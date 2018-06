Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromszoros egyetemi erőszakoló fél év börtönt kapott, a kaliforniai bíró ellen petíció indult, és végül népszavazáson leváltották.","shortLead":"A háromszoros egyetemi erőszakoló fél év börtönt kapott, a kaliforniai bíró ellen petíció indult, és végül...","id":"20180606_Levaltottak_a_birot_aki_enyhe_iteletet_hozott_egy_eroszakolasi_ugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829badb8-5ee5-4a22-bce6-e2c6f17659c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Levaltottak_a_birot_aki_enyhe_iteletet_hozott_egy_eroszakolasi_ugyben","timestamp":"2018. június. 06. 17:47","title":"Leváltották a bírót, aki enyhe ítéletet hozott egy erőszakolási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szegénységben kell élniük a nyugdíjasoknak, ha nem változtatnak drasztikusan a foglalkoztatáson.","shortLead":"Szegénységben kell élniük a nyugdíjasoknak, ha nem változtatnak drasztikusan a foglalkoztatáson.","id":"20180605_Het_evvel_kellene_emelni_Magyarorszagon_a_nyugdijkorhatart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3120c3-aa27-4fc0-9b4c-f9c2944642e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Het_evvel_kellene_emelni_Magyarorszagon_a_nyugdijkorhatart","timestamp":"2018. június. 05. 10:09","title":"Hét évvel kellene emelni Magyarországon a nyugdíjkorhatárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, amiben azt javasolja, írják át a miniszterelnök megválasztásáról szóló törvényt.","shortLead":"Szabó Tímea törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, amiben azt javasolja, írják át a miniszterelnök megválasztásáról...","id":"20180606_A_Parbeszed_azt_javasolja_Orban_Soros_miatt_ne_lehessen_miniszterelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20592278-1adc-42b1-bc27-b3c7474931a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_A_Parbeszed_azt_javasolja_Orban_Soros_miatt_ne_lehessen_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 06. 15:03","title":"A Párbeszéd azt javasolja, Orbán Soros miatt ne lehessen miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország kedden értesíti a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy megkezdi az urándúsító kapacitásának növelését célzó folyamatot – közölte Berúz Kamalvandi, az Iráni Atomenergia Szervezet szóvivője az ISNA félhivatalos iráni hírügynökséggel. ","shortLead":"Az ország kedden értesíti a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy megkezdi az urándúsító kapacitásának...","id":"20180605_trump_felrugta_az_alkut_Iran_ujra_urant_dusit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebef7e08-6181-4ad0-9dc6-6701918e682c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_trump_felrugta_az_alkut_Iran_ujra_urant_dusit","timestamp":"2018. június. 05. 05:18","title":"Trump felrúgta az alkut, Irán újra felpörgeti az urándúsítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b1718e-ec97-4a14-8e85-e21f0ccae23b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az indok, hogy meg kell várnia az Európai Unió Bíróságának döntéseit ezekben az ügyekben. Kemény különvélemények is voltak, négy bíró szerint a döntés indokolatlan és \"rendkívül veszélyes\".","shortLead":"Az indok, hogy meg kell várnia az Európai Unió Bíróságának döntéseit ezekben az ügyekben. Kemény különvélemények is...","id":"20180605_Az_Alkotmanybirosag_felfuggesztette_a_civiltorvennyel_kapcsolatos_eljarasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b1718e-ec97-4a14-8e85-e21f0ccae23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e14dea-ae49-4d10-b52e-4ccc2ddc4ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Az_Alkotmanybirosag_felfuggesztette_a_civiltorvennyel_kapcsolatos_eljarasat","timestamp":"2018. június. 05. 15:25","title":"Az Alkotmánybíróság egyelőre nem dönt sem a CEU-, sem a civiltörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc0bb34-4ec6-4066-a7af-df123e6c9f52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most már tényleg elmehetnének együtt valahová.","shortLead":"Most már tényleg elmehetnének együtt valahová.","id":"20180605_Egy_lany_Danny_DeVitobabuval_ment_a_vegzos_balba_a_szinesz_pedig_zsenialisan_reagalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bc0bb34-4ec6-4066-a7af-df123e6c9f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051df859-cd27-4269-b996-4dabee053d26","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Egy_lany_Danny_DeVitobabuval_ment_a_vegzos_balba_a_szinesz_pedig_zsenialisan_reagalt","timestamp":"2018. június. 05. 17:37","title":"Egy lány Danny DeVito-bábuval ment a végzős bálba, a színész pedig zseniálisan reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Használhatatlan másolt szabályzatokkal próbálják utolérni az ügyfeleket.","shortLead":"Használhatatlan másolt szabályzatokkal próbálják utolérni az ügyfeleket.","id":"20180605_Elege_van_a_GDPRlevelekbol_Gyakran_az_sem_erti_mit_irt_le_aki_elkuldte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b2f575-f152-41fd-99d8-93a3f3f92f7f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Elege_van_a_GDPRlevelekbol_Gyakran_az_sem_erti_mit_irt_le_aki_elkuldte","timestamp":"2018. június. 05. 13:59","title":"Elege van a GDPR-levelekből? Gyakran az sem érti, mit írt le, aki elküldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Békét remélnek a találkozótól.","shortLead":"Békét remélnek a találkozótól.","id":"20180605_Emlekeremmel_varjak_Donald_Trumpot_es_Kim_DzsongUnt_Szingapurban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f4fd89-1d4a-4dd6-990c-14c210e932f8","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Emlekeremmel_varjak_Donald_Trumpot_es_Kim_DzsongUnt_Szingapurban","timestamp":"2018. június. 05. 12:55","title":"Emlékéremmel várják Donald Trumpot és Kim Dzsong Unt Szingapúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]