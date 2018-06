Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52541ae8-0c93-404f-a43d-090f0c3a0a49","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emellett készül egy Joker-eredetfilm is Joaquin Phoenixszel.","shortLead":"Emellett készül egy Joker-eredetfilm is Joaquin Phoenixszel.","id":"20180606_Elszabadul_az_orulet_Jared_Leto_onallo_Jokerfilmet_forgat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52541ae8-0c93-404f-a43d-090f0c3a0a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ef83f8-5fe7-431f-894a-488e180cd808","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Elszabadul_az_orulet_Jared_Leto_onallo_Jokerfilmet_forgat","timestamp":"2018. június. 06. 10:29","title":"Elszabadul az őrület: Jared Leto önálló Joker-filmet forgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cdfeb7-4b62-4c10-b646-21b2c7b65475","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keréktárcsából bográcsozót és hasonlókat láttunk már, de egy kombiból átalakított pizzasütőt még nem.","shortLead":"Keréktárcsából bográcsozót és hasonlókat láttunk már, de egy kombiból átalakított pizzasütőt még nem.","id":"20180606_pizzasuto_ford_mondeo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42cdfeb7-4b62-4c10-b646-21b2c7b65475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed6185d-599a-4398-bd61-3bec7f5393aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_pizzasuto_ford_mondeo","timestamp":"2018. június. 06. 16:16","title":"Street food minimál: pizzakemenceként végezte ez a Ford Mondeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","shortLead":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","id":"20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4252c5a-4366-4d11-9187-bff260379683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","timestamp":"2018. június. 06. 09:57","title":"Döntött az EU, mostantól nehezebb lesz félrevezetni a vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Furcsa fejtörő az amerikai diplomácia számára, hogy ki fogja kifizetni az elnöki lakosztályt a The Fullerton luxushotelben, melyet Észak-Korea ifjú diktátora kiszemelt magának Szingapúrban. ","shortLead":"Furcsa fejtörő az amerikai diplomácia számára, hogy ki fogja kifizetni az elnöki lakosztályt a The Fullerton...","id":"20180606_A_nyomorgo_EszakKorea_diktatora_nem_hajlando_kifizetni_luxusszallasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21b650c-f69e-4296-aaed-9ddb9047d36b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_A_nyomorgo_EszakKorea_diktatora_nem_hajlando_kifizetni_luxusszallasat","timestamp":"2018. június. 06. 10:57","title":"A nyomorgó Észak-Korea diktátora nem hajlandó kifizetni luxusszállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af57f9d6-8c60-47da-ac14-a6c5b8114629","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Villamossal ütközött össze egy autóbusz szerda délután a város központjában. ","shortLead":"Villamossal ütközött össze egy autóbusz szerda délután a város központjában. ","id":"20180606_tucatnyi_serult_egy_debreceni_balesetben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af57f9d6-8c60-47da-ac14-a6c5b8114629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd067371-d494-4c8b-99cf-4d0bbe7dba12","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_tucatnyi_serult_egy_debreceni_balesetben","timestamp":"2018. június. 06. 19:09","title":"Tucatnyi sérült egy debreceni balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d046d34-a489-4ffe-a3db-28bf76e79648","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tulajdonképpen nem létezik olyan terep, ahol ezek a szívós járgányok elakadnának. ","shortLead":"Tulajdonképpen nem létezik olyan terep, ahol ezek a szívós járgányok elakadnának. ","id":"20180606_ez_a_video_mindent_elmond_az_orosz_autok_terepjaro_kepessegeirol_lada_niva_ural_teherauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d046d34-a489-4ffe-a3db-28bf76e79648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82069d1c-19a8-444a-ac33-f4f2c3572105","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_ez_a_video_mindent_elmond_az_orosz_autok_terepjaro_kepessegeirol_lada_niva_ural_teherauto","timestamp":"2018. június. 06. 06:41","title":"Ez a videó mindent elmond az orosz autók terepjáró képességeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több a panasz a BKK buszaira, az utasok gyakran nem érzik, hogy menne a klíma. A BKV szerint a buszok működő klímával állnak forgalomba, de napközben meghibásodhat a rendszer.","shortLead":"Egyre több a panasz a BKK buszaira, az utasok gyakran nem érzik, hogy menne a klíma. A BKV szerint a buszok működő...","id":"20180606_Ajuldoznak_az_utasok_a_buszon_mert_nem_megy_a_klima","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9043e8f6-0e6f-49eb-a1f4-7b47b80548c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ajuldoznak_az_utasok_a_buszon_mert_nem_megy_a_klima","timestamp":"2018. június. 06. 13:52","title":"Ájuldoznak az utasok a buszon, mert nem jó a klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94605179-e900-4a4e-a608-95e9b333bed6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aradszki András felháborodva beszélt arról, az egyik politikustársa családja hónapokon át képtelen volt normális életet élni. Más vélemény szerint inkább a kormánynak kéne visszafognia a lakájmédiáját. ","shortLead":"Aradszki András felháborodva beszélt arról, az egyik politikustársa családja hónapokon át képtelen volt normális életet...","id":"20180605_Elszolta_magat_a_KDNPs_politikus_egy_konkret_ugy_miatt_modostjak_az_Alaptorvenyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94605179-e900-4a4e-a608-95e9b333bed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350eb5af-72f6-453c-a594-fd795ce36772","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Elszolta_magat_a_KDNPs_politikus_egy_konkret_ugy_miatt_modostjak_az_Alaptorvenyt","timestamp":"2018. június. 05. 16:38","title":"Elszólta magát a KDNP-s politikus, egy konkrét ügy miatt módosítják az Alaptörvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]