[{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország légterébe Beregsuránynál lépett be szombaton éjszaka az a kisrepülő, amely nem létesített kapcsolatot a magyar polgári légiforgalmi irányítással, ezért a NATO Integrált Légivezetési Központ riasztotta a Magyar Honvédség készültségi szolgálatát.","shortLead":"Magyarország légterébe Beregsuránynál lépett be szombaton éjszaka az a kisrepülő, amely nem létesített kapcsolatot...","id":"20180610_Fedelzeti_infracsapdaval_kergettek_ki_a_legterbol_az_ismeretlen_kisgepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1aa9ae-3f74-4df4-a198-e73a90d79617","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Fedelzeti_infracsapdaval_kergettek_ki_a_legterbol_az_ismeretlen_kisgepet","timestamp":"2018. június. 10. 07:33","title":"Fedélzeti infracsapdával kergették ki a légtérből az ismeretlen kisgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság 500 méteres döntőiben.\r

\r

","shortLead":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb2eee-37ea-41f8-ac2c-790f9b4d2ad3","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","timestamp":"2018. június. 10. 11:42","title":"Kozák Danuta újabb aranya és más vasárnapi kajaksikerek a belgrádi Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c2e909-4cfb-4a12-a05c-b68ca58a923f","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"Amikor a most 92 éves Mahathir Mohamad másfél évtized után visszatért a hatalomba Malajziában, újra kellett rendeznie a „házat”. A legnagyobb meglepetést egy maláj-kínai megavállalkozó hazacsábítása jelentette.","shortLead":"Amikor a most 92 éves Mahathir Mohamad másfél évtized után visszatért a hatalomba Malajziában, újra kellett rendeznie...","id":"20180608_Nem_a_kor_a_kepesseg_szamit_a_92_eves_kormanyfo_95_eves_fotanacsadoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45c2e909-4cfb-4a12-a05c-b68ca58a923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eeec4b8-2538-42e3-92d8-be30471d45f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Nem_a_kor_a_kepesseg_szamit_a_92_eves_kormanyfo_95_eves_fotanacsadoja","timestamp":"2018. június. 08. 17:05","title":"Nem a kor, a képesség számít: 95 évesen főtanácsadó a 92 éves kormányfő mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor és Soros György szerint is közelít az európai válság; 54 ezer forinttal többet kapnak a nyugdíjasok jövőre; egyetlen országban sem talált annyi gyanúsan elköltött pénzt az OLAF, mint itt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Orbán Viktor és Soros György szerint is közelít az európai válság; 54 ezer forinttal többet kapnak a nyugdíjasok...","id":"20180610_Es_akkor_Orban_es_Soros_megtalalta_a_kozos_ellenseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d8d666-1ff8-41d4-8737-82077527261e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Es_akkor_Orban_es_Soros_megtalalta_a_kozos_ellenseget","timestamp":"2018. június. 10. 06:30","title":"És akkor Orbán és Soros megtalálta a közös ellenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katonai tematikájú nyári táborok mellett a legnépszerűbbek azok, amelyekben nyelvet vagy programozást tanítanak.\r

","shortLead":"A katonai tematikájú nyári táborok mellett a legnépszerűbbek azok, amelyekben nyelvet vagy programozást tanítanak.\r

","id":"20180610_Imadjuk_katonanak_kuldeni_nyarra_a_gyerekeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deede721-78a9-4375-a4a6-b390dbe1911b","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Imadjuk_katonanak_kuldeni_nyarra_a_gyerekeket","timestamp":"2018. június. 10. 11:23","title":"Imádjuk katonának küldeni nyárra a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek közül egyet most jóváhagyott a csatorna.","shortLead":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek...","id":"20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b0225-0b30-43f0-95b5-793b40c51e4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","timestamp":"2018. június. 09. 13:00","title":"Zöld utat adott az HBO, jön a Trónok harca első előzménysorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szünetel az úthasználati jogosultságok, az e-matrica és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj értékesítése június 10-én, hajnali 1 és 5 óra között rendszerfejlesztés és karbantartás miatt.","shortLead":"Szünetel az úthasználati jogosultságok, az e-matrica és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj...","id":"20180609_Vigyazzon_mert_vasarnap_hajnalban_nehany_oraig_szunetel_az_ematrica_es_az_eutdij_ertekesitese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc34e6c8-70e6-43e9-a0a5-27ab04691fc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Vigyazzon_mert_vasarnap_hajnalban_nehany_oraig_szunetel_az_ematrica_es_az_eutdij_ertekesitese","timestamp":"2018. június. 09. 17:48","title":"Vigyázzon, mert vasárnap hajnalban néhány óráig szünetel az e-matrica és az e-útdíj értékesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54497c89-d5c2-48b2-906b-bac55a304708","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltörték a neves családfa-kutató oldalt: több mint 90 millió felhasználó adatai kerültek veszélybe.","shortLead":"Feltörték a neves családfa-kutató oldalt: több mint 90 millió felhasználó adatai kerültek veszélybe.","id":"20180609_myheritage_adatszivargas_adatlopas_hackertamadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54497c89-d5c2-48b2-906b-bac55a304708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb7afb1-1cc0-40b7-8976-da7ca7f1c7b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_myheritage_adatszivargas_adatlopas_hackertamadas","timestamp":"2018. június. 09. 19:03","title":"Pórul járhatott, aki a családfája után kutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]