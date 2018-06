Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester a Thököly út érintett részére vonatkozó a fakivágási terv felülvizsgálatára és a döntés megváltoztatására kérte a főpolgármestert. A jelek szerint Tarlós István megfontolja a kérést. ","shortLead":"A zuglói polgármester a Thököly út érintett részére vonatkozó a fakivágási terv felülvizsgálatára és a döntés...","id":"20180608_egyelore_megsem_vagnak_ki_17_fat_a_thokoly_uton_tarlos_meg_tajekozodik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cebe03-0c92-4d73-b7be-89e6617c065c","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_egyelore_megsem_vagnak_ki_17_fat_a_thokoly_uton_tarlos_meg_tajekozodik","timestamp":"2018. június. 08. 14:52","title":"Egyelőre mégsem vágnak ki 17 fát a Thököly úton, Tarlós még tájékozódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék története?","shortLead":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék...","id":"20180610_a_kerti_torpek_tortenete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2781585-bbeb-479e-b653-d41de5781a07","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_a_kerti_torpek_tortenete","timestamp":"2018. június. 10. 07:03","title":"Miért van ez a kerti törpe ma a Google keresőben? Mi a kerti törpék története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","shortLead":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","id":"20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1917e72-163a-4b24-b99f-a1a8eec8ecff","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","timestamp":"2018. június. 08. 19:27","title":"Most saját vállalkozásának reklámjában szerepel Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel egy évvel a bevezetése után végre megoldották azt, hogy úgy lehessen tölteni az Essential Phone-t, hogy közben azért zenét is hallgathasson vele a tulajdonosa.","shortLead":"Közel egy évvel a bevezetése után végre megoldották azt, hogy úgy lehessen tölteni az Essential Phone-t, hogy közben...","id":"20180609_audio_adapter_hd_tartozek_essential_phone","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd099f97-0f86-445f-b818-042b3d8bc3b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_audio_adapter_hd_tartozek_essential_phone","timestamp":"2018. június. 09. 13:03","title":"Kapott egy tartozékot az Android atyjának új telefonja, de könnyen lehet, hogy elkéstek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e363ec58-ce20-4c41-9e62-f2285b93eca3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A környezetvédelmi abszurd minősített esetének tűnik az ügy.","shortLead":"A környezetvédelmi abszurd minősített esetének tűnik az ügy.","id":"20180608_Napelemeket_telepitettek_a_kispesti_ovodara_majd_kivagtak_a_fakat_mert_arnyekolta_azokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e363ec58-ce20-4c41-9e62-f2285b93eca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c35f04-e295-45e4-a645-67c24094706e","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Napelemeket_telepitettek_a_kispesti_ovodara_majd_kivagtak_a_fakat_mert_arnyekolta_azokat","timestamp":"2018. június. 08. 14:39","title":"Napelemeket telepítenek a kispesti óvodára, de nekiestek a fák lombjainak, mert árnyékolná azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66db7550-6aab-4b25-9517-dfd4e1ba7d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetvenéves német rajongót kutyája is elkísérte, tervei szerint 10 nap alatt ér Moszkvába a nála is idősebb járművel.","shortLead":"A hetvenéves német rajongót kutyája is elkísérte, tervei szerint 10 nap alatt ér Moszkvába a nála is idősebb járművel.","id":"20180608_Traktorral_indult_a_focivebere_a_hetveneves_nemet_fanatikus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66db7550-6aab-4b25-9517-dfd4e1ba7d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9391790f-017e-4854-84d7-4eb57ccb0244","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_Traktorral_indult_a_focivebere_a_hetveneves_nemet_fanatikus","timestamp":"2018. június. 08. 18:48","title":"Nyolcvanéves traktorral indult a focivébére a német fanatikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakossági fogyasztás tavalyi növekedése sokaknak elsősorban az üdülésre és az utazásra, valamint a vendéglátóipari szolgáltatások némiképp gyakoribb igénybevételére adott lehetőséget. HVG-ténytár.","shortLead":"A lakossági fogyasztás tavalyi növekedése sokaknak elsősorban az üdülésre és az utazásra, valamint a vendéglátóipari...","id":"201823_haztartasok_fogyasztasa_tobb_megy_el_alkoholra_cigarettara_mint_cipore_ruhara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c708e95-85da-4a66-bfe2-c7588c7fe4e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/201823_haztartasok_fogyasztasa_tobb_megy_el_alkoholra_cigarettara_mint_cipore_ruhara","timestamp":"2018. június. 09. 09:00","title":"Többet költünk alkoholra, cigarettára, mint cipőre, ruhára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b44d541-f32e-4b9f-8121-3feccc59224b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tipikusan magyarosnak tűnik az irányított véradás gyakorlata egy a lapunk által megismert eset alapján: a beteg szorong, hogy elmarad a műtétje, ha nem sikerül magának vért gyűjtenie, a véradóhelyeken pedig káosz van, sokszor nem világos, ki mikor és hogyan adhat vért egy bizonyos személynek, ha adhat. Az összképbe a vérplazmabiznisz is bezavar. Az országos vérellátó nem lát problémát.\r

\r

","shortLead":"Tipikusan magyarosnak tűnik az irányított véradás gyakorlata egy a lapunk által megismert eset alapján: a beteg...","id":"20180609_mutet_ver_iranyitott_veradas_orszagos_verellato_szolgalat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b44d541-f32e-4b9f-8121-3feccc59224b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687d7ebe-db2e-4305-94c8-4333326ad14c","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_mutet_ver_iranyitott_veradas_orszagos_verellato_szolgalat","timestamp":"2018. június. 09. 07:00","title":"Műtéted lesz? Szereznél hozzá vért? – az irányított véradás fonák gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]