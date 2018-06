Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiba István csapata, a Balmazújváros kiesett az NB I.-ből, de azt mondja, nem ezért hagyja el a csapatot. Belefáradt.","shortLead":"Tiba István csapata, a Balmazújváros kiesett az NB I.-ből, de azt mondja, nem ezért hagyja el a csapatot. Belefáradt.","id":"20180606_Elhagyja_focicsapatat_a_Fidesz_politikusa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400ee5e1-6807-44cb-8af3-368cdfbb3886","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Elhagyja_focicsapatat_a_Fidesz_politikusa","timestamp":"2018. június. 06. 16:24","title":"Elhagyja focicsapatát a Fidesz politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964cc536-6010-471f-9be3-524c1573590d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Még mindig nincs vége a biztosi kinevezés-sorozatnak.","shortLead":"Még mindig nincs vége a biztosi kinevezés-sorozatnak.","id":"20180606_Ujabb_miniszeri_biztosok_jonnek_komoly_dijazasert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=964cc536-6010-471f-9be3-524c1573590d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e06cff-2d20-4359-b946-24b7bd439f69","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ujabb_miniszeri_biztosok_jonnek_komoly_dijazasert","timestamp":"2018. június. 06. 19:59","title":"Újabb miniszeri biztosok jönnek, komoly díjazásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egyetlen ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben dolgoznak részmunkaidőben, mint nálunk.","shortLead":"Egyetlen ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben dolgoznak részmunkaidőben, mint nálunk.","id":"20180608_Hiaba_dolgoznanak_a_nok_szules_utan_reszmunkaidoben_nem_engedik_oket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a98582f-818d-498e-8a3c-dec16a423f83","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Hiaba_dolgoznanak_a_nok_szules_utan_reszmunkaidoben_nem_engedik_oket","timestamp":"2018. június. 08. 10:35","title":"Hiába dolgoznának a nők szülés után részmunkaidőben, nem engedik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromszoros egyetemi erőszakoló fél év börtönt kapott, a kaliforniai bíró ellen petíció indult, és végül népszavazáson leváltották.","shortLead":"A háromszoros egyetemi erőszakoló fél év börtönt kapott, a kaliforniai bíró ellen petíció indult, és végül...","id":"20180606_Levaltottak_a_birot_aki_enyhe_iteletet_hozott_egy_eroszakolasi_ugyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829badb8-5ee5-4a22-bce6-e2c6f17659c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Levaltottak_a_birot_aki_enyhe_iteletet_hozott_egy_eroszakolasi_ugyben","timestamp":"2018. június. 06. 17:47","title":"Leváltották a bírót, aki enyhe ítéletet hozott egy erőszakolási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10aed86d-f6c0-48dc-8005-99bcf8837068","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EU alapjogi ügynökségének (FRA) legfrissebb jelentése szerint a rasszizmus mértéke nem csökkent Európában, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság felmérésére hivatkozva azt is kiemelték, hogy a magyaroknak több mint az egyharmadát érte már valamilyen hátrányos megkülönböztetés. A Soros György-elleni lejárató kampány is említést kapott a jelentésben. ","shortLead":"Az EU alapjogi ügynökségének (FRA) legfrissebb jelentése szerint a rasszizmus mértéke nem csökkent Európában, és...","id":"20180607_A_magyarok_harmadat_erte_mar_diszkriminacio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10aed86d-f6c0-48dc-8005-99bcf8837068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7cf61e-fbe2-4236-9866-ef7de476dd6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_A_magyarok_harmadat_erte_mar_diszkriminacio","timestamp":"2018. június. 07. 17:18","title":"A magyarok harmadát érte már hátrányos megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a9db8e-eaf5-4385-913d-2734b1f0c018","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régen várt, jelentős előrelépést hozhat az Intel új fejlesztése a laptopoknál. Úgy növelnék hosszú órákkal az egy feltöltés után elérhető üzemidőt, hogy az akkumulátorhoz hozzá sem nyúlnának.","shortLead":"Régen várt, jelentős előrelépést hozhat az Intel új fejlesztése a laptopoknál. Úgy növelnék hosszú órákkal...","id":"20180607_intel_kijelzo_computex_low_power_display_technology_alacsony_energiafogyasztasu_laptop_kepernyo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11a9db8e-eaf5-4385-913d-2734b1f0c018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352dfd4e-b0de-45f9-aebe-5bef4f0e5e8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_intel_kijelzo_computex_low_power_display_technology_alacsony_energiafogyasztasu_laptop_kepernyo","timestamp":"2018. június. 07. 11:03","title":"Megoldódhat minden laptopfelhasználó legnagyobb gondja, jönnek a 20-28 órán át üzemelő gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca83420-51d6-4758-8c5d-08e99ac0e4c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban órákon át nem indított és fogadott járatokat, mert egy felszállás során megsérült a 2-es futópálya burkolata. ","shortLead":"Korábban órákon át nem indított és fogadott járatokat, mert egy felszállás során megsérült a 2-es futópálya burkolata. ","id":"20180608_ujra_mukodik_a_ferihegyi_repuloter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ca83420-51d6-4758-8c5d-08e99ac0e4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f86954-d6e7-4117-a470-b73dd5bdf06c","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_ujra_mukodik_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. június. 08. 09:24","title":"Újra működik a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c89b9b-af80-4ac5-9beb-23545bd5f1e8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gyerekvédelmi programot indított a Magyar Úszószövetség új vezetése, miután lecsillapodtak a korábbi vezetési kérdések, botrányok. Sportolói, szülői, edzői kódex készült, és az esetek bejelentésére is lett telefonszám, e-mail-cím. A szövetség a területre bizottságot hozott létre, amelyben a szülőket is képviselik. Egy korábbi Unicef-kutatás alapján feltételezhető, hogy kiesik majd pár csontváz a szekrényből.","shortLead":"Gyerekvédelmi programot indított a Magyar Úszószövetség új vezetése, miután lecsillapodtak a korábbi vezetési kérdések...","id":"20180607_uszoszovetseg_szexualis_eroszak_gyermekvedelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09c89b9b-af80-4ac5-9beb-23545bd5f1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8124b692-7bb4-4c80-abb6-dd6eed4daa31","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_uszoszovetseg_szexualis_eroszak_gyermekvedelem","timestamp":"2018. június. 07. 06:00","title":"Az úszószövetség húzott egyet az uszodai szemétkedés és molesztálás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]