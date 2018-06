Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b366a4f-d173-4594-ac00-16492ee0348a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régiónkban a bolgárok a legrátermettebb sofőrök, a lengyelek és csehek barátságosan viselkednek az utakon, a magyarok pedig a legegyenletesebb sebességgel haladnak.","shortLead":"Régiónkban a bolgárok a legrátermettebb sofőrök, a lengyelek és csehek barátságosan viselkednek az utakon, a magyarok...","id":"20180608_igy_vezetunk_mi_soforok_kozlekedes_auto_forgalom_magyar_bolgar_lengyel_cseh_szlovak_tanulmany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b366a4f-d173-4594-ac00-16492ee0348a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0394485-fd0b-415a-8d9f-a93946aa0ecf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_igy_vezetunk_mi_soforok_kozlekedes_auto_forgalom_magyar_bolgar_lengyel_cseh_szlovak_tanulmany","timestamp":"2018. június. 08. 06:41","title":"Így vezetünk mi: nem a magyarok a legjobb sofőrök, de kreatívak és ötletesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A napokban több fordulóban is nyilvánosságra került, hogy a Facebook kiadta többtucatnyi hardvergyártónak felhasználói személyes adatait. Miket is osztott meg rólunk a közösségi oldal a vállalatokkal?","shortLead":"A napokban több fordulóban is nyilvánosságra került, hogy a Facebook kiadta többtucatnyi hardvergyártónak felhasználói...","id":"20180607_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_szemelyes_adatok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925c826d-a6a4-4b68-b6dd-15a4ec745667","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. június. 07. 12:03","title":"Mégis milyen adatokat küldött el rólunk titokban a Facebook a mobilgyártóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67d6025-6745-4bd4-a912-2482da629ca7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert legősibb állatlábnyom-kövületet fedezték fel amerikai és kínai paleontológusok Kína déli részén.","shortLead":"Az eddig ismert legősibb állatlábnyom-kövületet fedezték fel amerikai és kínai paleontológusok Kína déli részén.","id":"20180609_legosibb_allatlabnyom_kina","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67d6025-6745-4bd4-a912-2482da629ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d59cca-6895-4c0e-a35c-46f076c650e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_legosibb_allatlabnyom_kina","timestamp":"2018. június. 09. 11:03","title":"Találtak egy 541 millió éves lábnyomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0994920-ce3b-4c60-aa8e-755e4303fddf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett 2018 új emoji-csapata, sok vörös hajú fejecskével. Immár közel 3000 jelből lehet válogatni.","shortLead":"Megérkezett 2018 új emoji-csapata, sok vörös hajú fejecskével. Immár közel 3000 jelből lehet válogatni.","id":"20180607_unicode_consortium_emoji_11_2018_uj_emojijai_hangulatjelek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0994920-ce3b-4c60-aa8e-755e4303fddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5bef62-c1c2-4517-9de6-4ad388c78ab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_unicode_consortium_emoji_11_2018_uj_emojijai_hangulatjelek","timestamp":"2018. június. 07. 17:03","title":"Ön hányat használna közülük? Kiadták az új emojikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A CNN munkatársa, az egyik legismertebb televíziós séf, riporter és író 61 éves volt.","shortLead":"A CNN munkatársa, az egyik legismertebb televíziós séf, riporter és író 61 éves volt.","id":"20180608_ongyilkos_lett_anthony_bourdain","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9efa8a-185a-42ea-9405-58b8a2cbd4fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_ongyilkos_lett_anthony_bourdain","timestamp":"2018. június. 08. 14:02","title":"Öngyilkos lett Anthony Bourdain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3276eaa-1b11-426b-941c-145d82261197","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Rég volt olyan G7-csúcstalálkozó, ahol a legfejlettebb ipari országok vezetői annyira nem értettek egyet egymással, mint a Kanada Québec tartományában tartott mostanin. A La Malbaie-ben rendezett találkozó első napján már arról is vita volt, hogy kiket kellene meghívni a megbeszélésre. Míg a tanácskozáson talán még zárónyilatkozatot sem adnak ki, Oroszország és Kína Pekingben tárgyaló vezetői egyre inkább egymásra találnak.","shortLead":"Rég volt olyan G7-csúcstalálkozó, ahol a legfejlettebb ipari országok vezetői annyira nem értettek egyet egymással...","id":"20180609_G7csucs__ami_egyre_inkabb_61","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3276eaa-1b11-426b-941c-145d82261197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff907907-48dc-4ab4-8f5a-8a84f0563ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_G7csucs__ami_egyre_inkabb_61","timestamp":"2018. június. 09. 07:15","title":"G7-csúcs – ami egyre inkább 6+1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30cb7a0-5f33-411e-bcaa-449faa6cfef8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A drága üzemanyag miatt tiltakozó autósok délután ötkor ott álltak meg, ahol éppen voltak. Több ezren tiltakoztak így. ","shortLead":"A drága üzemanyag miatt tiltakozó autósok délután ötkor ott álltak meg, ahol éppen voltak. Több ezren tiltakoztak így. ","id":"20180608_eleguk_lett_a_szerbiai_autoknak_tobb_helyen_megbenitottak_az_utakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30cb7a0-5f33-411e-bcaa-449faa6cfef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51083781-82dd-4aac-b74d-0bd8cc9b9e4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_eleguk_lett_a_szerbiai_autoknak_tobb_helyen_megbenitottak_az_utakat","timestamp":"2018. június. 08. 21:35","title":"Elegük lett a szerbiai autósoknak, több helyen megbénították az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01173c57-e3b2-407f-ae01-691ce390d9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havas Szófia a kormánylap hasábjain, a Magyar Időkön keresztül lő az egyik elnökjelöltre, Tóth Bertalanra.","shortLead":"Havas Szófia a kormánylap hasábjain, a Magyar Időkön keresztül lő az egyik elnökjelöltre, Tóth Bertalanra.","id":"20180607_Toth_Bertalant_tamadja_az_MSZPs_akit_korabban_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt_jelentettek_fel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01173c57-e3b2-407f-ae01-691ce390d9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92171ff9-ba41-4329-9d1d-2cf1d151ae88","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Toth_Bertalant_tamadja_az_MSZPs_akit_korabban_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt_jelentettek_fel","timestamp":"2018. június. 07. 13:59","title":"Tóth Bertalant támadja az MSZP-s, akit korábban a kommunizmus bűneinek tagadása miatt jelentettek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]