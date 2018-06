Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ff1376a-1843-4e8b-b196-516cc24c0077","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A tesztelés után, július 1-től indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze; a kormány a vállalkozóknak ingyen biztosítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) saját fejlesztésű online számlázó programját, amely az adatszolgáltatáson túl számos speciális szolgáltatást is nyújt használóinak – tájékoztatta Varga Mihály pénzügyminiszter az MTI-t. ","shortLead":"A tesztelés után, július 1-től indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze; a kormány a vállalkozóknak ingyen biztosítja...","id":"20180607_Itt_a_gazdasagfeheritesi_csucstechnologia__ingyenes_a_NAV_online_szamlazo_programja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ff1376a-1843-4e8b-b196-516cc24c0077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1ab6ea-6e47-4a7a-a2be-cd6a67e38df2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Itt_a_gazdasagfeheritesi_csucstechnologia__ingyenes_a_NAV_online_szamlazo_programja","timestamp":"2018. június. 07. 10:58","title":"Itt a gazdaságfehérítési csúcstechnológia – ingyenes a NAV online számlázó programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71543225-cac2-4b96-ae2f-9dd3d2bbbf12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többnyire csak rövid napos időszakokra számíthatunk – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. ","shortLead":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többnyire csak rövid napos időszakokra számíthatunk – olvasható az Országos...","id":"20180607_borus_viharos_lesz_a_csutortok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71543225-cac2-4b96-ae2f-9dd3d2bbbf12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9888a182-ec2d-4164-8151-02518f9eaf60","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_borus_viharos_lesz_a_csutortok","timestamp":"2018. június. 07. 05:13","title":"Borús-viharos lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66db7550-6aab-4b25-9517-dfd4e1ba7d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetvenéves német rajongót kutyája is elkísérte, tervei szerint 10 nap alatt ér Moszkvába a nála is idősebb járművel.","shortLead":"A hetvenéves német rajongót kutyája is elkísérte, tervei szerint 10 nap alatt ér Moszkvába a nála is idősebb járművel.","id":"20180608_Traktorral_indult_a_focivebere_a_hetveneves_nemet_fanatikus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66db7550-6aab-4b25-9517-dfd4e1ba7d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9391790f-017e-4854-84d7-4eb57ccb0244","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_Traktorral_indult_a_focivebere_a_hetveneves_nemet_fanatikus","timestamp":"2018. június. 08. 18:48","title":"Nyolcvanéves traktorral indult a focivébére a német fanatikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A magyar mérnökök által meghatározott pénzügyi keret 525 milliárd forint, plusz 10 százaléknyi tartalék.","shortLead":"A magyar mérnökök által meghatározott pénzügyi keret 525 milliárd forint, plusz 10 százaléknyi tartalék.","id":"20180608_Szijjarto_Ot_ev_mulva_kesz_kell_legyen_a_BudapestBelgrad_gyorsvasut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc727df-75bd-4a8e-85f1-67f27972a55b","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Szijjarto_Ot_ev_mulva_kesz_kell_legyen_a_BudapestBelgrad_gyorsvasut","timestamp":"2018. június. 08. 10:01","title":"Szijjártó: Öt év múlva kész kell legyen a Budapest–Belgrád-gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7ddc19-61da-4ea8-a635-40ed25380d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlésbe frissen bekerült képviselő ezzel egyből a legvagyonosabb képviselők között van. ","shortLead":"Az Országgyűlésbe frissen bekerült képviselő ezzel egyből a legvagyonosabb képviselők között van. ","id":"20180607_15_milliardos_vagyona_van_Ungar_Peternek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c7ddc19-61da-4ea8-a635-40ed25380d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3558acaf-9fe2-439a-a052-c178eacd4d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_15_milliardos_vagyona_van_Ungar_Peternek","timestamp":"2018. június. 07. 19:21","title":"15 milliárdos vagyona van Ungár Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8c260e-f71a-4817-9dec-d76a94334dbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pert indít a Társaság a Szabadságjogokért, hogy megtudja: történtek-e visszaélésszerű lakcímbejelentések az idei választások előtt.","shortLead":"Pert indít a Társaság a Szabadságjogokért, hogy megtudja: történtek-e visszaélésszerű lakcímbejelentések az idei...","id":"20180607_Beperli_a_TASZ_a_Belugyminiszteriumot_hogy_megtudja_csaltake_a_lakcimekkel_a_valasztasok_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8c260e-f71a-4817-9dec-d76a94334dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9d7e29-1143-43fb-bb99-f3aecf5cbd69","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Beperli_a_TASZ_a_Belugyminiszteriumot_hogy_megtudja_csaltake_a_lakcimekkel_a_valasztasok_elott","timestamp":"2018. június. 07. 11:51","title":"Beperli a TASZ a Belügyminisztériumot, hogy megtudja, csaltak-e a lakcímekkel a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya létesüljön Madocsa határában.","shortLead":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya...","id":"20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff711337-02a1-4ac2-a04f-d6793ae22e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","timestamp":"2018. június. 07. 21:07","title":"Népszavazáson döntik el, hogy nyílhat-e kavicsbánya Madocsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egyetlen ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben dolgoznak részmunkaidőben, mint nálunk.","shortLead":"Egyetlen ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben dolgoznak részmunkaidőben, mint nálunk.","id":"20180608_Hiaba_dolgoznanak_a_nok_szules_utan_reszmunkaidoben_nem_engedik_oket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a98582f-818d-498e-8a3c-dec16a423f83","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Hiaba_dolgoznanak_a_nok_szules_utan_reszmunkaidoben_nem_engedik_oket","timestamp":"2018. június. 08. 10:35","title":"Hiába dolgoznának a nők szülés után részmunkaidőben, nem engedik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]