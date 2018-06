Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap és Enyedi Ildikó Az én XX. századom című filmjét láthatja majd a fesztivál közönsége.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap és Enyedi Ildikó Az én XX. századom című filmjét láthatja majd a fesztivál közönsége.","id":"20180606_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Sydneyi_Filmfesztivalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15484429-3e85-4819-8225-9489f558acef","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Sydneyi_Filmfesztivalon","timestamp":"2018. június. 06. 15:45","title":"Két magyar film is szerepel a Sydney-i Filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912e89df-ad59-4f99-afe7-a10fa0c43da1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Néppárt müncheni konferenciáján olyan témákról lesz szó, mint a menekültügy, a határvédelem és az európai életmód fenntartása. De sajnos egyetlen fideszes előadó sem mondhatja el véleményét ezekről.","shortLead":"A Néppárt müncheni konferenciáján olyan témákról lesz szó, mint a menekültügy, a határvédelem és az európai életmód...","id":"20180606_Tanacskozik_az_Europai_Neppart_de_Orbant_nem_hivtak_eloadni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=912e89df-ad59-4f99-afe7-a10fa0c43da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f8f805-1e41-4c92-88aa-b141859740b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Tanacskozik_az_Europai_Neppart_de_Orbant_nem_hivtak_eloadni","timestamp":"2018. június. 06. 17:24","title":"Tanácskozik az Európai Néppárt, de Orbánt nem hívták előadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg a legártalmasabb kategóriába sorolt benzinmotoros járművek is a típushoz szabott limiten belül teljesítettek a vizsgálatban, addig a legkörnyezetbarátabb, Euro 6-os dízelautók károsanyag-kibocsátása kétszeresen is meghaladta az uniós határértékeket.","shortLead":"Míg a legártalmasabb kategóriába sorolt benzinmotoros járművek is a típushoz szabott limiten belül teljesítettek...","id":"20180606_Egy_dizelauto_sem_felel_meg_az_EUs_kibocsatasi_normaknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e19c9e-ea0d-4868-851e-584f9e84d147","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Egy_dizelauto_sem_felel_meg_az_EUs_kibocsatasi_normaknak","timestamp":"2018. június. 06. 16:05","title":"Egy dízelautó sem felel meg az EU-s kibocsátási normáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG-nek eddig nagyon rosszul ment, két év alatt 600 milliós veszteséget termelt az amúgy milliárdos árbevételű társaság.","shortLead":"A 4iG-nek eddig nagyon rosszul ment, két év alatt 600 milliós veszteséget termelt az amúgy milliárdos árbevételű...","id":"20180606_Meszaros_Lorinc_ma_informatikai_ceget_vett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1acceb-900c-46a8-8f0c-5b3b2b6501c8","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Meszaros_Lorinc_ma_informatikai_ceget_vett","timestamp":"2018. június. 06. 15:54","title":"Mészáros Lőrinc most informatikai céget vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a17681-f556-4fd7-b381-df70bf1ae83e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István azt mondta, folyik az eljárás a margitszigeti teniszstadion ügyében, és csak akkor épülhet meg ott az építmény, ha az nem veszélyezteti a sziget természetes funkcióit. A főpolgármester szerint a Római helyett pedig inkább olyan helyen épülhetne árvízi védmű, ahol a lakók örülnek is annak, és nem tiltakoznak ellene. Arról is kérdezték, vállalná-e újabb négy évre a főpolgármesterséget.","shortLead":"Tarlós István azt mondta, folyik az eljárás a margitszigeti teniszstadion ügyében, és csak akkor épülhet meg ott...","id":"20180606_Tarlos_Margitsziget_Romai_3as_metro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1a17681-f556-4fd7-b381-df70bf1ae83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c39498-532e-47c5-9288-217508cba75a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Tarlos_Margitsziget_Romai_3as_metro","timestamp":"2018. június. 06. 12:08","title":"Tarlós: Igaza van a környezetvédőknek, és mindenkinek, aki a fairtás ellen tiltakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szabó János és Vinícius Paulo is szerephez jut a védelemben.","shortLead":"Szabó János és Vinícius Paulo is szerephez jut a védelemben.","id":"20180606_ezzel_a_kezdovel_megy_neki_leekens_a_feheroroszoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750a514f-c599-4607-a831-d191a302bd96","keywords":null,"link":"/sport/20180606_ezzel_a_kezdovel_megy_neki_leekens_a_feheroroszoknak","timestamp":"2018. június. 06. 18:31","title":"Ezzel a kezdővel megy neki Leekens a fehéroroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két forinttal csökkentek az üzemanyagárak. ","shortLead":"Két forinttal csökkentek az üzemanyagárak. ","id":"20180606_Kicsit_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e26b636-5ad1-4446-8977-7c466c52936f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Kicsit_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2018. június. 06. 08:13","title":"Kicsit olcsóbb lett a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott csapatkapitánya a Fehéroroszország elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"A magyar válogatott csapatkapitánya a Fehéroroszország elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg.","id":"20180607_csak_mankoval_tud_kozlekedni_dzsudzsak_balazs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178c0604-c979-499a-9dfb-6bc22730115d","keywords":null,"link":"/sport/20180607_csak_mankoval_tud_kozlekedni_dzsudzsak_balazs","timestamp":"2018. június. 07. 08:51","title":"Csak mankóval tud közlekedni Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]