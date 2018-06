Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét, az ingatlanbiznisz koronázatlan királyát, egy 43 éves olasz üzletembert. Nicola Inquieta alsónadrágban ugrott ki az ágyból, majd kattant a kezén a bilincs. ","shortLead":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét...","id":"20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42935a46-d70b-4c4b-9295-345f09d13b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","timestamp":"2018. június. 07. 11:35","title":"Ezt az Erdély-hadműveletet sokáig emlegetni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3a5a6c-17ce-499c-84f3-e78bcde28096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a keletnémet kisbusz valódi időutazásra viheti a benne helyet foglalókat. Ennek azonban alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"Ez a keletnémet kisbusz valódi időutazásra viheti a benne helyet foglalókat. Ennek azonban alaposan megkérik az árát. ","id":"20180608_barkas_b1000_keletnemet_kisbusz_ketutemu_wartburg_motor_veteran_oldtimer_elado_hasznalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e3a5a6c-17ce-499c-84f3-e78bcde28096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb14b752-c497-413e-9909-c8b63702f0e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_barkas_b1000_keletnemet_kisbusz_ketutemu_wartburg_motor_veteran_oldtimer_elado_hasznalt","timestamp":"2018. június. 09. 08:21","title":"Íme a legdrágább magyar Barkas, 3 millió forintot kérnek a patika állapotért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gréczy Zsolt szerint most a \"felhalmozott Lázár-vagyon tisztára mosása\" zajlik, ezért elvárják, hogy a parlament mentelmi bizottsága részletesen vizsgálja ki a volt miniszter gazdagodását. ","shortLead":"Gréczy Zsolt szerint most a \"felhalmozott Lázár-vagyon tisztára mosása\" zajlik, ezért elvárják, hogy a parlament...","id":"20180608_A_DK_vagyonnyilatkozati_eljarast_kezdemenyez_Lazar_Janos_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a04f7a-e0a9-458b-b976-09d6357e4174","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_A_DK_vagyonnyilatkozati_eljarast_kezdemenyez_Lazar_Janos_ellen","timestamp":"2018. június. 08. 13:24","title":"A DK vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Lázár János ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Természetvédelmi Világszervezet (WWF) pénteken nyilvánosságra hozott jelentése szerint a szemét főleg Törökországországból és Spanyolországból származik. A helyzetet a nyaralószezon is súlyosbítja: csak nyáron 40 százalékkal több hulladék kerül a tengerekbe. ","shortLead":"A Természetvédelmi Világszervezet (WWF) pénteken nyilvánosságra hozott jelentése szerint a szemét főleg...","id":"20180608_muanyag_szemet_hulladek_foldkozi_tenger_wwf_petpusztito_enzim","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd347bd-536f-4fc8-b553-1cd8e98381ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_muanyag_szemet_hulladek_foldkozi_tenger_wwf_petpusztito_enzim","timestamp":"2018. június. 08. 07:54","title":"Annyi szemét van már a Földközi-tengerben, hogy lassan belefullad az élővilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a222e1-67fe-4632-9f15-391add0d8269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb halálozási rátát produkáló betegségek ellen küzdene.","shortLead":"A legnagyobb halálozási rátát produkáló betegségek ellen küzdene.","id":"20180607_kasler_egeszsegugy_nepegeszsegugy_program","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1a222e1-67fe-4632-9f15-391add0d8269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753caf65-2bce-4c29-9695-defc16faba77","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_kasler_egeszsegugy_nepegeszsegugy_program","timestamp":"2018. június. 07. 13:39","title":"Kásler: Három héten belül fontos egészségügyi programok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Díjnet nevével és logójával visszaélve ismeretlenek regisztráció megerősítésének indokával e-mailben kérnek személyes és banki adatokat magánszemélyektől.","shortLead":"A Díjnet nevével és logójával visszaélve ismeretlenek regisztráció megerősítésének indokával e-mailben kérnek személyes...","id":"20180607_Adathalaszok_kernek_kartyaadatokat_a_Dijnet_neveben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd66a80-7ea2-4695-ad91-f739f46cc791","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Adathalaszok_kernek_kartyaadatokat_a_Dijnet_neveben","timestamp":"2018. június. 07. 11:49","title":"Adathalászok kérnek kártyaadatokat a Díjnet nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető könyörgött Donald Trumpnak, hogy vonja vissza a június 12-ére tervezett koreai-amerikai csúcstalálkozó lemondásáról hozott döntését – állítja Rudy Giuliani, az amerikai elnök egyik ügyvédje. ","shortLead":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető könyörgött Donald Trumpnak, hogy vonja vissza a június 12-ére tervezett...","id":"20180607_Kim_Dzsong_Un_konyorgott_hogy_megiscsak_legyen_csucstalalkozo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae0e138-6205-4e5f-a380-b9db359cdeef","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Kim_Dzsong_Un_konyorgott_hogy_megiscsak_legyen_csucstalalkozo","timestamp":"2018. június. 07. 11:45","title":"Kim Dzsong Un könyörgött, hogy mégiscsak legyen csúcstalálkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa5b63-ceda-4860-b0d0-ac5e9acc4c4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt a verziót támogatja a főpolgármester által felállított, a gát nyomvonalát vizsgáló szakmai grémium. A véleményt a jövő héten tárgyalja a fővárosi közgyűlés.","shortLead":"Legalábbis ezt a verziót támogatja a főpolgármester által felállított, a gát nyomvonalát vizsgáló szakmai grémium...","id":"20180608_Tarlos_Romai_fovarosi_kozgyules_dontes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71aa5b63-ceda-4860-b0d0-ac5e9acc4c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407cc795-f6e9-4b15-b039-79a5936911e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Tarlos_Romai_fovarosi_kozgyules_dontes","timestamp":"2018. június. 08. 17:07","title":"A Római-parton, de nem a partélen épülhet a gát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]