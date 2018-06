Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztást adott ki felhőszakadás és heves zivatar miatt, amely csaknem az ország kétharmadát érinti.

© met.hu

Az előrejelzésük szerint az ország északkeleti harmadát leszámítva több helyen várható zivatar estig, késő estig. A zivatarokat helyenként viharos – 60-80 km/órás – szél kísérheti, több helyen felhőszakadás is kialakulhat, ami 30-40 milliméter körüli csapadékot jelent.

Egy-egy helyen heves zivatar is kialakulhat, 90 kilométer/órás széllökés és kétcentis jég is előfordulat. Éjszaka is várhatók zivatarok, felhőszakadás. Csütörtökön is több helyen várható zivatar, jellemzően a délutáni, esti órákban. Felhőszakadás, 90 km/órás széllökés és jégeső is előfordulhat.