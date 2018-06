Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyári diákmunkásokkal enyhítenék az \"égető\" munkaerőhiányt több ágazatban is, ennek érdekében a pénzügyminiszter kampányolt szerdán a Tv2-n. Arról is beszélt, hogy amúgy szárnyal a magyar gazdaság.","shortLead":"Nyári diákmunkásokkal enyhítenék az \"égető\" munkaerőhiányt több ágazatban is, ennek érdekében a pénzügyminiszter...","id":"20180606_Hasit_a_gazdasag_de_a_diakok_is_keljenek_fel_dolgozni__nyari_munkara_buzdit_Varga_Mihaly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7385dd-d978-4ec4-a594-87b499e571b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Hasit_a_gazdasag_de_a_diakok_is_keljenek_fel_dolgozni__nyari_munkara_buzdit_Varga_Mihaly","timestamp":"2018. június. 06. 09:13","title":"Hasít a gazdaság, de a diákok is keljenek fel dolgozni – nyári munkára buzdít Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amióta Orbán Viktor Kötcsén azt mondta, nyakunkon az újabb európai válság, a Fidesz közelében mindenki átvette ezeket a szólamokat, a hullámok az ÁSZ-elnök Domokos Lászlóig is elértek.","shortLead":"Amióta Orbán Viktor Kötcsén azt mondta, nyakunkon az újabb európai válság, a Fidesz közelében mindenki átvette ezeket...","id":"20180606_Mar_az_Allami_Szamvevoszek_elnoke_is_valsagrol_beszel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6db1d0-19d5-429e-b279-bc7df6fa2bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Mar_az_Allami_Szamvevoszek_elnoke_is_valsagrol_beszel","timestamp":"2018. június. 06. 10:12","title":"Már az Állami Számvevőszék elnöke is válságról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01deabfd-1d38-453d-8b64-6ab0d4938a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen egybeesésnek tartja, hogy az elmúlt években a Fidesznek kedvező nyilatkozatokat tett. ","shortLead":"Véletlen egybeesésnek tartja, hogy az elmúlt években a Fidesznek kedvező nyilatkozatokat tett. ","id":"20180606_Zuschlag_Janos_megdicserte_Orban_Viktort_es_Habony_Arpadot_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01deabfd-1d38-453d-8b64-6ab0d4938a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977e3758-9d4a-4c55-98b2-8eec5ef76d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Zuschlag_Janos_megdicserte_Orban_Viktort_es_Habony_Arpadot_is","timestamp":"2018. június. 06. 13:35","title":"Zuschlag János megdicsérte Orbán Viktort és Habony Árpádot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f562445e-8fae-487a-b766-7c3e0fba11e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak szerintük éppen az lenne a dolga, hogy megvédje az átverésektől az embereket. Rétvári Bence nem ezt tette. ","shortLead":"A kormánynak szerintük éppen az lenne a dolga, hogy megvédje az átverésektől az embereket. Rétvári Bence nem ezt tette. ","id":"20180606_Kiakadtak_az_akademikusok_a_homeopatiat_vedo_Emmiallamtitkarra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f562445e-8fae-487a-b766-7c3e0fba11e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968cfcfb-166f-4456-b1a8-a333fec5ac21","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Kiakadtak_az_akademikusok_a_homeopatiat_vedo_Emmiallamtitkarra","timestamp":"2018. június. 06. 16:20","title":"Kiakadtak az akadémikusok a homeopátiát védő Emmi-államtitkárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4d4865-0efc-4aae-a282-a203592d816f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leginkább azt nem érti, hogy az \"állítólagosan\" zaklatott nők miért 10, 20, 30 év után bújtak elő a történeteikkel. ","shortLead":"Leginkább azt nem érti, hogy az \"állítólagosan\" zaklatott nők miért 10, 20, 30 év után bújtak elő a történeteikkel. ","id":"20180607_Vegre_Putyin_is_elmondta_a_velemenyet_a_MeToo_mozgalomrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e4d4865-0efc-4aae-a282-a203592d816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a07f48-6288-4cc2-9140-f49faf75ad33","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Vegre_Putyin_is_elmondta_a_velemenyet_a_MeToo_mozgalomrol","timestamp":"2018. június. 07. 20:03","title":"Végre Putyin is elmondta a véleményét a #MeToo mozgalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29459e57-fb26-4639-b08b-d96112068a49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőven keringtek kamugyanús hírek az elmúlt hetekben is a Facebookon. Egy rövid kvízből kiderül, mely álhíreknek dőlt be és melyik hihetetlennek tűnő híreket jobb, ha komolyan veszi.","shortLead":"Bőven keringtek kamugyanús hírek az elmúlt hetekben is a Facebookon. Egy rövid kvízből kiderül, mely álhíreknek dőlt be...","id":"20180606_urban_legends_majusi_hoaxkviz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29459e57-fb26-4639-b08b-d96112068a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1c84fb-cd11-4472-970f-ffbc0085189a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_urban_legends_majusi_hoaxkviz","timestamp":"2018. június. 06. 20:03","title":"Ez kamu, vagy tényleg újra kell most indítani az otthoni wifi routereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5d42d2-be59-4590-8888-31f55ddaf3ec","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tíz éve halt meg Sánta Ferenc.","shortLead":"Tíz éve halt meg Sánta Ferenc.","id":"20180604_A_kiszolgaltatott_egyen_es_a_hatalom_viszonyat_kutatta_Santa_Ferenc_Az_otodik_pecset_Husz_ora_Fabri_Zoltan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd5d42d2-be59-4590-8888-31f55ddaf3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d67907-49ef-4783-972e-8b269734c669","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_A_kiszolgaltatott_egyen_es_a_hatalom_viszonyat_kutatta_Santa_Ferenc_Az_otodik_pecset_Husz_ora_Fabri_Zoltan","timestamp":"2018. június. 06. 08:55","title":"A kiszolgáltatott egyén és a hatalom viszonyát kutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fa5e80-0ece-46ea-8eee-a3e90f199717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott két helyet rontva 51. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség legfrissebb világranglistáján.","shortLead":"A magyar válogatott két helyet rontva 51. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség legfrissebb világranglistáján.","id":"20180607_georges_leekens_szovetsegi_kapitny_magyar_valogatott_fifa_ranglista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59fa5e80-0ece-46ea-8eee-a3e90f199717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf55867-aad1-450c-b96c-fc695b204377","keywords":null,"link":"/sport/20180607_georges_leekens_szovetsegi_kapitny_magyar_valogatott_fifa_ranglista","timestamp":"2018. június. 07. 11:15","title":"Vajon ezzel is elégedett Leekens? Itt a FIFA-ranglista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]