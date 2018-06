Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"808e8144-1669-4b43-8378-044d50858564","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akbar Al Baker, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség elnöke és a Qatar Airways légitársaság ügyvezető igazgatója azt merészelte nyilatkozni, hogy az ő munkája olyan, amit csak egy férfi képes elvégezni.","shortLead":"Akbar Al Baker, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség elnöke és a Qatar Airways légitársaság ügyvezető igazgatója azt...","id":"20180605_Erre_csak_egy_ferfi_kepes__verig_sertette_a_noket_a_Qatar_Airways_fonoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808e8144-1669-4b43-8378-044d50858564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c436a73d-db2a-4fe9-a6a1-e2433c3065cb","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Erre_csak_egy_ferfi_kepes__verig_sertette_a_noket_a_Qatar_Airways_fonoke","timestamp":"2018. június. 05. 15:42","title":"\"Erre csak egy férfi képes\" - vérig sértette a nőket a Qatar Airways vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész maga is meglepődött a névválasztáson, de természetesen ott lesz a híd hivatalos átnevezési ceremóniáján. ","shortLead":"A színész maga is meglepődött a névválasztáson, de természetesen ott lesz a híd hivatalos átnevezési ceremóniáján. ","id":"20180606_Gyalogos_hidat_neveznek_el_Terence_Hillrol_Nemetorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb60f67c-6102-4d8b-80f3-d9831df0c790","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Gyalogos_hidat_neveznek_el_Terence_Hillrol_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 06. 14:23","title":"Gyalogoshidat neveznek el Terence Hillről Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Máshol elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. ","shortLead":"Máshol elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. ","id":"20180605_Riasztast_adtak_ki_jo_sok_eso_hullhat_a_Baranya_megyeben_elok_nyakaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40227474-07d0-4760-9854-4efbc27dc1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Riasztast_adtak_ki_jo_sok_eso_hullhat_a_Baranya_megyeben_elok_nyakaba","timestamp":"2018. június. 05. 18:31","title":"Riasztást adtak ki, jó sok eső hullhat a Baranya megyében élők nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912e89df-ad59-4f99-afe7-a10fa0c43da1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Néppárt müncheni konferenciáján olyan témákról lesz szó, mint a menekültügy, a határvédelem és az európai életmód fenntartása. De sajnos egyetlen fideszes előadó sem mondhatja el véleményét ezekről.","shortLead":"A Néppárt müncheni konferenciáján olyan témákról lesz szó, mint a menekültügy, a határvédelem és az európai életmód...","id":"20180606_Tanacskozik_az_Europai_Neppart_de_Orbant_nem_hivtak_eloadni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=912e89df-ad59-4f99-afe7-a10fa0c43da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f8f805-1e41-4c92-88aa-b141859740b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Tanacskozik_az_Europai_Neppart_de_Orbant_nem_hivtak_eloadni","timestamp":"2018. június. 06. 17:24","title":"Tanácskozik az Európai Néppárt, de Orbánt nem hívták előadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5521644-69c1-47ae-b004-db5b41bf668a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új szabványnak köszönhetően a jelenlegi módszereknél sokkal egyszerűbben – és adott esetben olcsóbban – megoldható, hogy hálózatba kapcsoljunk különféle routereket, így jobb legyen a wifis lefedettség a házban.","shortLead":"Egy új szabványnak köszönhetően a jelenlegi módszereknél sokkal egyszerűbben – és adott esetben olcsóbban – megoldható...","id":"20180606_wifi_alliance_easymesh_mesh_halozat_router","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5521644-69c1-47ae-b004-db5b41bf668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec0faa6-476c-4c1a-9739-b8e301f6ef76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_wifi_alliance_easymesh_mesh_halozat_router","timestamp":"2018. június. 06. 08:03","title":"Van wifi a lakásában? Ezzel a megoldással mindenhol erős lesz a jel, gyors lesz az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","shortLead":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","id":"20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4252c5a-4366-4d11-9187-bff260379683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","timestamp":"2018. június. 06. 09:57","title":"Döntött az EU, mostantól nehezebb lesz félrevezetni a vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74533d4-96b7-4cdf-94a5-8822e55b06f5","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"Könyvek, mezek, poszterek rituális elégetése ritkán tekinthető a béke és a szeretet megnyilvánulásának, de ebben az esetben igazán morbid reakció lenne. Vélemény.","shortLead":"Könyvek, mezek, poszterek rituális elégetése ritkán tekinthető a béke és a szeretet megnyilvánulásának, de ebben...","id":"20180606_Gomperz_Tamas_Messi_es_a_zsidok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74533d4-96b7-4cdf-94a5-8822e55b06f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e969a15-16d0-40dd-87d3-e208d6946bdc","keywords":null,"link":"/velemeny/20180606_Gomperz_Tamas_Messi_es_a_zsidok","timestamp":"2018. június. 06. 09:54","title":"Gomperz Tamás: Messi és a zsidók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d90a5d-7667-4cc4-bd20-43040d04b7cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nagykutya is bemutatkozott kedden hivatalos fotókon a nagyközönségnek, a BMW X5 mellett az Audi Q8 is.","shortLead":"Két nagykutya is bemutatkozott kedden hivatalos fotókon a nagyközönségnek, a BMW X5 mellett az Audi Q8 is.","id":"20180605_bmw_x5_fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51d90a5d-7667-4cc4-bd20-43040d04b7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93c0a41-b59a-4140-a063-affbb8ed6561","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_bmw_x5_fotok","timestamp":"2018. június. 05. 17:19","title":"Az sem lehet véletlen, hogy ma bukkant fel az új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]