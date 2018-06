Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28ef603c-42e9-4933-8489-b8612294434a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Árvai Péter a Prezi társalapítója és vezérigazgatója, ő volt az első cégvezető Magyarországon, aki coming outolt. A 2018-as Pride-megnyitón elhangzott beszédének szerkesztett változatát közöljük. Hetero barátainak köszönheti, hogy volt elég ereje és bátorsága vállalnia önmagát.","shortLead":"Árvai Péter a Prezi társalapítója és vezérigazgatója, ő volt az első cégvezető Magyarországon, aki coming outolt...","id":"20180608_Arvai_Peter_Prezi_Pride_megnyito_beszed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28ef603c-42e9-4933-8489-b8612294434a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc13a426-a3db-4c1d-b7ee-cbb030fe65d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Arvai_Peter_Prezi_Pride_megnyito_beszed","timestamp":"2018. június. 08. 20:57","title":"Árvai Péter: Nekem még nem voltak meleg példaképeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca23143-566b-48b8-8fee-689fa0251cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Londonban rendezték az el nem ismert országok foci-vb-jét, a döntőben Kárpátalja büntetőkkel lenyomta Észak-Ciprust.\r

\r

","shortLead":"Londonban rendezték az el nem ismert országok foci-vb-jét, a döntőben Kárpátalja büntetőkkel lenyomta Észak-Ciprust.\r

\r

","id":"20180610_Hatalmas_magyar_siker_a_focivbn_Karpatalja_vilagbajnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca23143-566b-48b8-8fee-689fa0251cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6d47fb-5959-4e21-9551-f86027c53494","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Hatalmas_magyar_siker_a_focivbn_Karpatalja_vilagbajnok","timestamp":"2018. június. 10. 08:48","title":"Hatalmas magyar siker a foci-vb-n: Kárpátalja világbajnok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf98511-7f69-4cd2-82a0-91c23128f9b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","timestamp":"2018. június. 10. 08:29","title":"Teljes fordulatszámon az illegális migránsokat segítők, meg is van az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

\r

","shortLead":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

\r

","id":"20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3918bb8-6cb7-461e-8cd5-8384ca0e16e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","timestamp":"2018. június. 10. 08:01","title":"Irány a strand - pöpec nyári napunk lesz kis esővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A CNN munkatársa, az egyik legismertebb televíziós séf, riporter és író 61 éves volt.","shortLead":"A CNN munkatársa, az egyik legismertebb televíziós séf, riporter és író 61 éves volt.","id":"20180608_ongyilkos_lett_anthony_bourdain","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9efa8a-185a-42ea-9405-58b8a2cbd4fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_ongyilkos_lett_anthony_bourdain","timestamp":"2018. június. 08. 14:02","title":"Öngyilkos lett Anthony Bourdain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0e8dd5-e6f2-47a2-a2eb-6e223bc8e9ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány a jövő évre 1,8 százalékos államháztartási hiánnyal számol és tovább csökkenő államadóssággal, amely a ciklus végére hatvan százalék alá süllyedhet - mondta Varga Mihály.\r

\r

","shortLead":"A kormány a jövő évre 1,8 százalékos államháztartási hiánnyal számol és tovább csökkenő államadóssággal, amely a ciklus...","id":"20180609_Varga_Mihaly_Nem_kell_sietni_az_euro_bevezetesevel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b0e8dd5-e6f2-47a2-a2eb-6e223bc8e9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b9066c-69ac-48fc-abb6-492f2c14a9cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Varga_Mihaly_Nem_kell_sietni_az_euro_bevezetesevel","timestamp":"2018. június. 09. 14:11","title":"Varga Mihály: Nem kell sietni az euró bevezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b40a2a-7735-47e8-9249-a2fa4307a336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háromnapos tűzszünetet hirdettek szombaton az afganisztáni tálibok a ramadánt lezáró íd al-fitr nevű ünnep alkalmából szombaton. Két nappal azután, hogy Asraf Gáni afgán elnök is a harcok felfüggesztéséről tett bejelentést.","shortLead":"Háromnapos tűzszünetet hirdettek szombaton az afganisztáni tálibok a ramadánt lezáró íd al-fitr nevű ünnep alkalmából...","id":"20180609_A_talibok_eloszor_hirdettek_tuzszunetet_Vallasi_eloljarok_szerint_a_terrorizmus_iszlamellenes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b40a2a-7735-47e8-9249-a2fa4307a336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464e8e5-1aed-413c-8707-0452af2054bb","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_talibok_eloszor_hirdettek_tuzszunetet_Vallasi_eloljarok_szerint_a_terrorizmus_iszlamellenes","timestamp":"2018. június. 09. 15:49","title":"A tálibok először hirdettek tűzszünetet. Vallási elöljárók szerint a terrorizmus iszlámellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"350 parkolóhellyel most kevesebb van a Lupa-tó mellett, mert a parkolót építtető nem pótolta a hatósági felszólításban foglaltakat.\r

\r

","shortLead":"350 parkolóhellyel most kevesebb van a Lupa-tó mellett, mert a parkolót építtető nem pótolta a hatósági felszólításban...","id":"20180610_Lezartak_es_at_kell_epiteni_a_Lupato_melletti_engedely_nelkuli_parkolokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e342b77e-3de1-4272-aa2d-b1a8ec737ebf","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Lezartak_es_at_kell_epiteni_a_Lupato_melletti_engedely_nelkuli_parkolokat","timestamp":"2018. június. 10. 12:35","title":"Lezárták és át kell építeni a Lupa-tó melletti engedély nélküli parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]