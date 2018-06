Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ezentúl Dame Emmaként is emlegethetjük a színésznőt, a legendás Liverpool-focista, Kenny Dalglish pedig Sir Kennyként. A királynő szülinapja alkalmából művészek, sportolók, tudósok kaptak lovagi címet.

\r

Ezentúl Dame Emmaként is emlegethetjük a színésznőt, a legendás Liverpool-focista, Kenny Dalglish pedig Sir Kennyként... 2018. június. 09. 09:53 Lovaggá ütötték Emma Thompsont Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át játszunk – így foglalják össze a 15 éve speciális színházat játszó Momentán Társulat tagjai a műfaj szépségeit. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át... 2018. június. 09. 17:30 Az imprózás sikerének titka, hogy sokan szeretik, ha legálisan gyerekek maradhatnak Az "orosz fürdőként" is ismert szauna gerendái kétszáz éves altaji cédrusból készülnek. 2018. június. 09. 11:52 A fagyi után után most szaunával lepte meg a kínai elnököt Putyin Nemzetközi egyezményeket tárgyal jövő heti, kétnapos ülésén az Országgyűlés. Hétfőn két képviselő tesz esküt, Hohn Krisztina (LMP) és Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) válik a parlament tagjává - derül ki az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslatból. Hétfőn két képviselő tesz esküt, Hohn... 2018. június. 10. 12:16 Lehet izgulni, második kísérletre esküt tehet-e az LMP és a Párbeszéd képviselője Világbéke-burger, Rakétaember-taco, Bromance-koktél? Vagy emlékérem, esetleg póló „Béke az oroszlános városból" felirattal? Mindenből igyekeznek pénzt csinálni Szingapúr vállalkozó kedvű polgárai Donald Trump amerikai és Kim Dzsong Un észak-koreai elnök keddi találkozóját kihasználva. Vagy emlékérem, esetleg póló „Béke az oroszlános városból"... 2018. június. 09. 15:34 Szingapúr lázban ég, és pénzt csinál a keddi Trump-Kim csúcstalálkozóból Tony "Nem" Mitchell saját bevallása szerint így igyekszik támogatni a filmet készítő Russo-testvéreket. 2018. június. 09. 16:08 Van egy ember, aki a fejébe vette, hogy mindennap megnézi a Végtelen háborút, már majdnem 50-nél tart Nagy társulati változások vannak Vidnyánszky Attila színházánál.

\r

","shortLead":"Nagy társulati változások vannak Vidnyánszky Attila színházánál.\r

\r

2018. június. 10. 08:21 Nagy-Kálózy Eszter és mások is távoznak a Nemzeti Színházból Meleg lesz, és olykor egy-egy eső, zápor, zivatar kicsit felfrissít minket. Hétvégére kicsit csökken a hőmérséklet.

\r

","shortLead":"Meleg lesz, és olykor egy-egy eső, zápor, zivatar kicsit felfrissít minket. Hétvégére kicsit csökken a hőmérséklet.\r

\r

2018. június. 10. 14:12 Nem áll le a nyár, de a záporok, zivatarok sem