Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vujity Tvrtko sajátos módon próbálja emlékezetessé tenni szerdai debütálását az Egyenes beszédben: meghívta vendégnek Ambrus Attilát, akivel egyszer már – számára nem éppen előnyös végeredménnyel – összeakaszkodtak az ATV képernyőjén.","shortLead":"Vujity Tvrtko sajátos módon próbálja emlékezetessé tenni szerdai debütálását az Egyenes beszédben: meghívta vendégnek...","id":"20180606_Elo_adasban_csap_ujra_ossze_a_Viszkis_es_Tvrkto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352451bb-8503-4f1d-a35e-1da40489aed3","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Elo_adasban_csap_ujra_ossze_a_Viszkis_es_Tvrkto","timestamp":"2018. június. 06. 12:03","title":"A Viszkis élő adásban csap újra össze Tvrtkóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59bd453-e29d-450b-902f-52eb4edd2716","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A legtöbb tanár nagy jutalomra nem vágyik, de jól esik neki, ha év végén meglepik őket a gyerekek kis, személyes ajándékokkal. Sok helyen viszont extrém drága ajándékokat vesznek a szülők a pedagógusoknak. A dolog kicsit az orvosi hálapénzhez hasonló: nincs szabályozva, de a rendszer része.","shortLead":"A legtöbb tanár nagy jutalomra nem vágyik, de jól esik neki, ha év végén meglepik őket a gyerekek kis, személyes...","id":"20180606_Jare_a_tanarnak_tanev_vegen_halapenz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d59bd453-e29d-450b-902f-52eb4edd2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e522083c-9e2e-4189-985c-dd082d088a29","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Jare_a_tanarnak_tanev_vegen_halapenz","timestamp":"2018. június. 06. 11:50","title":"Jár-e a tanárnak a szülőktől tanév végén \"hálapénz\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d046d34-a489-4ffe-a3db-28bf76e79648","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tulajdonképpen nem létezik olyan terep, ahol ezek a szívós járgányok elakadnának. ","shortLead":"Tulajdonképpen nem létezik olyan terep, ahol ezek a szívós járgányok elakadnának. ","id":"20180606_ez_a_video_mindent_elmond_az_orosz_autok_terepjaro_kepessegeirol_lada_niva_ural_teherauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d046d34-a489-4ffe-a3db-28bf76e79648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82069d1c-19a8-444a-ac33-f4f2c3572105","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_ez_a_video_mindent_elmond_az_orosz_autok_terepjaro_kepessegeirol_lada_niva_ural_teherauto","timestamp":"2018. június. 06. 06:41","title":"Ez a videó mindent elmond az orosz autók terepjáró képességeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban egyszer már elvetettek egy hasonló ötletet, most úgy tűnik, mégiscsak beépítenék a facebookos értesítéseket az Instagramba. A Facebook még több csatornán szeretné beszippantani a felhasználókat.","shortLead":"Korábban egyszer már elvetettek egy hasonló ötletet, most úgy tűnik, mégiscsak beépítenék a facebookos értesítéseket...","id":"20180607_facebook_ertesitesek_instagram_uj_gomb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2512ed6f-6f75-4215-a203-0c35263260f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_facebook_ertesitesek_instagram_uj_gomb","timestamp":"2018. június. 07. 18:03","title":"Egy kicsit felpezsdítené az értesítéseket a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztattak és bebörtönöztek Törökországban egy 69 éves karikaturistát, aki rajzaival kigúnyolta Recep Tayyip Erdogan török elnököt.","shortLead":"Letartóztattak és bebörtönöztek Törökországban egy 69 éves karikaturistát, aki rajzaival kigúnyolta Recep Tayyip...","id":"20180605_Egy_evre_bortonbe_zartak_egy_grafikust_amiert_rajzaival_kigunyolta_a_torok_elnokot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f565513-c68a-4791-a58e-40efb667476c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Egy_evre_bortonbe_zartak_egy_grafikust_amiert_rajzaival_kigunyolta_a_torok_elnokot","timestamp":"2018. június. 05. 21:45","title":"Egy évre börtönbe zártak egy grafikust, amiért rajzaival kigúnyolta a török elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f73d697-d497-404e-b5e4-69c61bbd2519","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Ma már számos lehetőség közül választhatnak, akik biztosítást szeretnének kötni. A lényeg, hogy pontosan tisztában legyenek azzal, az egyes csatornákon mit tudnak elintézni, történjen a kötés személyesen vagy online.","shortLead":"Ma már számos lehetőség közül választhatnak, akik biztosítást szeretnének kötni. A lényeg, hogy pontosan tisztában...","id":"20180605_Fuggok_Alkuszok_Pavarotti__Utmutato_biztositasi_ugynokokhoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f73d697-d497-404e-b5e4-69c61bbd2519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e22791-25d2-4235-b4cf-21f2b3284873","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180605_Fuggok_Alkuszok_Pavarotti__Utmutato_biztositasi_ugynokokhoz","timestamp":"2018. június. 06. 07:30","title":"Függők, Alkuszok, Pavarotti – Útmutató biztosítási ügynökökhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Égési sérüléseket szenvedett a Fókusz riportere, miközben a BKV járatán utazott.","shortLead":"Égési sérüléseket szenvedett a Fókusz riportere, miközben a BKV járatán utazott.","id":"20180607_Savba_ult_egesi_seruleseket_szenvedett_egy_no_a_BKV_jaratan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f270c0b7-2f0d-44f8-b51d-8848e0aa3da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Savba_ult_egesi_seruleseket_szenvedett_egy_no_a_BKV_jaratan","timestamp":"2018. június. 07. 12:36","title":"Savba ült, égési sérüléseket szenvedett egy nő a BKV járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6ab0e6-3e13-4546-be4b-4a44f25a7c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság szerdán javaslatot tett az első Digitális Európa program létrehozására, amelynek keretében 9,2 milliárd eurót fordítana a következő hosszú távú, 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetésben a mind sürgetőbb digitális kihívások kezelésére.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerdán javaslatot tett az első Digitális Európa program létrehozására, amelynek keretében 9,2...","id":"20180606_europai_bizottsag_digitalis_europa_program_mesterseges_intelligencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c6ab0e6-3e13-4546-be4b-4a44f25a7c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c56585-fe20-483c-9218-2f68296992b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_europai_bizottsag_digitalis_europa_program_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 06. 22:03","title":"2,5 milliárd eurót adna az EU arra, hogy mi is mesterségesen intelligensek legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]