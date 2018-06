Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d5daa0d-3a67-4001-a6f8-f07727a290f5","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A CEU-ra jött előadni Kilian Kleinschmidt, aki dolgozott már tetőfedőként, tenyésztett kecskét, átszelte motoron a Szaharát, aztán az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) alkalmazottjaként megfordult Szomáliában, Jordániában, Ruandában, Kenyában. Arról beszélt, miért szükséges radikálisan megváltoztatni a nyugati világ humanitárius és fejlesztési nézőpontját, a jelenlegi segélyezési rendszert. Mi az előadás előtt beszélgettünk vele.\r

\r

","shortLead":"A CEU-ra jött előadni Kilian Kleinschmidt, aki dolgozott már tetőfedőként, tenyésztett kecskét, átszelte motoron...","id":"20180607_migracio_migracios_szakerto_kiliankleinschmidt_afrika","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5daa0d-3a67-4001-a6f8-f07727a290f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356898e7-b142-4b4b-ac67-1514503a0279","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_migracio_migracios_szakerto_kiliankleinschmidt_afrika","timestamp":"2018. június. 07. 20:00","title":"\"A migrációt támogatni kell, különben egy barlangban fogunk kuksolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A napokban több fordulóban is nyilvánosságra került, hogy a Facebook kiadta többtucatnyi hardvergyártónak felhasználói személyes adatait. Miket is osztott meg rólunk a közösségi oldal a vállalatokkal?","shortLead":"A napokban több fordulóban is nyilvánosságra került, hogy a Facebook kiadta többtucatnyi hardvergyártónak felhasználói...","id":"20180607_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_szemelyes_adatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925c826d-a6a4-4b68-b6dd-15a4ec745667","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. június. 07. 12:03","title":"Mégis milyen adatokat küldött el rólunk titokban a Facebook a mobilgyártóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt be róla a Variety.com.\r

\r

","shortLead":"Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt...","id":"20180608_Mi_lesz_itt_DiCaprio_Brad_Pitt_utan_Al_Pacinot_is_megfuzte_Tarantino","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974dd3f3-874d-4f16-8268-c6d1a02419f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Mi_lesz_itt_DiCaprio_Brad_Pitt_utan_Al_Pacinot_is_megfuzte_Tarantino","timestamp":"2018. június. 08. 13:35","title":"Mi lesz itt? DiCaprio, Brad Pitt után Al Pacinót is megfűzte Tarantino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4768cf-213f-44a4-87d7-895e94529567","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180607_Uzenet_a_poffeszkedo_Okovacsnak_a_csajozasban_elakado_fiukat_kapja_el_meleglobbi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4768cf-213f-44a4-87d7-895e94529567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17ad323-a927-4958-8503-b9d9fd139d45","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Uzenet_a_poffeszkedo_Okovacsnak_a_csajozasban_elakado_fiukat_kapja_el_meleglobbi","timestamp":"2018. június. 07. 09:19","title":"Üzenet a pöffeszkedő Ókovácsnak: a csajozásban elakadó fiúkat kapja el a meleglobbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét, az ingatlanbiznisz koronázatlan királyát, egy 43 éves olasz üzletembert. Nicola Inquieta alsónadrágban ugrott ki az ágyból, majd kattant a kezén a bilincs. ","shortLead":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét...","id":"20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42935a46-d70b-4c4b-9295-345f09d13b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","timestamp":"2018. június. 07. 11:35","title":"Ezt az Erdély-hadműveletet sokáig emlegetni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ce2b2a-adcc-4758-b689-1f7ece08ba90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtárgyalta a Költségvetési Tanács a 2019-es költségvetés tervezetét. Komoly problémát nem látnak, bár az uniós elvárásoknak nem felel meg.","shortLead":"Megtárgyalta a Költségvetési Tanács a 2019-es költségvetés tervezetét. Komoly problémát nem látnak, bár az uniós...","id":"20180607_A_kozszferaban_sporol_a_kormany_jovore","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87ce2b2a-adcc-4758-b689-1f7ece08ba90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9186f11f-0b1a-416b-90ca-e8c19e4e4410","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_A_kozszferaban_sporol_a_kormany_jovore","timestamp":"2018. június. 07. 14:15","title":"A közszférában spórol a kormány jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca83420-51d6-4758-8c5d-08e99ac0e4c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban órákon át nem indított és fogadott járatokat, mert egy felszállás során megsérült a 2-es futópálya burkolata. ","shortLead":"Korábban órákon át nem indított és fogadott járatokat, mert egy felszállás során megsérült a 2-es futópálya burkolata. ","id":"20180608_ujra_mukodik_a_ferihegyi_repuloter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ca83420-51d6-4758-8c5d-08e99ac0e4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f86954-d6e7-4117-a470-b73dd5bdf06c","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_ujra_mukodik_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. június. 08. 09:24","title":"Újra működik a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival, ehhez viszont olyan abroncsok is kellenek, amelyek bírják ezt.","shortLead":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival...","id":"20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56620833-3cd8-4c07-bf31-882f0856c809","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","timestamp":"2018. június. 07. 13:31","title":"A Michelin csinálja a gumit, ami bírni fogja a 482 km/h-s tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]