[{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel számolhatnak a Budapesten működő kereskedők, vendéglősök, más vállalkozások - írta szombati számában a Magyar Idők.","shortLead":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel...","id":"20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ac4377-bd00-4885-a073-efbbcda84822","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","timestamp":"2018. június. 09. 10:33","title":"Nagyszabású razziába kezd hétfőtől a NAV Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e541070-f90e-40ee-8113-44c45078b9f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A végkifejletről videófelvétel is készült.","shortLead":"A végkifejletről videófelvétel is készült.","id":"20180610_Sopronban_banalis_ellenorzesbol_lett_autos_uldozes__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e541070-f90e-40ee-8113-44c45078b9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86310502-08db-4934-938e-83c9dbf46e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Sopronban_banalis_ellenorzesbol_lett_autos_uldozes__video","timestamp":"2018. június. 10. 17:48","title":"Sopronban banális ellenőrzésből lett autós üldözés - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5712612d-8ec4-485c-9d22-a8c4ea53f706","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Horváth Noé egy átlagos pesti srác, aki imád élni és hatalmas az igazságérzete. Szereti az embereket. Szereti, hogy olyan sokfélék. Van két elképesztően jó fej macskája, konditerembe jár, bringázik, és nem tudna barátok vagy zene nélkül élni. 29 éves. Az Amnesty International Magyarország aktivistája. Transznemű. A Pride megnyitóünnepségén elhangzott beszédét közöljük. Ahogy Nagy Szilvia (Szivárvány Misszió) mondatait is.","shortLead":"Horváth Noé egy átlagos pesti srác, aki imád élni és hatalmas az igazságérzete. Szereti az embereket. Szereti...","id":"20180608_Horvath_Noe_Nagy_Szilvia_Pride_megnyito_beszed","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5712612d-8ec4-485c-9d22-a8c4ea53f706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10afb44-d891-47a4-b97d-1b1e9a31a3b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Horvath_Noe_Nagy_Szilvia_Pride_megnyito_beszed","timestamp":"2018. június. 08. 21:46","title":"Horváth Noé: Rettegtem, ha elmondom a szüleimnek, akkor kitagadnak és elveszítem a családom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A fakidőlések és vízátfolyások miatt több helyen is korlátozni kellett a forgalmat. ","shortLead":"A fakidőlések és vízátfolyások miatt több helyen is korlátozni kellett a forgalmat. ","id":"20180609_Tobb_utszakaszon_is_nehezebb_most_a_kozlekedes_az_ejszakai_vihar_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eea5399-fd44-4f2a-a754-f614b6d88614","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180609_Tobb_utszakaszon_is_nehezebb_most_a_kozlekedes_az_ejszakai_vihar_miatt","timestamp":"2018. június. 09. 08:39","title":"Több útszakaszon is nehezebb most a közlekedés az éjszakai vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Természetüknél fogva titkos amerikai hadi technológiai megoldásokról szereztek meg adatot kínai hackerek.","shortLead":"Természetüknél fogva titkos amerikai hadi technológiai megoldásokról szereztek meg adatot kínai hackerek.","id":"20180609_usa_kinai_hackerek_amerikai_haditengereszet_hackertamadas_bizalmas_adatok_adatlopas_kemkedes_szingapuri_csucs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f7cb9c-d55a-4765-861f-5042924b4dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_usa_kinai_hackerek_amerikai_haditengereszet_hackertamadas_bizalmas_adatok_adatlopas_kemkedes_szingapuri_csucs","timestamp":"2018. június. 09. 06:03","title":"Nekiesett a kínai titkosszolgálat az amerikai katonaságnak: rendkívül bizalmas adatokat loptak el nagy mennyiségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a45a236-de15-4041-8126-d00f0ef45f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meleg lesz, és olykor egy-egy eső, zápor, zivatar kicsit felfrissít minket. Hétvégére kicsit csökken a hőmérséklet.\r

\r

","shortLead":"Meleg lesz, és olykor egy-egy eső, zápor, zivatar kicsit felfrissít minket. Hétvégére kicsit csökken a hőmérséklet.\r

\r

","id":"20180610_Jo_hir_a_jovo_hetre_nem_all_le_a_nyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a45a236-de15-4041-8126-d00f0ef45f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b89eb40-67e8-453b-aa6e-a81fe2903f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Jo_hir_a_jovo_hetre_nem_all_le_a_nyar","timestamp":"2018. június. 10. 14:12","title":"Nem áll le a nyár, de a záporok, zivatarok sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30cb7a0-5f33-411e-bcaa-449faa6cfef8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A drága üzemanyag miatt tiltakozó autósok délután ötkor ott álltak meg, ahol éppen voltak. Több ezren tiltakoztak így. ","shortLead":"A drága üzemanyag miatt tiltakozó autósok délután ötkor ott álltak meg, ahol éppen voltak. Több ezren tiltakoztak így. ","id":"20180608_eleguk_lett_a_szerbiai_autoknak_tobb_helyen_megbenitottak_az_utakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b30cb7a0-5f33-411e-bcaa-449faa6cfef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51083781-82dd-4aac-b74d-0bd8cc9b9e4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_eleguk_lett_a_szerbiai_autoknak_tobb_helyen_megbenitottak_az_utakat","timestamp":"2018. június. 08. 21:35","title":"Elegük lett a szerbiai autósoknak, több helyen megbénították az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont a nemzetközi piacokon is bemutatkozhat.","shortLead":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont...","id":"20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23cda36-da12-4031-8105-130c6bc74dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","timestamp":"2018. június. 09. 17:03","title":"Emlékszik a Sony laptopokra? Úgy néz ki, visszatérnek a Vaio notebookok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]