael Bay rendez - lehet, pont ettől lesz jó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a886876e-50bb-423c-a6b7-7797a412024a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ömlött a víz, és alkatrészek, autódarabok borították az utat két kocsi hétfő reggeli karambolja után Budapest XVI. kerületében, a Mátyás király utca és a Szent Korona utca kereszteződésénél. Az egyik autó kidöntött egy tűzcsapot, innen tört fel szökőkútszerűen a víz. A katasztrófavédelem Facebook-oldalán pár órája tették közzé a helyszínen készített videót. Korábbi hírek szerint a tűzoltók a mentők segítségével egy embert kiemeltek az egyik kocsiból, állapotáról nincs hír. Nem tudni azt sem, ki lehet a felelős a balesetért. A Szent Korona utcában mindkét oldalon stoptábla van a Mátyás király utcai kereszteződésnél. ","shortLead":"Ömlött a víz, és alkatrészek, autódarabok borították az utat két kocsi hétfő reggeli karambolja után Budapest XVI...","id":"20180604_szokokut_lett_a_tuzcsapbol_ket_auto_csattanasa_utan_a_XVI_keruletben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a886876e-50bb-423c-a6b7-7797a412024a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20df38ae-fd50-4c15-bb01-868a65d59151","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_szokokut_lett_a_tuzcsapbol_ket_auto_csattanasa_utan_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. június. 04. 16:30","title":"Szökőkút lett a tűzcsapból két autó csattanása után a XVI. kerületben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54395c25-ee7a-42f3-a7f1-b351877bdc03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éve kellett várni arra, hogy csúcstelefonnal rukkoljon ki az Oppo. Hamarosan érkezhet a Find X modell.","shortLead":"Négy éve kellett várni arra, hogy csúcstelefonnal rukkoljon ki az Oppo. Hamarosan érkezhet a Find X modell.","id":"20180605_oppo_findx_telefon_funkciok_specifikaciok_5g_telefon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54395c25-ee7a-42f3-a7f1-b351877bdc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8094ed-df9c-456c-9260-49488f58760c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_oppo_findx_telefon_funkciok_specifikaciok_5g_telefon","timestamp":"2018. június. 05. 12:03","title":"Kiszivárgott egy érdekes okostelefon: iPhone X-es jellemzők mellett talán még 5G is lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamvas Istvánt most nem próbálták meg kiszorítani.","shortLead":"Hamvas Istvánt most nem próbálták meg kiszorítani.","id":"20180605_Tavozik_a_Paksi_Atomeromu_vezetoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a115d3c2-43ab-4ea1-9a0e-58cbf05abdca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Tavozik_a_Paksi_Atomeromu_vezetoje","timestamp":"2018. június. 05. 11:02","title":"Távozik a Paksi Atomerőmű vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozóra Vlagyivosztokban kerülne sor, ha az észak-koreai vezető elfogadja a meghívást. ","shortLead":"A találkozóra Vlagyivosztokban kerülne sor, ha az észak-koreai vezető elfogadja a meghívást. ","id":"20180604_Szeptemberben_talalkozna_Putyinnal_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21482c0-67be-4738-aaf5-17703c088492","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Szeptemberben_talalkozna_Putyinnal_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. június. 04. 11:55","title":"Szeptemberben találkozhat Putyinnal Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb18373-4242-4d62-ad02-373a79662763","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Az emberek még mindig erőtlenek, de legalább már tudják, mi a helyzet” – mondta Edward Snowden a CIA, illetve az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) egykori alkalmazottja, aki öt évvel ezelőtt hatalmas mennyiségű titkos dokumentum közzétételével leplezte le az amerikai titkosszolgálatok tevékenységének részleteit.","shortLead":"„Az emberek még mindig erőtlenek, de legalább már tudják, mi a helyzet” – mondta Edward Snowden a CIA, illetve...","id":"20180605_Snowden_nem_banta_meg_a_kiszivarogtatast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beb18373-4242-4d62-ad02-373a79662763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975c5299-08c1-4d76-b613-94770009626f","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Snowden_nem_banta_meg_a_kiszivarogtatast","timestamp":"2018. június. 05. 14:10","title":"Snowden nem bánta meg a kiszivárogtatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]