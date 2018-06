Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak a szabálytalanságokhoz, ami után büntethetnek.","shortLead":"A rendőrségnél újabban rendszeresített lopakodó autókról olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy maguk is hozzájárulnak...","id":"20180606_traffipax_civil_rendorauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b177a7-35ec-48e9-be0e-d83c897e5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb1bf09-8743-4d4d-809b-0a67fdab32ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_traffipax_civil_rendorauto","timestamp":"2018. június. 06. 12:22","title":"Provokálnak is a civil rendőrautókkal, hogy utána legyen alap bírságolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész maga is meglepődött a névválasztáson, de természetesen ott lesz a híd hivatalos átnevezési ceremóniáján. ","shortLead":"A színész maga is meglepődött a névválasztáson, de természetesen ott lesz a híd hivatalos átnevezési ceremóniáján. ","id":"20180606_Gyalogos_hidat_neveznek_el_Terence_Hillrol_Nemetorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb60f67c-6102-4d8b-80f3-d9831df0c790","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Gyalogos_hidat_neveznek_el_Terence_Hillrol_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 06. 14:23","title":"Gyalogoshidat neveznek el Terence Hillről Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2fbb26-8212-4051-8aef-a897f44675c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődnek az idei érettségi szóbeli vizsgái országszerte, a diákok először emelt szinten adnak számot tudásukról. ","shortLead":"Megkezdődnek az idei érettségi szóbeli vizsgái országszerte, a diákok először emelt szinten adnak számot tudásukról. ","id":"20180607_matol_szobeliznek_az_erettsegizok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b2fbb26-8212-4051-8aef-a897f44675c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bfd83a-7f92-4c79-9b9c-b5f740bf4c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_matol_szobeliznek_az_erettsegizok","timestamp":"2018. június. 07. 05:52","title":"Mától szóbeliznek az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b95bae-7849-4e27-87a7-811dd15a0642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy Opel vezetője, egy 26 éves nő a kórházban életet vesztette. A rendőrök vádemelési javaslattal fejezték be a nyomozást.","shortLead":"A balesetben egy Opel vezetője, egy 26 éves nő a kórházban életet vesztette. A rendőrök vádemelési javaslattal fejezték...","id":"20180606_Huszoneves_BMWs_okozott_halalos_balesetet_az_M0ason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b95bae-7849-4e27-87a7-811dd15a0642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6548d1-afd3-4078-8075-8a9f3d179bdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Huszoneves_BMWs_okozott_halalos_balesetet_az_M0ason","timestamp":"2018. június. 06. 10:16","title":"Huszonéves BMW-s okozott halálos balesetet az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harlemi állapotokra panaszkodott a vasutas szakszervezet, a MÁV most válaszolt. Tavaly átlagosan négynaponta támadtak ellenőrre, egy vonalon volt az összes eset több mint harmada.","shortLead":"Harlemi állapotokra panaszkodott a vasutas szakszervezet, a MÁV most válaszolt. Tavaly átlagosan négynaponta támadtak...","id":"20180606_Elarulta_a_MAV_melyik_vonalakon_tamadjak_meg_a_legtobb_kalauzt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464b18f9-2948-4d69-957d-32a118cb9e33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Elarulta_a_MAV_melyik_vonalakon_tamadjak_meg_a_legtobb_kalauzt","timestamp":"2018. június. 06. 16:52","title":"Elárulta a MÁV, melyik vonalakon támadják meg a legtöbb kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741875eb-eec4-426e-9bfc-eac6316b9997","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párnak Pokorny Lia előadása közben kellett kimennie, mert elfolyt a magzatvíz. ","shortLead":"A párnak Pokorny Lia előadása közben kellett kimennie, mert elfolyt a magzatvíz. ","id":"20180606_Eloadas_kozben_indult_meg_a_szules_egy_nezonel_a_Central_Szinhazban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=741875eb-eec4-426e-9bfc-eac6316b9997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c7fde-e507-4825-91fd-eb31854a638f","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Eloadas_kozben_indult_meg_a_szules_egy_nezonel_a_Central_Szinhazban","timestamp":"2018. június. 06. 07:40","title":"Előadás közben indult meg a szülés egy nézőnél a Centrál Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Putyint meglepték Észak-Korea lépései, amelyeket a kommunista ország a feszültségek enyhítése érdekében tett.","shortLead":"Putyint meglepték Észak-Korea lépései, amelyeket a kommunista ország a feszültségek enyhítése érdekében tett.","id":"20180606_putyin_megdicserte_trumpot_amiert_hajlando_talalkozni_kim_dzsong_unnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77678e92-7b51-4f2e-b2a3-109209a9d112","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_putyin_megdicserte_trumpot_amiert_hajlando_talalkozni_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. június. 06. 06:25","title":"Putyin megdicsérte Trumpot, amiért hajlandó találkozni Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec9bc56-4d37-4f73-b052-62c2b2d81973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"második agy\" néven is emlegetett enterális idegrendszer az emberek szervezetében is jelen van. Most egy állatkísérlet során képalkotó eljárással azonosították a működését.","shortLead":"A \"második agy\" néven is emlegetett enterális idegrendszer az emberek szervezetében is jelen van. Most...","id":"20180605_masodik_agy_enteralis_idegrendszer_neuronok_belmozgas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec9bc56-4d37-4f73-b052-62c2b2d81973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559d7a75-e2a8-48cc-bb45-133bf0377065","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_masodik_agy_enteralis_idegrendszer_neuronok_belmozgas","timestamp":"2018. június. 05. 10:03","title":"Van egy \"második agy\" is az ember szervezetben, és olyat tudhat, amit eddig nem láttak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]