[{"available":true,"c_guid":"4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma estétől vasárnap éjfélig zivatartevékenység várható dél, délkelet felől északnyugat felé haladva több hullámban. A vihar Budapest felé halad.","shortLead":"Ma estétől vasárnap éjfélig zivatartevékenység várható dél, délkelet felől északnyugat felé haladva több hullámban...","id":"20180609_Ujabb_riasztas_felhoszakadas_es_jeg_johet_eros_szellokesek_lehetnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e717066-8a7b-4f65-ba78-39488483b2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ujabb_riasztas_felhoszakadas_es_jeg_johet_eros_szellokesek_lehetnek","timestamp":"2018. június. 09. 19:26","title":"Újabb riasztás: felhőszakadás és jég jöhet, erős széllökések lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180609_Miert_pont_most_lepett_ki_a_Fideszbol__kerdeztek_a_jobbikos_Duro_Doratol_az_M1en","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70674ea6-2d60-4201-916a-0076bc61e7d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Miert_pont_most_lepett_ki_a_Fideszbol__kerdeztek_a_jobbikos_Duro_Doratol_az_M1en","timestamp":"2018. június. 09. 21:27","title":"Miért pont most lépett ki a Fideszből? - kérdezték a jobbikos Dúró Dórától az M1-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","shortLead":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","id":"20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1917e72-163a-4b24-b99f-a1a8eec8ecff","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","timestamp":"2018. június. 08. 19:27","title":"Most saját vállalkozásának reklámjában szerepel Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un észak-koreai elnökkel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un...","id":"20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033c75aa-1f78-420b-a8c4-8bc91d1319a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","timestamp":"2018. június. 09. 18:38","title":"Trump melegít a szingapúri csúcstalálkozóra, mely szerinte sikeres lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi Romániában vette föl autójával a nőt, akivel megbeszélték, hogy a nő lakására mennek. Ott a férfi altatót adott be utasának, majd kirabolta.","shortLead":"A férfi Romániában vette föl autójával a nőt, akivel megbeszélték, hogy a nő lakására mennek. Ott a férfi altatót adott...","id":"20180608_altatot_adott_neki_majd_kirabolta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad5cb98-caf6-4da3-a428-5ee5beec8048","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_altatot_adott_neki_majd_kirabolta","timestamp":"2018. június. 08. 16:19","title":"Bealtatózta, majd kirabolta a nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df708ae-dd2f-44b5-a941-e88f21ee4ef4","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Az 1994-es bolgár fociválogatott németek feletti győzelme nagy szerepet játszott abban, hogy Szálinger Balázs elindult a költői pályán. Ő meg Bödőcs Tibort vette rá a prózaírásra. HVG-portré.","shortLead":"Az 1994-es bolgár fociválogatott németek feletti győzelme nagy szerepet játszott abban, hogy Szálinger Balázs elindult...","id":"20180608_szalinger_balazs_hvg_portre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df708ae-dd2f-44b5-a941-e88f21ee4ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edefe32-91e2-44f8-a564-fcfe8d82dbde","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_szalinger_balazs_hvg_portre","timestamp":"2018. június. 09. 20:00","title":"\"Addig jó, amíg mindkét oldalon azt gondolják, hogy a másikhoz tartozom!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","shortLead":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","id":"201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f07cb22-818d-4f92-a45f-32fd32639339","keywords":null,"link":"/tudomany/201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","timestamp":"2018. június. 10. 07:30","title":"Egy utazási kérdés, amelynek megoldásához a számítógép is kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233ea2f-fac3-4330-ba15-a04296b20d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180610_wifi_easymesh_szabvany_globalis_felmelegedes_hatasa_magyarorszag_terkep_facebook_adatmegosztas_nasa_elet_a_marson_wwdc_2018_ios_12_uj_funkciok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d233ea2f-fac3-4330-ba15-a04296b20d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8624b85-daeb-465f-9526-6f541bd1afaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_wifi_easymesh_szabvany_globalis_felmelegedes_hatasa_magyarorszag_terkep_facebook_adatmegosztas_nasa_elet_a_marson_wwdc_2018_ios_12_uj_funkciok","timestamp":"2018. június. 10. 12:00","title":"Ez történt: kitalálták, hogyan lehet a lakásban mindenhol erős a wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]