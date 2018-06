Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sok napsütés mellett főként a déli óráktól lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés, leginkább a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén alakul ki zápor, zivatar.","shortLead":"A sok napsütés mellett főként a déli óráktól lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés, leginkább a Dunántúlon és...","id":"20180605_Ez_a_nap_sem_mulhat_el_zivatarok_nelkul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e3dff-84bd-42e7-90ac-69a5113cc871","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Ez_a_nap_sem_mulhat_el_zivatarok_nelkul","timestamp":"2018. június. 05. 05:06","title":"Ez a nap sem múlhat el zivatarok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a3f5dd-52a4-489e-9688-15e946e603a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén közel 17 ezer nevezés érkezett Londonba a legnagyobb borversenyként ismert Decanter World Wine Awards (DWWA) 2018-ra. A magyarok négy platinaérmet és több dobogós helyezést nyertek el a rangos nemzetközi megmérettetésen.





","shortLead":"Idén közel 17 ezer nevezés érkezett Londonba a legnagyobb borversenyként ismert Decanter World Wine Awards (DWWA...","id":"20180604_Oriasi_magyar_siker__vilagelso_borok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66a3f5dd-52a4-489e-9688-15e946e603a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df869a7-e0a5-42dd-8e05-1c4b1e657e69","keywords":null,"link":"/elet/20180604_Oriasi_magyar_siker__vilagelso_borok","timestamp":"2018. június. 04. 19:03","title":"Óriási magyar siker – világelső borok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akkor is százezer forint fölött lehet egy nyaralás ára, ha szó sincs közben luxusról.","shortLead":"Akkor is százezer forint fölött lehet egy nyaralás ára, ha szó sincs közben luxusról.","id":"20180605_Itt_a_beremelesek_eredmenye_150_ezer_forintba_is_kerulhet_egy_het_a_Balatonnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821015ad-3511-4dbd-979f-21d03385ba50","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Itt_a_beremelesek_eredmenye_150_ezer_forintba_is_kerulhet_egy_het_a_Balatonnal","timestamp":"2018. június. 05. 15:28","title":"Itt a béremelések eredménye: 150 ezer forintba is kerülhet egy hét a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da4838f-c682-444a-abc0-c12bf27d4e32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Egy idő után azt kérdeztem magamtól, hogy nem a bőrszínem-e az oka mindennek\" – tette fel a kérdést Yaya Touré. ","shortLead":"\"Egy idő után azt kérdeztem magamtól, hogy nem a bőrszínem-e az oka mindennek\" – tette fel a kérdést Yaya Touré. ","id":"20180605_Yaya_Toure_szerint_Guardiola_azert_mellozi_mert_fekete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9da4838f-c682-444a-abc0-c12bf27d4e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b9867a-da0e-4110-ba71-3ce9262c1e55","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Yaya_Toure_szerint_Guardiola_azert_mellozi_mert_fekete","timestamp":"2018. június. 05. 11:44","title":"Yaya Touré szerint Guardiola azért mellőzi, mert fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22379f-9a0e-4277-9306-b20db9af3eeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911 GT3 RS óriási sebességgel térhetett le az útról, és ez a \"végeredményen\" is igen jól látszik.","shortLead":"A Porsche 911 GT3 RS óriási sebességgel térhetett le az útról, és ez a \"végeredményen\" is igen jól látszik.","id":"20180605_porsche_911_gt3_rs_baleset_isle_of_man","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae22379f-9a0e-4277-9306-b20db9af3eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91b0dd8-e114-4a2e-83b6-6b1461c879fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_porsche_911_gt3_rs_baleset_isle_of_man","timestamp":"2018. június. 05. 12:26","title":"Gyakorlatilag megsemmisült a Porsche az Isle of Manen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország kedden értesíti a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy megkezdi az urándúsító kapacitásának növelését célzó folyamatot – közölte Berúz Kamalvandi, az Iráni Atomenergia Szervezet szóvivője az ISNA félhivatalos iráni hírügynökséggel. ","shortLead":"Az ország kedden értesíti a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy megkezdi az urándúsító kapacitásának...","id":"20180605_trump_felrugta_az_alkut_Iran_ujra_urant_dusit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebef7e08-6181-4ad0-9dc6-6701918e682c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_trump_felrugta_az_alkut_Iran_ujra_urant_dusit","timestamp":"2018. június. 05. 05:18","title":"Trump felrúgta az alkut, Irán újra felpörgeti az urándúsítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b5e702-a3ee-4f47-a5cf-ef0fa1a8bd55","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Floyd Mayweather Jr.-t választotta a világ legjobban kereső sportolójának a Forbes: a bokszoló éves gázsija, amelyet nem mellesleg egyetlen éjszaka keresett meg, 77,8 milliárd forintnak megfelelő dollárra rúg.","shortLead":"Floyd Mayweather Jr.-t választotta a világ legjobban kereső sportolójának a Forbes: a bokszoló éves gázsija, amelyet...","id":"20180605_Itt_az_ember_aki_Meszaros_Lorincnel_is_gyorsabban_szedi_a_milliokat_igaz_neki_verekedni_kell_erte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53b5e702-a3ee-4f47-a5cf-ef0fa1a8bd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428d8077-3276-439f-945c-5a7afbc7d933","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Itt_az_ember_aki_Meszaros_Lorincnel_is_gyorsabban_szedi_a_milliokat_igaz_neki_verekedni_kell_erte","timestamp":"2018. június. 05. 18:11","title":"Itt az ember, aki Mészáros Lőrincnél is gyorsabban gyűjti a milliókat, igaz, ehhez verekednie is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b95bae-7849-4e27-87a7-811dd15a0642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetben egy Opel vezetője, egy 26 éves nő a kórházban életet vesztette. A rendőrök vádemelési javaslattal fejezték be a nyomozást.","shortLead":"A balesetben egy Opel vezetője, egy 26 éves nő a kórházban életet vesztette. A rendőrök vádemelési javaslattal fejezték...","id":"20180606_Huszoneves_BMWs_okozott_halalos_balesetet_az_M0ason","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b95bae-7849-4e27-87a7-811dd15a0642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6548d1-afd3-4078-8075-8a9f3d179bdb","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180606_Huszoneves_BMWs_okozott_halalos_balesetet_az_M0ason","timestamp":"2018. június. 06. 10:16","title":"Huszonéves BMW-s okozott halálos balesetet az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]