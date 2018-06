Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2713bc3a-d1a5-4f9d-b6e4-ce8a6fd09144","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken is több helyen valószínűek zivatarok, melyek közül a hevesebbek leginkább a délutáni, késő esti órákban várhatóak.","shortLead":"Pénteken is több helyen valószínűek zivatarok, melyek közül a hevesebbek leginkább a délutáni, késő esti órákban...","id":"20180607_narancs_figyelmeztetest_adtak_ki_negy_megyere_pentekre_heves_zivatar_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2713bc3a-d1a5-4f9d-b6e4-ce8a6fd09144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc25aa-1f93-4f03-ac04-b3aff3e21fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_narancs_figyelmeztetest_adtak_ki_negy_megyere_pentekre_heves_zivatar_miatt","timestamp":"2018. június. 07. 18:27","title":"Narancs figyelmeztetést adtak ki négy megyére péntekre heves zivatar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a333499-b53b-4262-9b45-7addad848405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Fekete_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_csatornabol_Hajduhadhazon__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a333499-b53b-4262-9b45-7addad848405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e060c6-f916-4046-a298-3ecd091715b9","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Fekete_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_csatornabol_Hajduhadhazon__foto","timestamp":"2018. június. 06. 11:55","title":"Fekete kiskutyát mentettek a tűzoltók a csatornából Hajdúhadházon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cdfeb7-4b62-4c10-b646-21b2c7b65475","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keréktárcsából bográcsozót és hasonlókat láttunk már, de egy kombiból átalakított pizzasütőt még nem.","shortLead":"Keréktárcsából bográcsozót és hasonlókat láttunk már, de egy kombiból átalakított pizzasütőt még nem.","id":"20180606_pizzasuto_ford_mondeo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42cdfeb7-4b62-4c10-b646-21b2c7b65475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed6185d-599a-4398-bd61-3bec7f5393aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_pizzasuto_ford_mondeo","timestamp":"2018. június. 06. 16:16","title":"Street food minimál: pizzakemenceként végezte ez a Ford Mondeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem lett mindenki kedvence.","shortLead":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem...","id":"20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5a3e8-a911-40a4-968c-fa99b4196a60","keywords":null,"link":"/elet/20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","timestamp":"2018. június. 06. 11:18","title":"Akik nem szeretik a brokkolit, most már a kávéjukkal együtt is megihatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2469e4-0ae9-4a1f-a7ad-e1df9abcc948","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ez az első ilyen esete.","shortLead":"Nem ez az első ilyen esete.","id":"20180606_Bekeert_kampanyolt_megis_letartoztattak_a_francia_Pokembert_Szoulban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc2469e4-0ae9-4a1f-a7ad-e1df9abcc948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b745f4-f49c-41b0-bd2d-bf0a8c1ee894","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Bekeert_kampanyolt_megis_letartoztattak_a_francia_Pokembert_Szoulban","timestamp":"2018. június. 06. 15:47","title":"Békéért kampányolt, mégis letartóztatták a francia Pókembert Szöulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TAO-támogatásokból a rendszer létezése óta több mint 19 milliárd forintot csatornáznak be az alapítvány költségvetésébe, de ez is kevés volt.","shortLead":"A TAO-támogatásokból a rendszer létezése óta több mint 19 milliárd forintot csatornáznak be az alapítvány...","id":"20180607_Milliardokat_adomanyoznak_maganszemelyek_a_felcsuti_focinak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154d9579-655d-4cc1-9b48-95c5401aa3be","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Milliardokat_adomanyoznak_maganszemelyek_a_felcsuti_focinak","timestamp":"2018. június. 07. 10:56","title":"Milliárdokat adományoznak magánszemélyek a felcsúti focinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült hajnalban elaltatni. ","shortLead":"Nem sikerült hajnalban elaltatni. ","id":"20180606_szabadon_koszal_a_medve_Magyarorszagon_nem_sikerult_hajnalban_elaltatni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc227d7-9920-4593-bcfb-4dc8c6b8cf6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_szabadon_koszal_a_medve_Magyarorszagon_nem_sikerult_hajnalban_elaltatni","timestamp":"2018. június. 06. 10:17","title":"Meglépett a medve Kocsérról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","shortLead":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","id":"20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4252c5a-4366-4d11-9187-bff260379683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","timestamp":"2018. június. 06. 09:57","title":"Döntött az EU, mostantól nehezebb lesz félrevezetni a vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]