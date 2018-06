Hosszú Katinka magánéleti krízise szakmai kérdéseket is felvet, az interjúban elmondja, a Shane Tusuppal való szakítás végleges. „Nem volt egyszerű a döntés meghozatala, sokáig vívódtam, hiszen Shane és én együtt értük el az elmúlt öt év sikereit. Mára azonban egyértelművé vált, hogy nem tudnánk tovább együtt dolgozni. A döntésem végleges.”

Kérdés, hogy így a jövőben ki lesz az edzője, lehetséges-e egyáltalán olyan utódot találni, aki szavatolni tudja a hasonló minőségű, illetve eredményességű közös munkát. „Bizonyára nem lesz egyszerű megtalálni azt a szakmai hátteret, amely megfelelő a pályafutásom folytatásához. Egyelőre dolgozom rajta. Tudom, hogy sokan szeretnének segíteni, ez jólesik, ugyanakkor azt gondolom, két évtizedes tapasztalat van mögöttem, én ismerem a legjobban saját magamat, én tudom, hogy mire van szükségem, ezért mindenképpen nekem kell meghoznom a döntést.”

A számára legmegfelelőbb emberben gondolkodik, ez „lehet magyar vagy külföldi, vagy akár marslakó”. A múltban egymást érték a versenyei, ez hozta meg számára a sikert, de „ez az időszak arra is jó volt, hogy rájöttem, minden embernek szüksége van a kikapcsolódásra, feltöltődésre, hogy akkor, amikor kell, igazán oda tudja tenni magát” – tette hozzá. Már azt is tudja, néha kell lazítania is.

Versenyezni legközelebb a Mare Nostrum sorozat három állomásán fog, tervben a glasgow-i Európa-bajnokság is, de Hosszú azt mondta, jelen helyzetben nem az eredmények a fontosak, hanem az, hogy „itt vagyok, hogy versenyzem és lépegetek előre”.