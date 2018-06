Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Máshol elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. ","shortLead":"Máshol elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. ","id":"20180605_Riasztast_adtak_ki_jo_sok_eso_hullhat_a_Baranya_megyeben_elok_nyakaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40227474-07d0-4760-9854-4efbc27dc1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Riasztast_adtak_ki_jo_sok_eso_hullhat_a_Baranya_megyeben_elok_nyakaba","timestamp":"2018. június. 05. 18:31","title":"Riasztást adtak ki, jó sok eső hullhat a Baranya megyében élők nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olimpiai bajnok birkózó egy banánimportálással foglalkozó cég reklámarca lett. A bíróság szerint azonban a háttérben ennél jóval többet tett, több üzletféllel ő kötötte össze az ügy elsőrendű vádlottját. ","shortLead":"Az olimpiai bajnok birkózó egy banánimportálással foglalkozó cég reklámarca lett. A bíróság szerint azonban a háttérben...","id":"20180606_blikk_a_banankiraly_cege_miatt_kotott_ki_a_birosagon_Novenyi_Norbert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb27e94-cc10-4f99-ad62-dbd351390bdf","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_blikk_a_banankiraly_cege_miatt_kotott_ki_a_birosagon_Novenyi_Norbert","timestamp":"2018. június. 06. 05:52","title":"Blikk: A banánkirály cége miatt kötött ki a bíróságon Növényi Norbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306b0c48-d751-49f0-9924-07a5907cd602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben diákok és tanárok nem sérültek meg, a sofőr viszont a kezét törte.\r

","shortLead":"A balesetben diákok és tanárok nem sérültek meg, a sofőr viszont a kezét törte.\r

","id":"20180606_fotok_erkeztek_a_baranyai_iskolanak_utkozott_kamionrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306b0c48-d751-49f0-9924-07a5907cd602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba2cef9-12bd-4612-84c7-8c4bd484ea61","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_fotok_erkeztek_a_baranyai_iskolanak_utkozott_kamionrol","timestamp":"2018. június. 06. 15:13","title":"Fotók érkeztek a baranyai iskolának ütközött kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyári diákmunkásokkal enyhítenék az \"égető\" munkaerőhiányt több ágazatban is, ennek érdekében a pénzügyminiszter kampányolt szerdán a Tv2-n. Arról is beszélt, hogy amúgy szárnyal a magyar gazdaság.","shortLead":"Nyári diákmunkásokkal enyhítenék az \"égető\" munkaerőhiányt több ágazatban is, ennek érdekében a pénzügyminiszter...","id":"20180606_Hasit_a_gazdasag_de_a_diakok_is_keljenek_fel_dolgozni__nyari_munkara_buzdit_Varga_Mihaly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7385dd-d978-4ec4-a594-87b499e571b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Hasit_a_gazdasag_de_a_diakok_is_keljenek_fel_dolgozni__nyari_munkara_buzdit_Varga_Mihaly","timestamp":"2018. június. 06. 09:13","title":"Hasít a gazdaság, de a diákok is keljenek fel dolgozni – nyári munkára buzdít Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap és Enyedi Ildikó Az én XX. századom című filmjét láthatja majd a fesztivál közönsége.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap és Enyedi Ildikó Az én XX. századom című filmjét láthatja majd a fesztivál közönsége.","id":"20180606_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Sydneyi_Filmfesztivalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15484429-3e85-4819-8225-9489f558acef","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Sydneyi_Filmfesztivalon","timestamp":"2018. június. 06. 15:45","title":"Két magyar film is szerepel a Sydney-i Filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a1695-c7de-45c2-9dc9-91b29c691b99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Videon_az_elkotott_pancelozott_csapatszallito_uldozese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a1695-c7de-45c2-9dc9-91b29c691b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44edf912-7059-4580-bd1e-40df04fd7c6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Videon_az_elkotott_pancelozott_csapatszallito_uldozese","timestamp":"2018. június. 06. 14:13","title":"Videón egy elkötött páncélozott csapatszállító üldözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és a számlákat felhasználó társaságok képviselőivel szemben vádemelést javasolnak a pénzügyi nyomozók. Az ügyben hatvannégy gyanúsított szerepel.","shortLead":"Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és...","id":"20180607_milliardos_szamlagyarat_kapcsolt_le_a_nav","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b15b1f-ab55-4e9e-8b44-4eedc601fd36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_milliardos_szamlagyarat_kapcsolt_le_a_nav","timestamp":"2018. június. 07. 10:20","title":"Milliárdos számlagyárat kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzügyi rekordot döntött az európai profi labdarúgósport élvonala, amelynek összesített bevétele először lépte át a 25 milliárd eurót a tavalyi szezonban.","shortLead":"Pénzügyi rekordot döntött az európai profi labdarúgósport élvonala, amelynek összesített bevétele először lépte át a 25...","id":"20180607_foci_labdarugas_osszesitett_bevetel_rekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8646706f-1f2e-4171-ada8-acf5bb1eb922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_foci_labdarugas_osszesitett_bevetel_rekord","timestamp":"2018. június. 07. 05:47","title":"Azt hitte, sok pénz van a fociban? Még annál is több","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]