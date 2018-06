Hollandiában járt Gulyás Márton, ahol az Act of Democracy elnevezésű konferencián vett részt. Gulyás itt fel is szólalt, a közönség soraiba pedig beült Kocsis András hollandiai magyar nagykövet, és szót is kért. Gulyás a választási rendszerről és az Európától való leszakadásunkról is beszélt, mire Kocsis ezeket az állításokat tagadta. (Ahogy ezt már több esetben is láttuk, a magyar diplomácia előszeretettel delegál előadásokra nagyköveteket, ügyvivőket, ahol a magyar kormány álláspontját kell megszólaltatniuk.) "Ez az arrogancia nem segít", közölte, és arról is beszélt, milyen fontos nyitva tartani a dialógust. Gulyás megköszönte a jelenlétét, és jelezte, az előadás után interjút is csinálna Kocsissal - ám az ekkor már nem értékelte olyan fontosnak a dialógust, inkább elmenekült Gulyás elől.

(Mérce)