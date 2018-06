Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába jelezte a bank az ügyfeleknek, hogy május végéig el kell költeni a 2016-ban feltöltött összeget, még mindig voltak, akik elfeledkeztek erről.","shortLead":"Hiába jelezte a bank az ügyfeleknek, hogy május végéig el kell költeni a 2016-ban feltöltött összeget, még mindig...","id":"20180607_Masfelmilliard_forint_veszett_el_az_OTPs_SZEPkartyakrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57924d9-1e51-4b31-aa49-d138e947ffdf","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Masfelmilliard_forint_veszett_el_az_OTPs_SZEPkartyakrol","timestamp":"2018. június. 07. 15:55","title":"Másfél milliárd forint veszett el az OTP-s SZÉP-kártyákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov találkozásáról, de nem egészen úgy mutatták be, ahogy az valóban történt.","shortLead":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov...","id":"20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5579ffc1-6635-49c3-8f13-4e9b3016d8e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","timestamp":"2018. június. 08. 08:03","title":"Nagyot ment az orosz állami tévé a Photoshoppal, nézze csak meg közelebbről Kim Dzsong Un fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","shortLead":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","id":"20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7bf542-148c-405f-9585-e76236f943b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","timestamp":"2018. június. 06. 13:15","title":"A bukott spanyol miniszterelnök inkább felhagy a politizálással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig kifejezetten érdeklik. Azt ugyanakkor nagyon utálja, hogy a politika elveszi az emberek elől a levegőt. A választások utáni tüntésen szónoknak is felkérték, de ezt elhárította – Fluor Tomival készített interjút a 168 Óra.","shortLead":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig...","id":"20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c26a8e-5ffa-41f5-9a1c-917faf7a010f","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","timestamp":"2018. június. 07. 09:17","title":"Fluor: Az ellenzék elég töketlen, és akkor még finom voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat jámboran viselkedik, de nem ajánlott a közelébe menni. Szerda este Bács-Kiskun és Csongrád megye határánál járt az állat, elfogása még mindig nem sikerült.","shortLead":"Az állat jámboran viselkedik, de nem ajánlott a közelébe menni. Szerda este Bács-Kiskun és Csongrád megye határánál...","id":"20180606_Meg_keresik_az_elkoborolt_medvet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c918387f-2834-4c0b-934d-37be1ccb2c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Meg_keresik_az_elkoborolt_medvet","timestamp":"2018. június. 06. 15:02","title":"Még sincs meg, újra megszökött üldözői elől a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e48b6d-301d-46aa-94c5-aa0a5974d9ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 13 éves kínai fiú új Guinness-rekordott állított fel a \"a három Rubik-kocka megfejtése zsonglőrködés közben\" című mutatványával. Eddig ő az, aki a legyorsabban tudta az összetett feladatot kivitelezni. ","shortLead":"Egy 13 éves kínai fiú új Guinness-rekordott állított fel a \"a három Rubik-kocka megfejtése zsonglőrködés közben\" című...","id":"20180606_Harom_Rubikkockat_rakott_ki_mikozben_zsonglorkodott_veluk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e48b6d-301d-46aa-94c5-aa0a5974d9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111d818a-6da7-4718-8704-6b8d2019e9ea","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Harom_Rubikkockat_rakott_ki_mikozben_zsonglorkodott_veluk","timestamp":"2018. június. 06. 13:17","title":"Három Rubik-kockát rakott ki, miközben zsonglőrködött velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc39121-0860-40f9-87d8-a0dd97649606","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elkezdődött Felméri Cecília első nagyjátékfilmje, a Spirál forgatása a sződligeti horgásztónál. A lélektani dráma főszereplője az Európai Filmdíjas Borbély Alexandra, az Anyai szív című filmmel Arany Medve-díjat nyert Bogdan Dumitrache és Kiss Diána Magdolna. A film fontos szereplője lesz egy cica is. ","shortLead":"Elkezdődött Felméri Cecília első nagyjátékfilmje, a Spirál forgatása a sződligeti horgásztónál. A lélektani dráma...","id":"20180607_Borbely_Alexandra_mar_forgatja_az_ujabb_lelektani_dramajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc39121-0860-40f9-87d8-a0dd97649606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd080b36-503a-424f-9af0-e6ab57868c92","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Borbely_Alexandra_mar_forgatja_az_ujabb_lelektani_dramajat","timestamp":"2018. június. 07. 18:52","title":"Borbély Alexandra már forgatja az újabb lélektani drámáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Friss teaser érkezett a Ruben Brandt, a gyűjtő című egész estés, magyar animációs akció-thrillerhez. Már most egyértelmű, hogy a kleptomániás Mimi a magyar rajzfilmek legnagyobb femme fatale-ja. ","shortLead":"Friss teaser érkezett a Ruben Brandt, a gyűjtő című egész estés, magyar animációs akció-thrillerhez. Már most...","id":"20180608_ruben_brandt_a_gyujto_magyar_animacio_macskafogo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51752a59-248b-47f6-93fa-40f96cbe381e","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_ruben_brandt_a_gyujto_magyar_animacio_macskafogo","timestamp":"2018. június. 08. 10:37","title":"Megőrülünk ezért a kleptomániás, magyar rajzfilmhősnőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]