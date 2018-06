Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két éve elhunyt zenész 2010-ben még azt nyilatkozta, hogy „az internetnek úgy ahogy van, vége\", dalait le is tiltotta a Youtube-ról, de tavaly mégis elindult a szerzői csatornája.\r

\r

","shortLead":"A két éve elhunyt zenész 2010-ben még azt nyilatkozta, hogy „az internetnek úgy ahogy van, vége\", dalait le is tiltotta...","id":"20180607_60_eves_lenne_Prince__ime_a_hat_legjobb_dala","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e31b45-6046-4ad2-9151-56e8366e01d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_60_eves_lenne_Prince__ime_a_hat_legjobb_dala","timestamp":"2018. június. 07. 15:25","title":"60 éves lenne Prince – íme, a hat legjobb dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545a850b-43a9-472f-9dcb-a0dd2c7adfbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tavaly augusztusban néhány nap alatt robogót, utánfutót és kerékpárokat is lopott Ajkán, majd rendszám nélküli autójával és lopott utánfutóval a kolontári erdőbe ment tűzifát rabolni. \r

\r

","shortLead":"A férfi tavaly augusztusban néhány nap alatt robogót, utánfutót és kerékpárokat is lopott Ajkán, majd rendszám nélküli...","id":"20180606_Ellopott_egy_utanfutot_majd_azzal_tuzifat_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=545a850b-43a9-472f-9dcb-a0dd2c7adfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da65fec2-174c-46b8-92b0-815192008c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ellopott_egy_utanfutot_majd_azzal_tuzifat_is","timestamp":"2018. június. 06. 21:54","title":"Ellopott egy utánfutót, majd azzal tűzifát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov találkozásáról, de nem egészen úgy mutatták be, ahogy az valóban történt.","shortLead":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov...","id":"20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5579ffc1-6635-49c3-8f13-4e9b3016d8e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","timestamp":"2018. június. 08. 08:03","title":"Nagyot ment az orosz állami tévé a Photoshoppal, nézze csak meg közelebbről Kim Dzsong Un fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiszámíthatatlanul alkudozó üzletemberként hirdetett kereskedelmi háborút Donald Trump az USA legfontosabb szövetségesei és gazdasági riválisa, Kína ellen. Elképzelhető a büntetővámok eszkalációja, az amerikai fenyegetés előtti meghátrálás, de Trump hangulatváltása is.\r

","shortLead":"Kiszámíthatatlanul alkudozó üzletemberként hirdetett kereskedelmi háborút Donald Trump az USA legfontosabb...","id":"20180607_Az_elso_lovesek_Amerika_es_Europa_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b349ef-8616-48c9-9453-a29ee4339518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Az_elso_lovesek_Amerika_es_Europa_kozott","timestamp":"2018. június. 07. 14:18","title":"Az első lövések Amerika és Európa között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ee1221-c296-478d-8b5d-1d98d7bc5288","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már hagyományosnak számító betelefonálós „népi interjúban” az orosz elnök azt is közölte, még egy jó ideig nem vonják ki Szíriából az orosz csapatokat. Szóba került az utódlás kérdése is, amire Putyin azt válaszolta, egyáltalán nem tőle függ, ki fogja őt követni az államfői poszton. ","shortLead":"Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már...","id":"20180607_Putyin_szerint_a_vilag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ee1221-c296-478d-8b5d-1d98d7bc5288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88249c4a-28db-4247-bed4-54cf9179d77b","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Putyin_szerint_a_vilag","timestamp":"2018. június. 07. 18:18","title":"Putyin \"népi interjúja\": \"Becsapott a mennykő. A vacsora tálalva, tessék fogyasztani!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5426ba6-1b10-4ec5-a516-303d95e6851a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen munkát végeztek a zöldterület karbantartásával foglalkozó szakemberek.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen munkát végeztek a zöldterület karbantartásával foglalkozó szakemberek.","id":"20180607_a_nap_fotoi_autok_piliscsaba_fukaszasok_vasutallomas_parkolo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5426ba6-1b10-4ec5-a516-303d95e6851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89a3e29-b1df-4363-bd0a-7ad8b4c75e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_a_nap_fotoi_autok_piliscsaba_fukaszasok_vasutallomas_parkolo","timestamp":"2018. június. 07. 06:41","title":"A nap fotói: Nem kímélték az autókat a piliscsabai fűkaszások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagyobbik részében várható zivatar, felhőszakadás, amelyet erős szél is kísérhet. Csütörtökön sem lesz jobb.","shortLead":"Az ország nagyobbik részében várható zivatar, felhőszakadás, amelyet erős szél is kísérhet. Csütörtökön sem lesz jobb.","id":"20180606_vihar_idojaras_riasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68930cc4-caa3-40ca-a383-8f52b17841e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_vihar_idojaras_riasztas","timestamp":"2018. június. 06. 16:13","title":"Az ország kétharmada elázik – jön a felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde8971-05d2-4e45-81ad-170f026959f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Blikk szúrta ki, hogy eladó a válófélben levő Galambos Dorina és Pély Barna budai lakása.","shortLead":"A Blikk szúrta ki, hogy eladó a válófélben levő Galambos Dorina és Pély Barna budai lakása.","id":"20180607_Ha_van_100_millioja_megveheti_Pely_Barna_lakasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efde8971-05d2-4e45-81ad-170f026959f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b612c61-d3e7-4d2d-8360-6dc03c6a49b5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Ha_van_100_millioja_megveheti_Pely_Barna_lakasat","timestamp":"2018. június. 07. 13:42","title":"Ha van 100 milliója, megveheti Pély Barna lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]