[{"available":true,"c_guid":"a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte több mint 60 ország tesz már intézkedéseket a műanyaghulladékok egyre súlyosbodó problémájának kezelése érdekében – derül ki a témában készített eddigi legnagyobb, az indiai Újdelhiben bemutatott ENSZ-tanulmányból. Az elemzők azt is vizsgálták, melyik módszer milyen hatékony.","shortLead":"Világszerte több mint 60 ország tesz már intézkedéseket a műanyaghulladékok egyre súlyosbodó problémájának kezelése...","id":"20180607_muanyag_muanyagszennyezes_intezkedesek_ensz_tanulmany_korlatozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdb4f57-7409-49d0-b6f3-72f62037ac43","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_muanyag_muanyagszennyezes_intezkedesek_ensz_tanulmany_korlatozas","timestamp":"2018. június. 07. 13:03","title":"Be kell tiltani a műanyag dolgokat, úgy tűnik, hogy ez a módszer működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd7fc2f-1be5-46fd-9377-49fb7cfb7460","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a felújítás kezdődött el, csak letakarták a leromlott állapotú homlokzatot. Újra. ","shortLead":"Nem a felújítás kezdődött el, csak letakarták a leromlott állapotú homlokzatot. Újra. ","id":"20180606_Megint_hozzanyultak_a_Corvin_aruhazhoz__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd7fc2f-1be5-46fd-9377-49fb7cfb7460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca61f290-121b-4ef7-a18e-969cbbb674f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Megint_hozzanyultak_a_Corvin_aruhazhoz__fotok","timestamp":"2018. június. 06. 16:45","title":"Megint hozzányúltak a Corvin áruházhoz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2509d190-c936-43a3-bf6f-f40c8cc74589","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt Strabag-irodába vonultak ki egyszerre a nyomozók házkutatásra.","shortLead":"Öt Strabag-irodába vonultak ki egyszerre a nyomozók házkutatásra.","id":"20180605_A_Strabagnal_razziaztak_az_osztrak_korrupcioellenes_ugyeszseg_nyomozoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2509d190-c936-43a3-bf6f-f40c8cc74589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d95aaf8-0abb-490b-a39f-3da0579fb923","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_A_Strabagnal_razziaztak_az_osztrak_korrupcioellenes_ugyeszseg_nyomozoi","timestamp":"2018. június. 05. 15:38","title":"A Strabagnál razziáztak az osztrák korrupcióellenes ügyészség nyomozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé fordult.","shortLead":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé...","id":"20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747d5f2-52c4-446d-ab66-12ef85292d19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","timestamp":"2018. június. 07. 11:33","title":"Lakásokat épít az Auchan, Kecskeméten már be is fejezett egy projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4d3eb-d922-4acc-b727-d56c4bfbde8a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nemzeti csapat több tagja állítólag 30 prostituálttal \"szórakozott\", 24 órán át. A szövetség főtitkára szerint nem szabnak ki büntetést, hiszen a focisták elvégre nem hagytak ki edzést. ","shortLead":"A nemzeti csapat több tagja állítólag 30 prostituálttal \"szórakozott\", 24 órán át. A szövetség főtitkára szerint nem...","id":"20180606_Hatalmas_orgiaval_unnepelte_meg_a_mexikoi_valogatott_hogy_indulhat_a_veben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35b4d3eb-d922-4acc-b727-d56c4bfbde8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87246fcb-920d-4de0-b4b1-b17d87942c36","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Hatalmas_orgiaval_unnepelte_meg_a_mexikoi_valogatott_hogy_indulhat_a_veben","timestamp":"2018. június. 06. 13:24","title":"Hatalmas orgiával ünnepelte meg a mexikói válogatott, hogy indulhat a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cea58c-de2c-440c-95cf-72c39fb67e65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a kormány honlapján a miniszterek és államtitkárok szja-bevallásából a nyilvános adatokat.","shortLead":"Közzétették a kormány honlapján a miniszterek és államtitkárok szja-bevallásából a nyilvános adatokat.","id":"20180607_Kasler_Miklos_a_legjobban_kereso_miniszter_kiderult_mennyit_adozik_Orban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6cea58c-de2c-440c-95cf-72c39fb67e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc86080-2cc2-4216-99c1-80a1d5cd5757","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Kasler_Miklos_a_legjobban_kereso_miniszter_kiderult_mennyit_adozik_Orban","timestamp":"2018. június. 07. 11:31","title":"Kásler Miklós a legjobban kereső miniszter, kiderült, mennyit adózik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói olyan fotókat mutattak a mesterséges intelligencia algoritmusának, amelyen emberek haltak erőszakos halált. Aztán elé tették a Rorschach-tesztet.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói olyan fotókat mutattak a mesterséges intelligencia algoritmusának...","id":"20180607_mesterseges_intelligencia_norman_reddit_pszichopata_gep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f203d476-89d7-4a09-8666-b2d4ddb8e8de","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_mesterseges_intelligencia_norman_reddit_pszichopata_gep","timestamp":"2018. június. 07. 09:03","title":"Ráeresztették a mesterséges intelligenciát az internet sötét oldalára, és komplett pszichopata vált belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de82c98-bc9f-41a1-9505-9be40d23d3ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 37 éves kajakozó a Facebook-oldalán jelentette be szerdán, hogy életet adott második kisfiának, aki a Dániel nevet kapta.","shortLead":"A 37 éves kajakozó a Facebook-oldalán jelentette be szerdán, hogy életet adott második kisfiának, aki a Dániel nevet...","id":"20180606_fazekas_zur_krisztina_masodik_gyermeke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6de82c98-bc9f-41a1-9505-9be40d23d3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2529da37-e1bf-42ba-bb0a-99fbe74b207c","keywords":null,"link":"/elet/20180606_fazekas_zur_krisztina_masodik_gyermeke","timestamp":"2018. június. 06. 18:44","title":"Megmutatta a világnak második gyermekét Fazekas-Zur Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]