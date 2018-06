Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István szerint új tározókra is szükség van, hogy a tavaszi áradáskor érkező vizet meg tudják őrizni. ","shortLead":"Nagy István szerint új tározókra is szükség van, hogy a tavaszi áradáskor érkező vizet meg tudják őrizni. ","id":"20180607_Ontozesi_ugynokseget_allit_fel_az_uj_agrarminiszter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbec2e63-f10c-4d66-acee-f65ad343614d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Ontozesi_ugynokseget_allit_fel_az_uj_agrarminiszter","timestamp":"2018. június. 07. 07:43","title":"Öntözési ügynökséget állít fel az új agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több a panasz a BKK buszaira, az utasok gyakran nem érzik, hogy menne a klíma. A BKV szerint a buszok működő klímával állnak forgalomba, de napközben meghibásodhat a rendszer.","shortLead":"Egyre több a panasz a BKK buszaira, az utasok gyakran nem érzik, hogy menne a klíma. A BKV szerint a buszok működő...","id":"20180606_Ajuldoznak_az_utasok_a_buszon_mert_nem_megy_a_klima","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9043e8f6-0e6f-49eb-a1f4-7b47b80548c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ajuldoznak_az_utasok_a_buszon_mert_nem_megy_a_klima","timestamp":"2018. június. 06. 13:52","title":"Ájuldoznak az utasok a buszon, mert nem jó a klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába mondták az andorrai vagy a luxemburgi vereség után, hogy dolgozni kéne inkább foci helyett, az üzletben sem sikeresek a válogatottjaink.","shortLead":"Hiába mondták az andorrai vagy a luxemburgi vereség után, hogy dolgozni kéne inkább foci helyett, az üzletben sem...","id":"20180608_Nagyobbat_buktak_a_magyar_focistak_az_uzletben_mint_a_palyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af812bf-2dfe-4355-bbf4-af13064f62cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Nagyobbat_buktak_a_magyar_focistak_az_uzletben_mint_a_palyan","timestamp":"2018. június. 08. 09:53","title":"Nagyobbat buktak a magyar focisták az üzletben, mint a pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles csapatának szóló fehér házi meghívást. Az amerikai labdarúgás bajnokai közül ugyanis csak kevesen fogadták el az invitálást, s ezért Trump megsértődött. Az elnök magyar származású támogatója, Gorka Sebestyén is beszállt a vitába. Nem kellett volna.","shortLead":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles...","id":"20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19c6bb-5bd5-456a-b171-4d37fbc258f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","timestamp":"2018. június. 06. 13:20","title":"Jól beszóltak Gorka Sebestyénnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több éjjeli és hajnali járat nem érkezett meg Budapestre a 2-es futópályán történt műszaki probléma miatt. ","shortLead":"Több éjjeli és hajnali járat nem érkezett meg Budapestre a 2-es futópályán történt műszaki probléma miatt. ","id":"20180608_Megserult_a_futopalya_14_repulo_nem_tudott_landolni_Ferihegyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e01c9-84e1-4eaa-8efc-359419c45b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Megserult_a_futopalya_14_repulo_nem_tudott_landolni_Ferihegyen","timestamp":"2018. június. 08. 06:53","title":"Megsérült a futópálya, 14 repülő nem tudott landolni Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","shortLead":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","id":"20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec3c6b6-d08d-469e-9fd7-6ff759d16618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","timestamp":"2018. június. 06. 15:25","title":"Pénz a pénzhez: jó üzlet beházasodni egy NER-családba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival, ehhez viszont olyan abroncsok is kellenek, amelyek bírják ezt.","shortLead":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival...","id":"20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56620833-3cd8-4c07-bf31-882f0856c809","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","timestamp":"2018. június. 07. 13:31","title":"A Michelin csinálja a gumit, ami bírni fogja a 482 km/h-s tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1b8ba8-2d7d-458d-975d-57798d3cd690","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyebek mellett a csomagfeladó pultoknál lévő monitorokon jelent meg a valószínűleg perzsa nyelvű szöveg. A kijelzőket kikapcsolták, a rendszert már helyreállították. ","shortLead":"Egyebek mellett a csomagfeladó pultoknál lévő monitorokon jelent meg a valószínűleg perzsa nyelvű szöveg. A kijelzőket...","id":"20180607_repteri_monitorokon_keresztul_uzentek_hackerek_iranban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb1b8ba8-2d7d-458d-975d-57798d3cd690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eae2879-8d92-4a5f-a8aa-6e85b8dc2037","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_repteri_monitorokon_keresztul_uzentek_hackerek_iranban","timestamp":"2018. június. 07. 15:08","title":"Reptéri monitorokon keresztül üzentek hackerek Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]