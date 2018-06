Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint megjelentek a keményfiúk az európai politikában, ahol a kedve szerint alakulnak a folyamatok.","shortLead":"A miniszterelnök szerint megjelentek a keményfiúk az európai politikában, ahol a kedve szerint alakulnak a folyamatok.","id":"20180608_orban_zsurfiuk_vagyunk_az_osztrakokhoz_es_az_olaszokhoz_kepest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0534f4-085d-4631-8e1e-c14582cfe1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_orban_zsurfiuk_vagyunk_az_osztrakokhoz_es_az_olaszokhoz_kepest","timestamp":"2018. június. 08. 08:28","title":"Orbán: Zsúrfiúk vagyunk az osztrákokhoz és az olaszokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor ma már szinte a csapból is a hibrid és az elektromos meghajtás folyik, az év motorja 2018-ban is egy szupersportos olasz erőforrás lett.","shortLead":"Amikor ma már szinte a csapból is a hibrid és az elektromos meghajtás folyik, az év motorja 2018-ban is...","id":"20180607_ferrari_488_gtb_spider_pista_v8_biturbo_benzinmotor_olasz_sportauto_ev_motorja_dij_ferrari_812_superfast_porsche_911","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2daa12d-383d-4ac1-94f5-0df3b1359379","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_ferrari_488_gtb_spider_pista_v8_biturbo_benzinmotor_olasz_sportauto_ev_motorja_dij_ferrari_812_superfast_porsche_911","timestamp":"2018. június. 07. 14:46","title":"Politikailag nem túl korrekt, de idén is a Ferrarié az év legjobb motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9082df-ec63-4ca2-9ada-c63c93f29ac4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy rendőr sietett egy nehezen mozgó, idős férfi segítségére a Kína Szecsuán tartományában található Mienjang városban. A két bottal járó bácsi megpróbált átkelni a zebrán egy soksávos úton, de szegény olyan lassan haladt, hogy nagyjából félúton járt még, amikor az autók zöldet kaptak. ","shortLead":"Egy rendőr sietett egy nehezen mozgó, idős férfi segítségére a Kína Szecsuán tartományában található Mienjang városban...","id":"20180607_a_nap_rendore_kinai_es_vilagszerte_tanulhatna_tole_mindenki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db9082df-ec63-4ca2-9ada-c63c93f29ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cce0b5-ab2f-4945-bdb0-a47ef4421a12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_a_nap_rendore_kinai_es_vilagszerte_tanulhatna_tole_mindenki","timestamp":"2018. június. 07. 17:29","title":"A nap rendőre kínai és világszerte tanulhatna tőle mindenki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós időben érzékelő ingatlanközvetítők szerint mára lecsengett a trend. Néhány hely és típus akad csak, ahol még árnövekedés figyelhető meg. A nagyobb gond a kínálat összetételével van.","shortLead":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós...","id":"20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee601001-cc1f-4146-81ea-ad3b0c7cae0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 07. 12:02","title":"Az áremelkedés már megállt, a kínálattal vannak gondok az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ce9428-450a-497c-b128-c525d3997864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak hardver, küllem szempontjából sem egy hétköznapi gép az új ZenBook, a klasszikus touchpad helyére ugyanis egy második, de méretben kisebb kijelzőt szerelt be a gyártó. A panel feladattól és helyzettől függően változtatja funkcióját, ami az Asus szerint nem csupán kényelem terén bizonyul jó megoldásnak.","shortLead":"Nem csak hardver, küllem szempontjából sem egy hétköznapi gép az új ZenBook, a klasszikus touchpad helyére ugyanis...","id":"20180606_asus_zenbook_pro_15_zenbook_s_computex_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1ce9428-450a-497c-b128-c525d3997864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d55fc0-a25d-40c6-b1d2-3572b318af0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_asus_zenbook_pro_15_zenbook_s_computex_2018","timestamp":"2018. június. 06. 21:03","title":"Az Asus új notebookjának két kijelzője van – és higgye el, van értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műszaki okokat írtak. Az Index olvasói szerint megsérült a kifutópálya. ","shortLead":"Műszaki okokat írtak. Az Index olvasói szerint megsérült a kifutópálya. ","id":"20180608_Baj_van_Ferihegyen_atmenetileg_egy_gep_sem_szallhat_le","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec539b63-9e13-4618-beb4-2284e3777475","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Baj_van_Ferihegyen_atmenetileg_egy_gep_sem_szallhat_le","timestamp":"2018. június. 08. 04:52","title":"Baj volt Ferihegyen, órákon át egy gép sem szállhatott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955ec4c3-a896-4104-9c01-3bd69180af2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Anyagi káros balesetet szenvedett a csempészett cigarettát szállító jánkmajtisi sofőr.","shortLead":"Anyagi káros balesetet szenvedett a csempészett cigarettát szállító jánkmajtisi sofőr.","id":"20180608_elmenekult_volna_a_rendorok_elol_a_csempesz_de_jott_a_korforgalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955ec4c3-a896-4104-9c01-3bd69180af2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5eae202-a6ce-4337-a147-8e58500fe213","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_elmenekult_volna_a_rendorok_elol_a_csempesz_de_jott_a_korforgalom","timestamp":"2018. június. 08. 11:55","title":"Elmenekült volna a rendőrök elől a csempész, de jött a körforgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ff1ce7-f466-4f1a-964d-82436bbcbf73","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Pár év alatt a netes platformok ereje magasra repítheti a tehetséges karaktereket, posztoljanak akár utazásokról, luxuscikkekről vagy épp autókról. A követők százezres és milliós táborai vagyonokat termelhetnek az autóiparral együttműködő véleményvezéreknek. Bemutatunk közülük párat. ","shortLead":"Pár év alatt a netes platformok ereje magasra repítheti a tehetséges karaktereket, posztoljanak akár utazásokról...","id":"20180607_Autos_velemenyvezerek_a_netrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ff1ce7-f466-4f1a-964d-82436bbcbf73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead657e4-6374-4048-b640-5073c6731731","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180607_Autos_velemenyvezerek_a_netrol","timestamp":"2018. június. 07. 19:15","title":"Mit szólna, ha egy Lamborghini Huracannal jönne önért a taxis? Ezen a videón megnézhet egy példát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]