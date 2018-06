Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"545a850b-43a9-472f-9dcb-a0dd2c7adfbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tavaly augusztusban néhány nap alatt robogót, utánfutót és kerékpárokat is lopott Ajkán, majd rendszám nélküli autójával és lopott utánfutóval a kolontári erdőbe ment tűzifát rabolni. \r

\r

","shortLead":"A férfi tavaly augusztusban néhány nap alatt robogót, utánfutót és kerékpárokat is lopott Ajkán, majd rendszám nélküli...","id":"20180606_Ellopott_egy_utanfutot_majd_azzal_tuzifat_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=545a850b-43a9-472f-9dcb-a0dd2c7adfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da65fec2-174c-46b8-92b0-815192008c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ellopott_egy_utanfutot_majd_azzal_tuzifat_is","timestamp":"2018. június. 06. 21:54","title":"Ellopott egy utánfutót, majd azzal tűzifát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban élőknek, és dolgozik a kármentésen is.","shortLead":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban...","id":"20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6839e970-f9eb-4253-8e9c-74f3469bc2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","timestamp":"2018. június. 07. 12:57","title":"Bámulatos és félelmetes a Hawaii-i vulkán éjjel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f562445e-8fae-487a-b766-7c3e0fba11e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak szerintük éppen az lenne a dolga, hogy megvédje az átverésektől az embereket. Rétvári Bence nem ezt tette. ","shortLead":"A kormánynak szerintük éppen az lenne a dolga, hogy megvédje az átverésektől az embereket. Rétvári Bence nem ezt tette. ","id":"20180606_Kiakadtak_az_akademikusok_a_homeopatiat_vedo_Emmiallamtitkarra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f562445e-8fae-487a-b766-7c3e0fba11e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968cfcfb-166f-4456-b1a8-a333fec5ac21","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Kiakadtak_az_akademikusok_a_homeopatiat_vedo_Emmiallamtitkarra","timestamp":"2018. június. 06. 16:20","title":"Kiakadtak az akadémikusok a homeopátiát védő Emmi-államtitkárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya létesüljön Madocsa határában.","shortLead":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya...","id":"20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff711337-02a1-4ac2-a04f-d6793ae22e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","timestamp":"2018. június. 07. 21:07","title":"Népszavazáson döntik el, hogy nyílhat-e kavicsbánya Madocsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1b8ba8-2d7d-458d-975d-57798d3cd690","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyebek mellett a csomagfeladó pultoknál lévő monitorokon jelent meg a valószínűleg perzsa nyelvű szöveg. A kijelzőket kikapcsolták, a rendszert már helyreállították. ","shortLead":"Egyebek mellett a csomagfeladó pultoknál lévő monitorokon jelent meg a valószínűleg perzsa nyelvű szöveg. A kijelzőket...","id":"20180607_repteri_monitorokon_keresztul_uzentek_hackerek_iranban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb1b8ba8-2d7d-458d-975d-57798d3cd690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eae2879-8d92-4a5f-a8aa-6e85b8dc2037","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_repteri_monitorokon_keresztul_uzentek_hackerek_iranban","timestamp":"2018. június. 07. 15:08","title":"Reptéri monitorokon keresztül üzentek hackerek Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a17681-f556-4fd7-b381-df70bf1ae83e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István azt mondta, folyik az eljárás a margitszigeti teniszstadion ügyében, és csak akkor épülhet meg ott az építmény, ha az nem veszélyezteti a sziget természetes funkcióit. A főpolgármester szerint a Római helyett pedig inkább olyan helyen épülhetne árvízi védmű, ahol a lakók örülnek is annak, és nem tiltakoznak ellene. Arról is kérdezték, vállalná-e újabb négy évre a főpolgármesterséget.","shortLead":"Tarlós István azt mondta, folyik az eljárás a margitszigeti teniszstadion ügyében, és csak akkor épülhet meg ott...","id":"20180606_Tarlos_Margitsziget_Romai_3as_metro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1a17681-f556-4fd7-b381-df70bf1ae83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c39498-532e-47c5-9288-217508cba75a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Tarlos_Margitsziget_Romai_3as_metro","timestamp":"2018. június. 06. 12:08","title":"Tarlós: Igaza van a környezetvédőknek, és mindenkinek, aki a fairtás ellen tiltakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9437439e-392c-4ce4-b3b6-72882ffc62dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint még korai véleményeznie a törvényjavaslatot. Videó.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint még korai véleményeznie a törvényjavaslatot. Videó.","id":"20180607_Ader_a_Stop_Sorosrol_neki_meg_nem_osztottak_lapot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9437439e-392c-4ce4-b3b6-72882ffc62dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aefc40c-af23-438e-8941-50e5c46b76ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Ader_a_Stop_Sorosrol_neki_meg_nem_osztottak_lapot","timestamp":"2018. június. 07. 09:47","title":"Áder a Stop Sorosról: neki még nem osztottak lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4555bd-2493-4d24-a7bb-4a3b250f87d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maxima királyné fiatalabb testvére, Inés Zorreguieta öngyilkosságot követhetett el argentínai otthonában. ","shortLead":"Maxima királyné fiatalabb testvére, Inés Zorreguieta öngyilkosságot követhetett el argentínai otthonában. ","id":"20180607_Holtan_talaltak_ra_a_holland_kiralyne_hugara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca4555bd-2493-4d24-a7bb-4a3b250f87d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2185972e-1aef-43c4-b0b3-c10e963498c9","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Holtan_talaltak_ra_a_holland_kiralyne_hugara","timestamp":"2018. június. 07. 19:16","title":"Holtan találtak rá a holland királyné húgára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]