Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Toroczkai László kizárása után döntött erről. ","shortLead":"Toroczkai László kizárása után döntött erről. ","id":"20180608_duro_dora_kilep_a_jobbikbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939b1582-60ee-4b63-a52c-3f39b56be91e","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_duro_dora_kilep_a_jobbikbol","timestamp":"2018. június. 08. 13:44","title":"Dúró Dóra kilép a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt be róla a Variety.com.\r

\r

","shortLead":"Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt...","id":"20180608_Mi_lesz_itt_DiCaprio_Brad_Pitt_utan_Al_Pacinot_is_megfuzte_Tarantino","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974dd3f3-874d-4f16-8268-c6d1a02419f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Mi_lesz_itt_DiCaprio_Brad_Pitt_utan_Al_Pacinot_is_megfuzte_Tarantino","timestamp":"2018. június. 08. 13:35","title":"Mi lesz itt? DiCaprio, Brad Pitt után Al Pacinót is megfűzte Tarantino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont a nemzetközi piacokon is bemutatkozhat.","shortLead":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont...","id":"20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23cda36-da12-4031-8105-130c6bc74dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","timestamp":"2018. június. 09. 17:03","title":"Emlékszik a Sony laptopokra? Úgy néz ki, visszatérnek a Vaio notebookok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b6ddc3-39ba-47f8-b790-87ef029f149b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A launcher alkalmazásokat kedvelők alighanem imádni fogják a Microsoft saját megoldását, mely csemeténk online nyomon követését segíti. De más szempontból is hasznos: láthatóvá teszi, milyen alkalmazásokat és meddig nyomogatott a telefon használója. ","shortLead":"A launcher alkalmazásokat kedvelők alighanem imádni fogják a Microsoft saját megoldását, mely csemeténk online nyomon...","id":"20180608_android_microsoft_launcher_alkalmazas_msn_kids","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89b6ddc3-39ba-47f8-b790-87ef029f149b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaca7717-6098-4935-b4c3-de4fadd0ac8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_android_microsoft_launcher_alkalmazas_msn_kids","timestamp":"2018. június. 08. 12:03","title":"Androidos telefonja van? A Microsoft kitalálta, hogyan követheti, hol jár és mit csinál a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa54a5f-d2cd-49e8-b482-59a10dbf2a2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jégkrémhiányra kell számítani egész Európában a felmelegedés hatására megugró kereslet és a munkaerőhiány miatt – közölte az InfoRádióval a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára.","shortLead":"Jégkrémhiányra kell számítani egész Európában a felmelegedés hatására megugró kereslet és a munkaerőhiány miatt –...","id":"20180609_Szereti_a_jegkremet_Van_egy_rossz_hirunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa54a5f-d2cd-49e8-b482-59a10dbf2a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6005cb5-23b4-4305-9b23-014fbb56c60e","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Szereti_a_jegkremet_Van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2018. június. 09. 17:27","title":"Szereti a jégkrémet? Van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c417b5a0-fbfa-41c1-a870-b361b618dfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos képviselőt pártja tavaly májusi tisztújítása után szorították ki a parlamenti frakcióból, júniusban lemondott mandátumáról és a háttérbe vonult. Most a pártot is otthagyta.","shortLead":"A jobbikos képviselőt pártja tavaly májusi tisztújítása után szorították ki a parlamenti frakcióból, júniusban...","id":"20180608_novak_elod_kilepett_a_jobbikbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c417b5a0-fbfa-41c1-a870-b361b618dfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a1492b-77c5-449c-a177-55319a8bb641","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_novak_elod_kilepett_a_jobbikbol","timestamp":"2018. június. 08. 19:12","title":"Novák Előd kilépett a Jobbikból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3276eaa-1b11-426b-941c-145d82261197","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Rég volt olyan G7-csúcstalálkozó, ahol a legfejlettebb ipari országok vezetői annyira nem értettek egyet egymással, mint a Kanada Québec tartományában tartott mostanin. A La Malbaie-ben rendezett találkozó első napján már arról is vita volt, hogy kiket kellene meghívni a megbeszélésre. Míg a tanácskozáson talán még zárónyilatkozatot sem adnak ki, Oroszország és Kína Pekingben tárgyaló vezetői egyre inkább egymásra találnak.","shortLead":"Rég volt olyan G7-csúcstalálkozó, ahol a legfejlettebb ipari országok vezetői annyira nem értettek egyet egymással...","id":"20180609_G7csucs__ami_egyre_inkabb_61","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3276eaa-1b11-426b-941c-145d82261197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff907907-48dc-4ab4-8f5a-8a84f0563ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_G7csucs__ami_egyre_inkabb_61","timestamp":"2018. június. 09. 07:15","title":"G7-csúcs – ami egyre inkább 6+1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fd06d-e528-4fd6-857b-60dd345edfcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A három nagy német lánc közös levélben kérte az állami szervek segítségét; miközben ők nagy hangsúlyt fektetnek a fogyasztóvédelmi és egészségügyi előírások betartására, a netes kereskedőket, pl. az Amazont vagy E-bay-t senki sem ellenőrzi, és a felelősséget is könnyen elhárítják azzal, hogy ők csak közvetítők.","shortLead":"A három nagy német lánc közös levélben kérte az állami szervek segítségét; miközben ők nagy hangsúlyt fektetnek...","id":"20180608_Olcso_kinai_kozmetikumtol_retteg_a_Rossmann_a_Douglas_es_a_DM","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fd06d-e528-4fd6-857b-60dd345edfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67512e9a-d416-4d2c-ba17-f3ebfa99944c","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Olcso_kinai_kozmetikumtol_retteg_a_Rossmann_a_Douglas_es_a_DM","timestamp":"2018. június. 08. 10:16","title":"Olcsó kínai kozmetikumoktól retteg a Rossmann, a Douglas és a DM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]