Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0776914-139f-4c4d-9a19-8270dee7b1e8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Comparably két kategóriában végzett felmérést: az egyikben azt vizsgálták, kik azok a cégvezetők, akik a legtöbbet tesznek a munkahelyi diverzitásért, míg a másikban arra kerestek választ, kik támogatják a legjobban a nők karriertörekvéseit a cégnél. ","shortLead":"A Comparably két kategóriában végzett felmérést: az egyikben azt vizsgálták, kik azok a cégvezetők, akik a legtöbbet...","id":"20180608_Elkeszult_a_nok_karrierjeert_legtobbet_tevo_vilaghiru_cegvezetok_listaja_Kar_hogy_nagyitoval_kell_keresni_a_noket_rajta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0776914-139f-4c4d-9a19-8270dee7b1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280cd540-0565-4871-a949-36afa79c7dbb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Elkeszult_a_nok_karrierjeert_legtobbet_tevo_vilaghiru_cegvezetok_listaja_Kar_hogy_nagyitoval_kell_keresni_a_noket_rajta","timestamp":"2018. június. 08. 11:45","title":"Elkészült a nők karrierjéért legtöbbet tevő világhírű cégvezetők listája. Kár, hogy nagyítóval kell keresni a nőket rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb drónvideó a létesítményről, a WWDC napjaiban.","shortLead":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb...","id":"20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fdba12-93d9-4b0b-b890-2c43abc8fa7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","timestamp":"2018. június. 07. 16:03","title":"Videó: még mindig van újabb látnivaló az Apple Parkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idehaza él a legtöbb fiatal az uniós országok közül, aki nem szeretne nyelveket tanulni.","shortLead":"Idehaza él a legtöbb fiatal az uniós országok közül, aki nem szeretne nyelveket tanulni.","id":"20180608_Szomoru_eredmeny_jott_a_magyar_fiatalokrol_es_a_nyelvtanulasrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae13d4a-379a-4e43-991e-b6fad0161790","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Szomoru_eredmeny_jott_a_magyar_fiatalokrol_es_a_nyelvtanulasrol","timestamp":"2018. június. 08. 10:40","title":"Szomorú eredmény jött a magyar fiatalokról és a nyelvtanulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2fbb26-8212-4051-8aef-a897f44675c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődnek az idei érettségi szóbeli vizsgái országszerte, a diákok először emelt szinten adnak számot tudásukról. ","shortLead":"Megkezdődnek az idei érettségi szóbeli vizsgái országszerte, a diákok először emelt szinten adnak számot tudásukról. ","id":"20180607_matol_szobeliznek_az_erettsegizok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b2fbb26-8212-4051-8aef-a897f44675c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bfd83a-7f92-4c79-9b9c-b5f740bf4c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_matol_szobeliznek_az_erettsegizok","timestamp":"2018. június. 07. 05:52","title":"Mától szóbeliznek az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mohini, Begum, Jazmina és Tippu május 12-én látták meg a napvilágot a felsőlajosi Magán Zoo állatkertben, de már most nagyon elevenek. ","shortLead":"Mohini, Begum, Jazmina és Tippu május 12-én látták meg a napvilágot a felsőlajosi Magán Zoo állatkertben, de már most...","id":"20180607_Jatszanak_ugralnak_cumisuvegbol_esznek_videon_a_csak_nemreg_szulett_felsolajosi_kistigrisek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189fb8a0-ad03-4d83-a3f3-936d9b7c7647","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Jatszanak_ugralnak_cumisuvegbol_esznek_videon_a_csak_nemreg_szulett_felsolajosi_kistigrisek","timestamp":"2018. június. 07. 08:30","title":"Játszanak, ugrálnak, cumisüvegből esznek: videón a csak nemrég született felsőlajosi kistigrisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fff669-8ea2-4da6-8748-f8f8fd070a19","c_author":"Lengyel Nagyk.","category":"brandchannel","description":"Miközben mi, innen Budapestről arról fantáziálunk, hogy majd a magyar főváros lesz az európai startupok szívcsakrája, lengyel barátaink szép csendben megelőznek minket. Hiába. Azért számít valamit a közel 40 milliós lélekszám, a 120 kockázati tőkés, a 420 üzleti angyal és a közel 3000 aktív startup. ","shortLead":"Miközben mi, innen Budapestről arról fantáziálunk, hogy majd a magyar főváros lesz az európai startupok szívcsakrája...","id":"lengyelnk_20180605_Startupok_befektetok_irany_Lengyelorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51fff669-8ea2-4da6-8748-f8f8fd070a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c236fece-a719-4aac-8699-488a68ba21fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/lengyelnk_20180605_Startupok_befektetok_irany_Lengyelorszag","timestamp":"2018. június. 08. 11:30","title":"Startupok, befektetők, irány Lengyelország!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lengyel Nagykövetség","c_partnerlogo":"9fdf713e-a50b-46e3-adf5-234b4a565371","c_partnertag":"lengyelnk"},{"available":true,"c_guid":"41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov találkozásáról, de nem egészen úgy mutatták be, ahogy az valóban történt.","shortLead":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov...","id":"20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5579ffc1-6635-49c3-8f13-4e9b3016d8e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","timestamp":"2018. június. 08. 08:03","title":"Nagyot ment az orosz állami tévé a Photoshoppal, nézze csak meg közelebbről Kim Dzsong Un fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival, ehhez viszont olyan abroncsok is kellenek, amelyek bírják ezt.","shortLead":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival...","id":"20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56620833-3cd8-4c07-bf31-882f0856c809","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","timestamp":"2018. június. 07. 13:31","title":"A Michelin csinálja a gumit, ami bírni fogja a 482 km/h-s tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]