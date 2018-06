Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói olyan fotókat mutattak a mesterséges intelligencia algoritmusának, amelyen emberek haltak erőszakos halált. Aztán elé tették a Rorschach-tesztet.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói olyan fotókat mutattak a mesterséges intelligencia algoritmusának...","id":"20180607_mesterseges_intelligencia_norman_reddit_pszichopata_gep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f203d476-89d7-4a09-8666-b2d4ddb8e8de","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_mesterseges_intelligencia_norman_reddit_pszichopata_gep","timestamp":"2018. június. 07. 09:03","title":"Ráeresztették a mesterséges intelligenciát az internet sötét oldalára, és komplett pszichopata vált belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megértettem, hogy meg fogok halni, s csak erre tudtam gondolni. Nagyon sajnáltam a családomat, de mégis hálás voltam, hogy jó élet jutott nekem. Ám amikor megkezdődött a kezelés, úgy éreztem, az valóban működik” – idézte a 49 éves Judy Perkinst a CBS News amerikai tévécsatorna.","shortLead":"Megértettem, hogy meg fogok halni, s csak erre tudtam gondolni. Nagyon sajnáltam a családomat, de mégis hálás voltam...","id":"20180605_Megszolalt_a_vegso_stadiumu_rakbol_kigyogyitott_amerikai_no","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6891e0-237f-4cc4-aaa7-8ea6bae32fb0","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Megszolalt_a_vegso_stadiumu_rakbol_kigyogyitott_amerikai_no","timestamp":"2018. június. 05. 15:26","title":"Megszólalt a végső stádiumú rákból kigyógyított amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a1695-c7de-45c2-9dc9-91b29c691b99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Videon_az_elkotott_pancelozott_csapatszallito_uldozese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a1695-c7de-45c2-9dc9-91b29c691b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44edf912-7059-4580-bd1e-40df04fd7c6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Videon_az_elkotott_pancelozott_csapatszallito_uldozese","timestamp":"2018. június. 06. 14:13","title":"Videón egy elkötött páncélozott csapatszállító üldözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a333499-b53b-4262-9b45-7addad848405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Fekete_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_csatornabol_Hajduhadhazon__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a333499-b53b-4262-9b45-7addad848405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e060c6-f916-4046-a298-3ecd091715b9","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Fekete_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_csatornabol_Hajduhadhazon__foto","timestamp":"2018. június. 06. 11:55","title":"Fekete kiskutyát mentettek a tűzoltók a csatornából Hajdúhadházon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Odatették magukat a játékosok, küzdöttek, hajtottak – értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya a fehéroroszok elleni 1-1-es döntetlen után.","shortLead":"Odatették magukat a játékosok, küzdöttek, hajtottak – értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya a fehéroroszok...","id":"20180607_leekens_nem_lehetek_elegedetlen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fc70f0-b7ed-4a44-93c7-f44f8a6f6ca3","keywords":null,"link":"/sport/20180607_leekens_nem_lehetek_elegedetlen","timestamp":"2018. június. 07. 07:25","title":"Leekens: Nem lehetek elégedetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741875eb-eec4-426e-9bfc-eac6316b9997","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párnak Pokorny Lia előadása közben kellett kimennie, mert elfolyt a magzatvíz. ","shortLead":"A párnak Pokorny Lia előadása közben kellett kimennie, mert elfolyt a magzatvíz. ","id":"20180606_Eloadas_kozben_indult_meg_a_szules_egy_nezonel_a_Central_Szinhazban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=741875eb-eec4-426e-9bfc-eac6316b9997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c7fde-e507-4825-91fd-eb31854a638f","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Eloadas_kozben_indult_meg_a_szules_egy_nezonel_a_Central_Szinhazban","timestamp":"2018. június. 06. 07:40","title":"Előadás közben indult meg a szülés egy nézőnél a Centrál Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig kifejezetten érdeklik. Azt ugyanakkor nagyon utálja, hogy a politika elveszi az emberek elől a levegőt. A választások utáni tüntésen szónoknak is felkérték, de ezt elhárította – Fluor Tomival készített interjút a 168 Óra.","shortLead":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig...","id":"20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c26a8e-5ffa-41f5-9a1c-917faf7a010f","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","timestamp":"2018. június. 07. 09:17","title":"Fluor: Az ellenzék elég töketlen, és akkor még finom voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2fbb26-8212-4051-8aef-a897f44675c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődnek az idei érettségi szóbeli vizsgái országszerte, a diákok először emelt szinten adnak számot tudásukról. ","shortLead":"Megkezdődnek az idei érettségi szóbeli vizsgái országszerte, a diákok először emelt szinten adnak számot tudásukról. ","id":"20180607_matol_szobeliznek_az_erettsegizok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b2fbb26-8212-4051-8aef-a897f44675c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bfd83a-7f92-4c79-9b9c-b5f740bf4c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_matol_szobeliznek_az_erettsegizok","timestamp":"2018. június. 07. 05:52","title":"Mától szóbeliznek az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]