[{"available":true,"c_guid":"c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","shortLead":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","id":"20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cca9559-a49a-44ef-ad8f-95eaa851d80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","timestamp":"2018. június. 09. 12:03","title":"A tudósok is meglepődtek, milyen olcsó: 27 ezer forintból megoldják a szén-dioxid kivonását a levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0f13c2-486a-429e-af3c-662bcd152b47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy méregdrága Merciből rángatták ki a gyanúsítottat és barátnőjét. ","shortLead":"Egy méregdrága Merciből rángatták ki a gyanúsítottat és barátnőjét. ","id":"20180609_Filmszeru_videot_kozolt_a_rendorseg_a_zugloi_diler_lekapcsolasarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f0f13c2-486a-429e-af3c-662bcd152b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab06af1-d8fe-41d2-9533-53a590a15960","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Filmszeru_videot_kozolt_a_rendorseg_a_zugloi_diler_lekapcsolasarol","timestamp":"2018. június. 09. 10:22","title":"Filmszerű videót közölt a rendőrség a zuglói díler lekapcsolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt be róla a Variety.com.\r

\r

","shortLead":"Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt...","id":"20180608_Mi_lesz_itt_DiCaprio_Brad_Pitt_utan_Al_Pacinot_is_megfuzte_Tarantino","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974dd3f3-874d-4f16-8268-c6d1a02419f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Mi_lesz_itt_DiCaprio_Brad_Pitt_utan_Al_Pacinot_is_megfuzte_Tarantino","timestamp":"2018. június. 08. 13:35","title":"Mi lesz itt? DiCaprio, Brad Pitt után Al Pacinót is megfűzte Tarantino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia középiskolások jelentős része egyetemre készül, de nem biztos, hogy összejön nekik. Több százezren viszont eleve a szakmai képzést és a gyors munkába állást választanának. Nekik ad tanácsot a Qapa francia weboldal. Durván. ","shortLead":"A francia középiskolások jelentős része egyetemre készül, de nem biztos, hogy összejön nekik. Több százezren viszont...","id":"20180608_Meghokkento_lista_ot_korabban_meno_de_most_halalra_itelt_szakmarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d5a4c6-fff6-4a47-b5a7-dca50376fd86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Meghokkento_lista_ot_korabban_meno_de_most_halalra_itelt_szakmarol","timestamp":"2018. június. 08. 10:38","title":"Meghökkentő lista öt, korábban menő, de most halálra ítélt szakmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d6c384-2016-4427-a647-3ce73e0251ec","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Végre itt a nyár, ami több szabadidővel, ezáltal pedig extra pénzkereseti lehetőségekkel jár. Gondoltál már rá, hogy érdemes lenne a fizetés mellett értékes tapasztalatot is bezsebelni? Ha ettől csak azok a rémhírek tartottak vissza, amelyeket a gyakornoki munkákról hallottál, akkor ez a cikk neked szól.","shortLead":"Végre itt a nyár, ami több szabadidővel, ezáltal pedig extra pénzkereseti lehetőségekkel jár. Gondoltál már rá...","id":"20180607_Leszamolunk_a_gyakornoki_munkakat_ovezo_sztereotipiakkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97d6c384-2016-4427-a647-3ce73e0251ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed42f741-0598-414d-96b0-568b8a4c497e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180607_Leszamolunk_a_gyakornoki_munkakat_ovezo_sztereotipiakkal","timestamp":"2018. június. 08. 10:00","title":"Leszámolunk a gyakornoki munkákat övező sztereotípiákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta vasárnap Ferenc pápa a nagy olaj- és földgázipari vállalatoknak a Vatikánban összegyűlt vezetői előtt.","shortLead":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta...","id":"20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a92039-76f3-4f29-9769-3155640962a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","timestamp":"2018. június. 09. 14:03","title":"Olajmultik vezetői a Vatikánban. Pápa: az energia ne pusztítsa el a civilizációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át játszunk – így foglalják össze a 15 éve speciális színházat játszó Momentán Társulat tagjai a műfaj szépségeit. ","shortLead":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át...","id":"201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f9a718-e123-4263-97b7-29fe2fba002e","keywords":null,"link":"/kultura/201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","timestamp":"2018. június. 09. 17:30","title":"Az imprózás sikerének titka, hogy sokan szeretik, ha legálisan gyerekek maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea87c43-012e-42d9-81ee-28967b29cfae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már az Antarktisz távoli vizeiben is kimutatható a műanyag- és vegyi szennyezettség a Greenpeace természetvédelmi szervezet szerint. ","shortLead":"Már az Antarktisz távoli vizeiben is kimutatható a műanyag- és vegyi szennyezettség a Greenpeace természetvédelmi...","id":"20180608_muanyagszemcsek_vegyszerek_szennyezes_antarktisz_greenpeace","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea87c43-012e-42d9-81ee-28967b29cfae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f498ce-9422-442e-aa8d-105bb26eadcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_muanyagszemcsek_vegyszerek_szennyezes_antarktisz_greenpeace","timestamp":"2018. június. 08. 20:03","title":"Az emberiség szégyene: már az Antarktiszon is mikroműanyagot és vegyszereket találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]