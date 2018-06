Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95adaed6-a289-4703-86d8-85096eef6a35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ratatics Péter lesz a teljes magyarországi operatív működéséért felelős ügyvezető igazgató. ","shortLead":"Ratatics Péter lesz a teljes magyarországi operatív működéséért felelős ügyvezető igazgató. ","id":"20180607_megvan_a_mol_magyarorszag_uj_vezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95adaed6-a289-4703-86d8-85096eef6a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde42f09-f9cd-4e78-8018-dcd7c975b3e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_megvan_a_mol_magyarorszag_uj_vezetoje","timestamp":"2018. június. 07. 11:51","title":"Megvan a Mol Magyarország új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21c05ab-e978-4cde-b906-a96d8aaa9ce1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiskunmajsa közelében jól látható helyen egy rendőrnek látszó bábu várja az autózókat. Ne dőljön be neki.","shortLead":"Kiskunmajsa közelében jól látható helyen egy rendőrnek látszó bábu várja az autózókat. Ne dőljön be neki.","id":"20180607_On_is_latott_mar_ilyen_murendort_Video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21c05ab-e978-4cde-b906-a96d8aaa9ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f069eccd-ff70-4d2a-8795-a415e287a47c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_On_is_latott_mar_ilyen_murendort_Video","timestamp":"2018. június. 07. 09:12","title":"Ön is látott már ilyen műrendőrt? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ae70a-2667-4b30-9021-ea7c69b8184e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét önkormányzati egészségügyi intézmény működését vizsgálta az Állami Számvevőszék, mind a hét esetében tártak fel szabálytalanságokat.","shortLead":"Hét önkormányzati egészségügyi intézmény működését vizsgálta az Állami Számvevőszék, mind a hét esetében tártak fel...","id":"20180607_Het_vizsgalt_onkormuanyzati_egeszsegugyi_intezmeny_mindegyikenel_hibat_talaltak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6ae70a-2667-4b30-9021-ea7c69b8184e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4faffa16-b622-4c38-8f5a-802d59ab9acd","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Het_vizsgalt_onkormuanyzati_egeszsegugyi_intezmeny_mindegyikenel_hibat_talaltak","timestamp":"2018. június. 07. 12:14","title":"Hét vizsgált egészségügyi intézmény mindegyikénél hibát találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mohini, Begum, Jazmina és Tippu május 12-én látták meg a napvilágot a felsőlajosi Magán Zoo állatkertben, de már most nagyon elevenek. ","shortLead":"Mohini, Begum, Jazmina és Tippu május 12-én látták meg a napvilágot a felsőlajosi Magán Zoo állatkertben, de már most...","id":"20180607_Jatszanak_ugralnak_cumisuvegbol_esznek_videon_a_csak_nemreg_szulett_felsolajosi_kistigrisek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189fb8a0-ad03-4d83-a3f3-936d9b7c7647","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Jatszanak_ugralnak_cumisuvegbol_esznek_videon_a_csak_nemreg_szulett_felsolajosi_kistigrisek","timestamp":"2018. június. 07. 08:30","title":"Játszanak, ugrálnak, cumisüvegből esznek: videón a csak nemrég született felsőlajosi kistigrisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TAO-támogatásokból a rendszer létezése óta több mint 19 milliárd forintot csatornáznak be az alapítvány költségvetésébe, de ez is kevés volt.","shortLead":"A TAO-támogatásokból a rendszer létezése óta több mint 19 milliárd forintot csatornáznak be az alapítvány...","id":"20180607_Milliardokat_adomanyoznak_maganszemelyek_a_felcsuti_focinak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154d9579-655d-4cc1-9b48-95c5401aa3be","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Milliardokat_adomanyoznak_maganszemelyek_a_felcsuti_focinak","timestamp":"2018. június. 07. 10:56","title":"Milliárdokat adományoznak magánszemélyek a felcsúti focinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lehető legrosszabb pozícióból kezdi a 2020 utáni uniós költségvetésről szóló vitát Magyarország.","shortLead":"A lehető legrosszabb pozícióból kezdi a 2020 utáni uniós költségvetésről szóló vitát Magyarország.","id":"20180607_Sarokba_szoritva_kezdik_Orbanek_az_alkudozast_az_EUpenzekrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15487045-11f1-4bcd-9df4-ab9233fe47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303ef9c8-3d11-44ba-9787-991366bb37b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Sarokba_szoritva_kezdik_Orbanek_az_alkudozast_az_EUpenzekrol","timestamp":"2018. június. 07. 12:59","title":"Sarokba szorítva kezdik Orbánék az alkudozást az EU-pénzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8894c8-6a92-4f45-8b0e-a8b444033fd9","c_author":"","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180605_Hogy_uszhatja_meg_ep_borrel_egy_gyerek_a_szulok_valasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d8894c8-6a92-4f45-8b0e-a8b444033fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c783a4a1-813c-46f1-8659-2012d9373421","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Hogy_uszhatja_meg_ep_borrel_egy_gyerek_a_szulok_valasat","timestamp":"2018. június. 06. 11:09","title":"Hogy úszhatja meg ép bőrrel egy gyerek a szülők válását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi vizsgálatok több mint kétharmadában talált valami olyat az OLAF, ami miatt ajánlást tett a magyar hatóságoknak. Az Elios-ügyet külön kiemelte a szervezet éves jelentése.","shortLead":"A magyarországi vizsgálatok több mint kétharmadában talált valami olyat az OLAF, ami miatt ajánlást tett a magyar...","id":"20180606_Erre_az_OLAFjelentesre_sem_lehet_buszke_a_magyar_kormany_itt_vannak_a_reszletek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce9f506-3a5d-41b0-beb6-e2273833b1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a1a5c5-8fc2-4bf0-8fa2-b15379d78040","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Erre_az_OLAFjelentesre_sem_lehet_buszke_a_magyar_kormany_itt_vannak_a_reszletek","timestamp":"2018. június. 06. 12:08","title":"Erre az OLAF-jelentésre sem lehet büszke a magyar kormány, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]