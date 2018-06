Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cccc7fb3-d6b6-4dc5-bf1d-7a9e5b84f413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a képek alapján nincs magánál a sofőr.","shortLead":"Legalábbis a képek alapján nincs magánál a sofőr.","id":"20180609_Levideoztak_a_Tesla_egyik_alkalmazottjat_amint_melyen_alszik_autozas_kozben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cccc7fb3-d6b6-4dc5-bf1d-7a9e5b84f413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f39b2-e230-4b2b-b38c-e03f3ba1775d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_Levideoztak_a_Tesla_egyik_alkalmazottjat_amint_melyen_alszik_autozas_kozben","timestamp":"2018. június. 09. 11:59","title":"Levideózták a Tesla egyik alkalmazottját, amint mélyen alszik autózás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c2e909-4cfb-4a12-a05c-b68ca58a923f","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"Amikor a most 92 éves Mahathir Mohamad másfél évtized után visszatért a hatalomba Malajziában, újra kellett rendeznie a „házat”. A legnagyobb meglepetést egy maláj-kínai megavállalkozó hazacsábítása jelentette.","shortLead":"Amikor a most 92 éves Mahathir Mohamad másfél évtized után visszatért a hatalomba Malajziában, újra kellett rendeznie...","id":"20180608_Nem_a_kor_a_kepesseg_szamit_a_92_eves_kormanyfo_95_eves_fotanacsadoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45c2e909-4cfb-4a12-a05c-b68ca58a923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eeec4b8-2538-42e3-92d8-be30471d45f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Nem_a_kor_a_kepesseg_szamit_a_92_eves_kormanyfo_95_eves_fotanacsadoja","timestamp":"2018. június. 08. 17:05","title":"Nem a kor, a képesség számít: 95 évesen főtanácsadó a 92 éves kormányfő mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9576556c-66f5-47aa-997c-7711d75ba1dd","c_author":"Csányi Nikolett - Tóta W. Árpád","category":"kkv","description":"Kiskunmajsa körül tonnaszámra érik a szamóca, a munkások viszont hét határon túl szedik inkább, óránként tíz euróért. Pont ráértünk segíteni a hetven fölötti asszonyoknak, akik itt maradtak, és még élvezik is. Kemény munka, de a gazda, Zádori Zsolt dolga a legnehezebb. Nem a mesés profit, hanem romantika, hagyomány és szeretet táplálja az eperföldet. Publicistánk, Tóta W. Árpád országjárásának első megállója ez.","shortLead":"Kiskunmajsa körül tonnaszámra érik a szamóca, a munkások viszont hét határon túl szedik inkább, óránként tíz euróért...","id":"20180608_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_szamocat_szed__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9576556c-66f5-47aa-997c-7711d75ba1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389a4de4-12ea-4fa2-8810-aa20ce4a1bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_szamocat_szed__video","timestamp":"2018. június. 08. 11:05","title":"A Nemzet Napszámosa: Tóta W. szamócát szed – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A magyar mérnökök által meghatározott pénzügyi keret 525 milliárd forint, plusz 10 százaléknyi tartalék.","shortLead":"A magyar mérnökök által meghatározott pénzügyi keret 525 milliárd forint, plusz 10 százaléknyi tartalék.","id":"20180608_Szijjarto_Ot_ev_mulva_kesz_kell_legyen_a_BudapestBelgrad_gyorsvasut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc727df-75bd-4a8e-85f1-67f27972a55b","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Szijjarto_Ot_ev_mulva_kesz_kell_legyen_a_BudapestBelgrad_gyorsvasut","timestamp":"2018. június. 08. 10:01","title":"Szijjártó: Öt év múlva kész kell legyen a Budapest–Belgrád-gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt a kiskaput játsszák meg, hogy napjában csak egyszer lehet büntetni ugyanott. Persze van még egy kis csavar a dologban.","shortLead":"Azt a kiskaput játsszák meg, hogy napjában csak egyszer lehet büntetni ugyanott. Persze van még egy kis csavar...","id":"20180608_parkolas_trukk_ingyenes_birsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a3dd3e-c52c-411c-9957-db03cc406ab4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_parkolas_trukk_ingyenes_birsag","timestamp":"2018. június. 08. 14:26","title":"Állítólag ezt a trükköt használják sokan, hogy ingyen parkoljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint megjelentek a keményfiúk az európai politikában, ahol a kedve szerint alakulnak a folyamatok.","shortLead":"A miniszterelnök szerint megjelentek a keményfiúk az európai politikában, ahol a kedve szerint alakulnak a folyamatok.","id":"20180608_orban_zsurfiuk_vagyunk_az_osztrakokhoz_es_az_olaszokhoz_kepest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0534f4-085d-4631-8e1e-c14582cfe1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_orban_zsurfiuk_vagyunk_az_osztrakokhoz_es_az_olaszokhoz_kepest","timestamp":"2018. június. 08. 08:28","title":"Orbán: Zsúrfiúk vagyunk az osztrákokhoz és az olaszokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester a Thököly út érintett részére vonatkozó a fakivágási terv felülvizsgálatára és a döntés megváltoztatására kérte a főpolgármestert. A jelek szerint Tarlós István megfontolja a kérést. ","shortLead":"A zuglói polgármester a Thököly út érintett részére vonatkozó a fakivágási terv felülvizsgálatára és a döntés...","id":"20180608_egyelore_megsem_vagnak_ki_17_fat_a_thokoly_uton_tarlos_meg_tajekozodik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cebe03-0c92-4d73-b7be-89e6617c065c","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_egyelore_megsem_vagnak_ki_17_fat_a_thokoly_uton_tarlos_meg_tajekozodik","timestamp":"2018. június. 08. 14:52","title":"Egyelőre mégsem vágnak ki 17 fát a Thököly úton, Tarlós még tájékozódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e3fb6-ad1f-4c8e-b9be-0d73b6ac5716","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú hónapokig tartó hibernált állapot után végre ismét aktív a New Horizons űrszonda, ami a Naprendszer szélén teljesít szolgálatot.","shortLead":"Hosszú hónapokig tartó hibernált állapot után végre ismét aktív a New Horizons űrszonda, ami a Naprendszer szélén...","id":"20180609_nasa_new_horizons_urszonda_kuiper_ov_ultima_thule","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24e3fb6-ad1f-4c8e-b9be-0d73b6ac5716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da18dbfe-9512-40df-916c-e6e918624b0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_nasa_new_horizons_urszonda_kuiper_ov_ultima_thule","timestamp":"2018. június. 09. 08:03","title":"6 hónap némaság után felébredt a NASA szondája, a Naprendszer végéről küld majd képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]