[{"available":true,"c_guid":"f53cfe14-3bd5-41fa-bd81-a0ffeaf71863","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Beiktatták hivatalába az új spanyol kormányt; a szocialista kabinet 17 minisztere közül 11 nő. A gazdasági tárcákat mind a nők kapták meg. ","shortLead":"Beiktatták hivatalába az új spanyol kormányt; a szocialista kabinet 17 minisztere közül 11 nő. A gazdasági tárcákat...","id":"20180607_A_nok_vannak_tobbsegben_az_uj_spanyol_kormanyban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53cfe14-3bd5-41fa-bd81-a0ffeaf71863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44832ea-e68b-4e2e-81d6-b317eefd030f","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_A_nok_vannak_tobbsegben_az_uj_spanyol_kormanyban","timestamp":"2018. június. 07. 16:06","title":"A nők vannak többségben az új spanyol kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány csütörtökön ismertetett javaslatcsomagja szerint Nagy-Britannia \"korlátozott ideig\" még tartaná magát az Európai Unió vámuniójának szabályrendszeréhez abban az esetben, ha az EU-tagság megszűnése utáni átmeneti időszak végéig nem sikerülne végleges megállapodást elérni a kétoldalú kereskedelem vámszabályozásáról.","shortLead":"A brit kormány csütörtökön ismertetett javaslatcsomagja szerint Nagy-Britannia \"korlátozott ideig\" még tartaná magát...","id":"20180607_Brexit_akar_2021_vegeig_is_eltarthat_az_atmeneti_idoszak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9a2ae7-b03e-475a-8468-c59940025e51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Brexit_akar_2021_vegeig_is_eltarthat_az_atmeneti_idoszak","timestamp":"2018. június. 07. 20:39","title":"Brexit: akár 2021 végéig is eltarthat az átmeneti időszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c2e4dd-0d94-4638-adbd-892958e073c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszország a terrorizmus tekintetében magas rizikófaktorú országnak számít, nem árt, ha van az oda utazóknak hepatitisz elleni oltása, inni inkább csak palackozott vizet érdemes, és magyar SIM kártyával valószínűleg sokba kerül kint telefonálni, jobb beszerezni az oroszt. A Konzuli Szolgálat részletes tájékoztatót tett közzé azoknak, akik Oroszországba utaznak a június 14-én kezdődő foci-vb-re.","shortLead":"Oroszország a terrorizmus tekintetében magas rizikófaktorú országnak számít, nem árt, ha van az oda utazóknak...","id":"20180607_oroszorszagban_magas_a_terrorveszely_itt_a_kulugy_kisokosa_a_foci_vbre_utazoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c2e4dd-0d94-4638-adbd-892958e073c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa78d96-7b06-4706-bb31-183796c5ca01","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_oroszorszagban_magas_a_terrorveszely_itt_a_kulugy_kisokosa_a_foci_vbre_utazoknak","timestamp":"2018. június. 07. 16:31","title":"Oroszországban magas a terrorveszély: itt a kisokos a foci-vb-re utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e3fb6-ad1f-4c8e-b9be-0d73b6ac5716","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú hónapokig tartó hibernált állapot után végre ismét aktív a New Horizons űrszonda, ami a Naprendszer szélén teljesít szolgálatot.","shortLead":"Hosszú hónapokig tartó hibernált állapot után végre ismét aktív a New Horizons űrszonda, ami a Naprendszer szélén...","id":"20180609_nasa_new_horizons_urszonda_kuiper_ov_ultima_thule","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24e3fb6-ad1f-4c8e-b9be-0d73b6ac5716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da18dbfe-9512-40df-916c-e6e918624b0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_nasa_new_horizons_urszonda_kuiper_ov_ultima_thule","timestamp":"2018. június. 09. 08:03","title":"6 hónap némaság után felébredt a NASA szondája, a Naprendszer végéről küld majd képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed58b03-c896-4f02-9c2d-840008e746e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kamerák figyelik majd januártól a Milánóba behajtó autókat, a dízelekre rossz világ jön.","shortLead":"Kamerák figyelik majd januártól a Milánóba behajtó autókat, a dízelekre rossz világ jön.","id":"20180608_Milanobol_mar_jovore_elkezdik_kitiltani_a_dizeleket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed58b03-c896-4f02-9c2d-840008e746e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15238a2-caaf-44a0-a6aa-69c04a867516","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_Milanobol_mar_jovore_elkezdik_kitiltani_a_dizeleket","timestamp":"2018. június. 08. 11:20","title":"Milánóból már jövőre elkezdik kitiltani a dízeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9082df-ec63-4ca2-9ada-c63c93f29ac4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy rendőr sietett egy nehezen mozgó, idős férfi segítségére a Kína Szecsuán tartományában található Mienjang városban. A két bottal járó bácsi megpróbált átkelni a zebrán egy soksávos úton, de szegény olyan lassan haladt, hogy nagyjából félúton járt még, amikor az autók zöldet kaptak. ","shortLead":"Egy rendőr sietett egy nehezen mozgó, idős férfi segítségére a Kína Szecsuán tartományában található Mienjang városban...","id":"20180607_a_nap_rendore_kinai_es_vilagszerte_tanulhatna_tole_mindenki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db9082df-ec63-4ca2-9ada-c63c93f29ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cce0b5-ab2f-4945-bdb0-a47ef4421a12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_a_nap_rendore_kinai_es_vilagszerte_tanulhatna_tole_mindenki","timestamp":"2018. június. 07. 17:29","title":"A nap rendőre kínai és világszerte tanulhatna tőle mindenki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Katalóniai Nemzeti Könyvtárból 2005 novembere előtt lophatták el a levelet, de csak 2012-ben derült ki, hogy évek óta egy hamisítványt őrizget az intézmény. A levelet végül 2014-ben hosszas tárgyalások után volt hajlandó visszaadni az akkori tulajdonosa. ","shortLead":"A Katalóniai Nemzeti Könyvtárból 2005 novembere előtt lophatták el a levelet, de csak 2012-ben derült ki, hogy évek óta...","id":"20180607_visszakapta_feltve_orzott_kolumbusz_kincset_amerikatol_a_kataloniai_nemzeti_konyvtar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bb32b3-5873-4bf0-bf32-57f221902286","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_visszakapta_feltve_orzott_kolumbusz_kincset_amerikatol_a_kataloniai_nemzeti_konyvtar","timestamp":"2018. június. 07. 21:48","title":"Visszakapta féltve őrzött Kolumbusz-kincsét Amerikától a Katalóniai Nemzeti Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc8ce2b-cd97-4cfb-bd81-90d370a6b6b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Svédországban azt az üzbég férfit, aki tavaly áprilisban öt embert gázolt halálra Stockholm belvárosában. Nem sokon múlt, hogy nem volt jóval több halott: a rendőrök egy robbanószerkezetet is találtak a merénylő kisteherautójában.","shortLead":"

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Svédországban azt az üzbég férfit, aki tavaly áprilisban öt embert gázolt...","id":"20180607_Eletfogytiglanit_kapott_a_stockholmi_merenylo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cc8ce2b-cd97-4cfb-bd81-90d370a6b6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35096529-c702-4ee6-9077-cf634a88d3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Eletfogytiglanit_kapott_a_stockholmi_merenylo","timestamp":"2018. június. 07. 13:54","title":"Életfogytiglanit kapott a stockholmi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]