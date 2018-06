Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52541ae8-0c93-404f-a43d-090f0c3a0a49","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emellett készül egy Joker-eredetfilm is Joaquin Phoenixszel.","shortLead":"Emellett készül egy Joker-eredetfilm is Joaquin Phoenixszel.","id":"20180606_Elszabadul_az_orulet_Jared_Leto_onallo_Jokerfilmet_forgat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52541ae8-0c93-404f-a43d-090f0c3a0a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ef83f8-5fe7-431f-894a-488e180cd808","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Elszabadul_az_orulet_Jared_Leto_onallo_Jokerfilmet_forgat","timestamp":"2018. június. 06. 10:29","title":"Elszabadul az őrület: Jared Leto önálló Joker-filmet forgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607abed0-73c3-40ab-9449-d4eecd290511","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz parlament alsóháza, a képviselőház bizalmat szavazott a populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) és az euroszkeptikus Liga szövetségével létrejött, Giuseppe Conte vezette új kormánynak. ","shortLead":"Az olasz parlament alsóháza, a képviselőház bizalmat szavazott a populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) és...","id":"20180606_bizalmat_szavaztak_conte_kormanyanak_itt_a_harmadik_koztarsasag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=607abed0-73c3-40ab-9449-d4eecd290511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f39e5c-7275-451b-9bed-893a8817e929","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_bizalmat_szavaztak_conte_kormanyanak_itt_a_harmadik_koztarsasag","timestamp":"2018. június. 06. 21:58","title":"Bizalmat szavaztak Conte kormányának, itt a \"harmadik köztársaság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vujity Tvrtko sajátos módon próbálja emlékezetessé tenni szerdai debütálását az Egyenes beszédben: meghívta vendégnek Ambrus Attilát, akivel egyszer már – számára nem éppen előnyös végeredménnyel – összeakaszkodtak az ATV képernyőjén.","shortLead":"Vujity Tvrtko sajátos módon próbálja emlékezetessé tenni szerdai debütálását az Egyenes beszédben: meghívta vendégnek...","id":"20180606_Elo_adasban_csap_ujra_ossze_a_Viszkis_es_Tvrkto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352451bb-8503-4f1d-a35e-1da40489aed3","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Elo_adasban_csap_ujra_ossze_a_Viszkis_es_Tvrkto","timestamp":"2018. június. 06. 12:03","title":"A Viszkis élő adásban csap újra össze Tvrtkóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész maga is meglepődött a névválasztáson, de természetesen ott lesz a híd hivatalos átnevezési ceremóniáján. ","shortLead":"A színész maga is meglepődött a névválasztáson, de természetesen ott lesz a híd hivatalos átnevezési ceremóniáján. ","id":"20180606_Gyalogos_hidat_neveznek_el_Terence_Hillrol_Nemetorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb60f67c-6102-4d8b-80f3-d9831df0c790","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Gyalogos_hidat_neveznek_el_Terence_Hillrol_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 06. 14:23","title":"Gyalogoshidat neveznek el Terence Hillről Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a456f65-9a67-4796-b5f9-f130f24d12a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a bajor márka legújabb divatterepjárója, a negyedik generációs X5-ös. ","shortLead":"Megérkezett a bajor márka legújabb divatterepjárója, a negyedik generációs X5-ös. ","id":"20180606_hivatalos_bmw_x5_suv_divatterepjaro_benzines_dizel_hud_legrugo_parfum_offroad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a456f65-9a67-4796-b5f9-f130f24d12a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e98ed7b-6aa2-49e2-ad25-043819fbc8ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_hivatalos_bmw_x5_suv_divatterepjaro_benzines_dizel_hud_legrugo_parfum_offroad","timestamp":"2018. június. 06. 10:57","title":"Hivatalos: itt a nagyobb, erősebb és okosabb teljesen új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb078-9a20-4658-be8b-7f692fbdccfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón arról beszélt, hamarosan benyújtják a jövő évi költségvetést, az általános tartalékot jelentősen emelik. A tárcák leadták az igényeket. A nyugdíjasok foglalkoztatása is erősödik.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón arról beszélt, hamarosan benyújtják a jövő évi költségvetést, az általános...","id":"20180605_Kormanyinfo_koltsegvetes_stop_soros_alaptorveny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=802fb078-9a20-4658-be8b-7f692fbdccfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8f7cdc-b1b3-4ede-a33f-69b61fb9a888","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Kormanyinfo_koltsegvetes_stop_soros_alaptorveny","timestamp":"2018. június. 05. 14:26","title":"Gulyás Gergely lassan Lázár Jánossá alakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bac455-7f45-46d1-9f7b-69a9cd34b469","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorú helyi rendeletet szavazott meg a szegedi közgyűlés még áprilisban, július 1-től csak este tízig, hétvégenként éjfélig „zajonghatnak” a vendéglátósok. A rendelet alól kivételt jelent az önkormányzati vagy állami rendezvény, éppen emiatt dobta vissza most a rendeletet a kormányhivatal.","shortLead":"Szigorú helyi rendeletet szavazott meg a szegedi közgyűlés még áprilisban, július 1-től csak este tízig, hétvégenként...","id":"20180605_Megtorte_a_kormanyhivatal_Botka_csendjet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5bac455-7f45-46d1-9f7b-69a9cd34b469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd8d9a-22ce-4de1-95b3-ed1cd1b2c5ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Megtorte_a_kormanyhivatal_Botka_csendjet","timestamp":"2018. június. 05. 18:42","title":"Megtörte a kormányhivatal Botka csendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd3f988-5af3-44c1-bcf4-df10e6ea1b66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda happy end!","shortLead":"Micsoda happy end!","id":"20180606_Nehez_gyerekkora_volt_Ottonak_a_retisasnak_de_hamarosan_kirepulhet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cd3f988-5af3-44c1-bcf4-df10e6ea1b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab2e1b3-6118-43dc-8f92-24949963cdde","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Nehez_gyerekkora_volt_Ottonak_a_retisasnak_de_hamarosan_kirepulhet","timestamp":"2018. június. 06. 15:40","title":"Nehéz gyerekkora volt Ottónak, a rétisasnak, de hamarosan kirepülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]