Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont a nemzetközi piacokon is bemutatkozhat.","shortLead":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont...","id":"20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23cda36-da12-4031-8105-130c6bc74dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","timestamp":"2018. június. 09. 17:03","title":"Emlékszik a Sony laptopokra? Úgy néz ki, visszatérnek a Vaio notebookok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67d6025-6745-4bd4-a912-2482da629ca7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert legősibb állatlábnyom-kövületet fedezték fel amerikai és kínai paleontológusok Kína déli részén.","shortLead":"Az eddig ismert legősibb állatlábnyom-kövületet fedezték fel amerikai és kínai paleontológusok Kína déli részén.","id":"20180609_legosibb_allatlabnyom_kina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67d6025-6745-4bd4-a912-2482da629ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d59cca-6895-4c0e-a35c-46f076c650e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_legosibb_allatlabnyom_kina","timestamp":"2018. június. 09. 11:03","title":"Találtak egy 541 millió éves lábnyomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első öt hónapjában 2,32 százalékkal drágult átlagosan az idősek élete. A teljes társadalmat tekintve ennél valamivel alacsonyabb, 2,22 százalék volt a drágulás.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 2,32 százalékkal drágult átlagosan az idősek élete. A teljes társadalmat tekintve ennél...","id":"20180609_A_hazai_nyugdijasokat_meg_az_inflacio_is_jobban_huzza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e88de3-e743-4171-8872-067ddd36648f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_A_hazai_nyugdijasokat_meg_az_inflacio_is_jobban_huzza","timestamp":"2018. június. 09. 18:06","title":"A hazai nyugdíjasokat még az infláció is jobban húzza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Kim Dzsong Unnál tervezett szingapúri találkozóra repülve üzente meg a Twitteren, hogy a kanadai miniszterelnök szerinte hamis dolgokat állított, és így ő már nem tudja támogatni, amiben a csúcson a maradtak. Trudeau-ék is a Twitteren válaszoltak neki.","shortLead":"A Kim Dzsong Unnál tervezett szingapúri találkozóra repülve üzente meg a Twitteren, hogy a kanadai miniszterelnök...","id":"20180610_Trump_visszavonta_alairasat_a_G7csucs_zaronyilatkozatarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbaf537-8227-4dc1-bef0-388f164c25d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Trump_visszavonta_alairasat_a_G7csucs_zaronyilatkozatarol","timestamp":"2018. június. 10. 07:39","title":"Trump visszavonta aláírását a G7-csúcs zárónyilatkozatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a52dc-058a-43cc-8062-01b298ec35d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Közönség előtt jóval hangosabban kárognak és segítséget hívnak a hollók - állapították meg osztrák kutatók.","shortLead":"Közönség előtt jóval hangosabban kárognak és segítséget hívnak a hollók - állapították meg osztrák kutatók.","id":"20180609_hollok_karogas_segitsegkeres_kozonseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=312a52dc-058a-43cc-8062-01b298ec35d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc966df1-6dcd-4a35-9bde-04fef1d95b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_hollok_karogas_segitsegkeres_kozonseg","timestamp":"2018. június. 09. 10:03","title":"Különös dolog derült ki a hollók károgásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2ff49e-21dc-4ed2-827a-bf40dc15fdd3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Történelmi és társadalmi okai lehetnek, hogy Ausztria példátlanul szigorúan, mecsetek bezárásával és vallási vezetők kiutasításával lépett föl a helyi muszlimok ellen – mondta Maróth Miklós orientalista az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.","shortLead":"Történelmi és társadalmi okai lehetnek, hogy Ausztria példátlanul szigorúan, mecsetek bezárásával és vallási vezetők...","id":"20180609_Szakerto_tobb_okra_vezetheto_vissza_a_muszlimok_elleni_osztrak_fellepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2ff49e-21dc-4ed2-827a-bf40dc15fdd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e801a015-3986-4147-9e57-86d00c49e498","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Szakerto_tobb_okra_vezetheto_vissza_a_muszlimok_elleni_osztrak_fellepes","timestamp":"2018. június. 09. 20:29","title":"Szakértő: több okra vezethető vissza a muszlimok elleni osztrák fellépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pórul járt utasoknak fél órát kellett várniuk, mire megjött a váltás, a Füzesabony előtt leállított IC pedig folytatni tudta az útját.","shortLead":"A pórul járt utasoknak fél órát kellett várniuk, mire megjött a váltás, a Füzesabony előtt leállított IC pedig...","id":"20180609_Lejart_a_munkaideje_az_utasokkal_egyutt_a_pusztaban_hagyta_a_vonatot_a_mozdonyvezeto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2fb2fb-d17f-4ac1-a563-ee161780e04d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Lejart_a_munkaideje_az_utasokkal_egyutt_a_pusztaban_hagyta_a_vonatot_a_mozdonyvezeto","timestamp":"2018. június. 09. 12:17","title":"Lejárt a munkaideje, az utasokkal együtt a pusztában hagyta a vonatot a mozdonyvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f56e585-5e56-4cd0-9558-3bc41df53d0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges utolsó tanórája lett a nyugdíjazás előtt álló pedagógusnak: legelső osztálya lepte meg.\r

\r

","shortLead":"Különleges utolsó tanórája lett a nyugdíjazás előtt álló pedagógusnak: legelső osztálya lepte meg.\r

\r

","id":"20180610_Konnyekig_hatottak_a_nyugdij_elott_allo_tanarnot_egykori_elsosei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f56e585-5e56-4cd0-9558-3bc41df53d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a223b34b-50f7-4147-8f8a-a91b527a8683","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Konnyekig_hatottak_a_nyugdij_elott_allo_tanarnot_egykori_elsosei","timestamp":"2018. június. 10. 08:09","title":"Könnyekig hatották a nyugdíj előtt álló tanárnőt egykori elsősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]