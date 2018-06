Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg a legártalmasabb kategóriába sorolt benzinmotoros járművek is a típushoz szabott limiten belül teljesítettek a vizsgálatban, addig a legkörnyezetbarátabb, Euro 6-os dízelautók károsanyag-kibocsátása kétszeresen is meghaladta az uniós határértékeket.","shortLead":"Míg a legártalmasabb kategóriába sorolt benzinmotoros járművek is a típushoz szabott limiten belül teljesítettek...","id":"20180606_Egy_dizelauto_sem_felel_meg_az_EUs_kibocsatasi_normaknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e19c9e-ea0d-4868-851e-584f9e84d147","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Egy_dizelauto_sem_felel_meg_az_EUs_kibocsatasi_normaknak","timestamp":"2018. június. 06. 16:05","title":"Egy dízelautó sem felel meg az EU-s kibocsátási normáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromszoros egyetemi erőszakoló fél év börtönt kapott, a kaliforniai bíró ellen petíció indult, és végül népszavazáson leváltották.","shortLead":"A háromszoros egyetemi erőszakoló fél év börtönt kapott, a kaliforniai bíró ellen petíció indult, és végül...","id":"20180606_Levaltottak_a_birot_aki_enyhe_iteletet_hozott_egy_eroszakolasi_ugyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829badb8-5ee5-4a22-bce6-e2c6f17659c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Levaltottak_a_birot_aki_enyhe_iteletet_hozott_egy_eroszakolasi_ugyben","timestamp":"2018. június. 06. 17:47","title":"Leváltották a bírót, aki enyhe ítéletet hozott egy erőszakolási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Három nagy projektben 30 milliárd forintból fejleszti informatikai rendszerét a Magyar Államkincstár a következő három évben – mondta Mészáros József, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke egy rendezvényen.","shortLead":"Három nagy projektben 30 milliárd forintból fejleszti informatikai rendszerét a Magyar Államkincstár a következő három...","id":"20180606_Kedvezo_valtozas_jon_a_nyugdijutalasok_rendszereben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a49ca0f-50af-4595-87e4-85e53ea2b3b4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180606_Kedvezo_valtozas_jon_a_nyugdijutalasok_rendszereben","timestamp":"2018. június. 06. 12:14","title":"Kedvező változás jön a nyugdíjutalások rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9aa6c8f-b1ef-4346-81d8-4e14c3767011","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb rejtélyes megbetegedések történtek különös hangok miatt a dél-kínai Kantonban lévő amerikai főkonzulátuson, többeket hazaszállítottak az Egyesült Államokba.","shortLead":"Újabb rejtélyes megbetegedések történtek különös hangok miatt a dél-kínai Kantonban lévő amerikai főkonzulátuson...","id":"20180607_kina_rejtelyes_zaj_amerikai_diplomatak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9aa6c8f-b1ef-4346-81d8-4e14c3767011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faf3e34-f97c-4233-b281-c49a097c99b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_kina_rejtelyes_zaj_amerikai_diplomatak","timestamp":"2018. június. 07. 06:53","title":"Kínában is elérte a rejtélyes zaj az amerikai diplomatákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b4799c-fd3d-4541-a423-b66d149521aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén lett volna 40 éves az eredetileg az akkori köztévén indult, majd közel két évtized múlva az akkor induló RTL Klubon folytatódó Gálvölgyi Show, de új adások már aligha fognak készülni. A komikus szerint kifogytak az írók, akinek meg van egy poénja, az elment stand-uposnak.","shortLead":"Idén lett volna 40 éves az eredetileg az akkori köztévén indult, majd közel két évtized múlva az akkor induló RTL...","id":"20180606_Mar_biztosan_nem_lesz_tobb_Galvolgyi_Show","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2b4799c-fd3d-4541-a423-b66d149521aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428e09c6-0f39-4d1f-884d-7629c09b1848","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Mar_biztosan_nem_lesz_tobb_Galvolgyi_Show","timestamp":"2018. június. 06. 10:48","title":"Már biztosan nem lesz több Gálvölgyi Show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1b8ba8-2d7d-458d-975d-57798d3cd690","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyebek mellett a csomagfeladó pultoknál lévő monitorokon jelent meg a valószínűleg perzsa nyelvű szöveg. A kijelzőket kikapcsolták, a rendszert már helyreállították. ","shortLead":"Egyebek mellett a csomagfeladó pultoknál lévő monitorokon jelent meg a valószínűleg perzsa nyelvű szöveg. A kijelzőket...","id":"20180607_repteri_monitorokon_keresztul_uzentek_hackerek_iranban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb1b8ba8-2d7d-458d-975d-57798d3cd690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eae2879-8d92-4a5f-a8aa-6e85b8dc2037","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_repteri_monitorokon_keresztul_uzentek_hackerek_iranban","timestamp":"2018. június. 07. 15:08","title":"Reptéri monitorokon keresztül üzentek hackerek Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad26e6-d795-4999-9dbc-2baf714aeb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszeresen állati testrészek és tetemek sokkolják a 3. kerületi gazdikat, mikor egy aquincumi mezős részen sétáltatják kutyáikat. Volt, hogy több kiló állati belsőséget találtak, de rendszeresen levágott kutyalábakat is el kell szedni saját ebeiktől. Hiába fordultak azonban több illetékes(nek tűnő) szervhez, mindegyik a másikra mutogat, a rendőrség pedig nem hajlandó nyomozni a bizarr és gusztustalan ügyben.","shortLead":"Rendszeresen állati testrészek és tetemek sokkolják a 3. kerületi gazdikat, mikor egy aquincumi mezős részen...","id":"20180606_Setaltatod_a_kutyat_erre_hoz_egy_nyuzott_nyulfejet_maskor_egy_levagott_labat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bad26e6-d795-4999-9dbc-2baf714aeb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b347c36e-55b0-494a-aecd-9bbd5bb4248b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Setaltatod_a_kutyat_erre_hoz_egy_nyuzott_nyulfejet_maskor_egy_levagott_labat","timestamp":"2018. június. 06. 10:11","title":"„Sétáltatod a kutyát, erre hoz egy nyúzott nyúlfejet vagy levágott lábat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Politikai okokból Argentína lemondta a szombatra, Jeruzsálembe kiírt Izrael elleni labdarúgó-világbajnoki felkészülési mérkőzést.","shortLead":"Politikai okokból Argentína lemondta a szombatra, Jeruzsálembe kiírt Izrael elleni labdarúgó-világbajnoki felkészülési...","id":"20180606_Az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt_elmarad_Messiek_vbfoprobaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16514658-9b84-4b4c-b434-5b7013abe30d","keywords":null,"link":"/sport/20180606_Az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt_elmarad_Messiek_vbfoprobaja","timestamp":"2018. június. 06. 09:21","title":"Az izraeli-palesztin konfliktus miatt elmarad Messiék vb-főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]