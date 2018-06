Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43976416-9d01-442a-87c3-b6b1477c422a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az országot járják az MSZP elnökjelöltjei, a hét végén Budapesten ülnek össze, előtte még Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsen és Győrben tartanak konvenciót. A június közepén tartandó kongresszuson záruló versenybe öten neveztek, és bár többen már nem lesznek, változásokra még lehet számítani. Mivel Tóth Bertalan a legesélyesebb jelölt, mások esetleg újragondolják, nincs-e biztosabb jövőjük, ha más posztra pályáznak.","shortLead":"Az országot járják az MSZP elnökjelöltjei, a hét végén Budapesten ülnek össze, előtte még Kecskeméten, Nyíregyházán...","id":"20180606_MSZP_Toth_Bertalan_elnokvalasztas_Mesterhazy_Attila_Kunhalmi_Agnes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43976416-9d01-442a-87c3-b6b1477c422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3c4722-358f-4dd2-a13c-64bf81a80b4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_MSZP_Toth_Bertalan_elnokvalasztas_Mesterhazy_Attila_Kunhalmi_Agnes","timestamp":"2018. június. 06. 06:30","title":"Elkeseredett MSZP keresi elnökét lehetetlen küldetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV vendége volt kedd este a fideszes politikus, ahol az ismert örökség ügye is feljött.","shortLead":"Az ATV vendége volt kedd este a fideszes politikus, ahol az ismert örökség ügye is feljött.","id":"20180606_Kosa_az_1300_milliardos_tortenetrol_Az_ellenzek_mindenre_kepes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f299a111-8816-456c-ab8f-b31011af700f","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Kosa_az_1300_milliardos_tortenetrol_Az_ellenzek_mindenre_kepes","timestamp":"2018. június. 06. 13:58","title":"Kósa az 1300 milliárdos történetről: \"Az ellenzék mindenre képes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Használhatatlan másolt szabályzatokkal próbálják utolérni az ügyfeleket.","shortLead":"Használhatatlan másolt szabályzatokkal próbálják utolérni az ügyfeleket.","id":"20180605_Elege_van_a_GDPRlevelekbol_Gyakran_az_sem_erti_mit_irt_le_aki_elkuldte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b2f575-f152-41fd-99d8-93a3f3f92f7f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Elege_van_a_GDPRlevelekbol_Gyakran_az_sem_erti_mit_irt_le_aki_elkuldte","timestamp":"2018. június. 05. 13:59","title":"Elege van a GDPR-levelekből? Gyakran az sem érti, mit írt le, aki elküldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f586bc38-533d-4590-9e5c-5eb33a17d568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 51 éves Ben Lecomte már megkezdte az ultramaratoni távot, június 5-én Japán partjaitól indult. 9000 ezer kilométer és több mint hat hónap úszás vár rá. ","shortLead":"Az 51 éves Ben Lecomte már megkezdte az ultramaratoni távot, június 5-én Japán partjaitól indult. 9000 ezer kilométer...","id":"20180605_Egy_francia_ferfi_lehet_az_elso_ember_aki_atussza_a_Csendes_oceant_Ben_Lecomte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f586bc38-533d-4590-9e5c-5eb33a17d568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab04017-8137-4d04-8e3b-185e7cc881e8","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Egy_francia_ferfi_lehet_az_elso_ember_aki_atussza_a_Csendes_oceant_Ben_Lecomte","timestamp":"2018. június. 05. 10:48","title":"Ben Lecomte lehet az első ember, aki átússza a Csendes-óceánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2532ca2e-813f-4990-aa37-b91bc8296d7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letartóztattak egy Nyugat-Virginiában élő férfit, aki két gyerekét rövid időre bezárta a szárítógépbe. A férfi a gyerekek rémült sikoltozását megosztotta Snapchaten is, ezek a felvételek jutottak el a rendőrökhöz. ","shortLead":"Letartóztattak egy Nyugat-Virginiában élő férfit, aki két gyerekét rövid időre bezárta a szárítógépbe. A férfi...","id":"20180606_Apa_az_ilyen_Bezarta_egy_amerikai_ferfi_a_gyerekeit_a_szaritogepbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2532ca2e-813f-4990-aa37-b91bc8296d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f016688-a477-4506-a603-42056515ad05","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Apa_az_ilyen_Bezarta_egy_amerikai_ferfi_a_gyerekeit_a_szaritogepbe","timestamp":"2018. június. 06. 14:02","title":"Apa az ilyen? Bezárta egy amerikai férfi a gyerekeit a szárítógépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0f60ff-b5a3-4b92-b510-e20ba1d5251d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Annyi sztár van az Adidasnak ebben a friss videójában, hogy az ember alig győzi megszámolni. ","shortLead":"Annyi sztár van az Adidasnak ebben a friss videójában, hogy az ember alig győzi megszámolni. ","id":"20180605_a_focivilag_kremjet_rantottak_ossze_ehhez_a_reklamhoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b0f60ff-b5a3-4b92-b510-e20ba1d5251d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c1a9b4-4ae4-43a4-aa97-4dbbec46f32d","keywords":null,"link":"/sport/20180605_a_focivilag_kremjet_rantottak_ossze_ehhez_a_reklamhoz","timestamp":"2018. június. 05. 13:16","title":"A focivilág krémjét rántották össze ehhez a reklámhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem lett mindenki kedvence.","shortLead":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem...","id":"20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5a3e8-a911-40a4-968c-fa99b4196a60","keywords":null,"link":"/elet/20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","timestamp":"2018. június. 06. 11:18","title":"Akik nem szeretik a brokkolit, most már a kávéjukkal együtt is megihatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30478abf-d58d-4734-94e6-c00921fc0093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu László parlamenti képviselő lett a DK színeiben, időközi választások lesznek.","shortLead":"Hajdu László parlamenti képviselő lett a DK színeiben, időközi választások lesznek.","id":"20180606_Lemond_a_rakospalotai_polgarmester","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30478abf-d58d-4734-94e6-c00921fc0093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2773c9d-58bc-4b80-9ab0-524c4c0b11c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Lemond_a_rakospalotai_polgarmester","timestamp":"2018. június. 06. 16:59","title":"Lemond Rákospalota polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]