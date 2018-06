Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f56e585-5e56-4cd0-9558-3bc41df53d0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges utolsó tanórája lett a nyugdíjazás előtt álló pedagógusnak: legelső osztálya lepte meg.\r

\r

","shortLead":"Különleges utolsó tanórája lett a nyugdíjazás előtt álló pedagógusnak: legelső osztálya lepte meg.\r

\r

","id":"20180610_Konnyekig_hatottak_a_nyugdij_elott_allo_tanarnot_egykori_elsosei","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f56e585-5e56-4cd0-9558-3bc41df53d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a223b34b-50f7-4147-8f8a-a91b527a8683","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Konnyekig_hatottak_a_nyugdij_elott_allo_tanarnot_egykori_elsosei","timestamp":"2018. június. 10. 08:09","title":"Könnyekig hatották a nyugdíj előtt álló tanárnőt egykori elsősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac18e3ab-6dd6-451c-87be-c88edb01e23e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok egyre többet utaznak külföldre, és egyre többen egzotikus országokba. Ezekbe pedig kötelező oltásokat kell beadni - legalább két héttel az utazás előtt.



","shortLead":"A magyarok egyre többet utaznak külföldre, és egyre többen egzotikus országokba. Ezekbe pedig kötelező oltásokat kell...","id":"20180610_Egzotikus_helyre_utazik_Ne_felejtkezzen_el_a_kotelezo_oltasokrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac18e3ab-6dd6-451c-87be-c88edb01e23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1fbae5-5b1d-47b6-b6b5-215a8c2f3fb7","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Egzotikus_helyre_utazik_Ne_felejtkezzen_el_a_kotelezo_oltasokrol","timestamp":"2018. június. 10. 10:21","title":"Egzotikus helyre utazik? Ne felejtkezzen el a kötelező oltásokról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mohamed Szalah a Csecsen Köztársaság elnökével, Ramzan Kadirovval találkozott. ","shortLead":"Mohamed Szalah a Csecsen Köztársaság elnökével, Ramzan Kadirovval találkozott. ","id":"20180611_mohamed_szalah_ramzan_kadirov_talalkozo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e27749-382e-4d6e-a4c5-08e7e448d453","keywords":null,"link":"/sport/20180611_mohamed_szalah_ramzan_kadirov_talalkozo","timestamp":"2018. június. 11. 11:06","title":"Az egyiptomiak sztárja a csecsen vezetővel mutatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Paks mellé tervezett kavicsbányáról tartottak vasárnap helyi népszavazást Madocsán, a faluban szinte minden szavazásra jogosult leadta a voksát. Nem csak most nem épülhet bánya, de arról is szavaztak, hogy soha nem fogja engedni ezt a település.","shortLead":"A Paks mellé tervezett kavicsbányáról tartottak vasárnap helyi népszavazást Madocsán, a faluban szinte minden...","id":"20180611_Eldolt_soha_nem_lesz_Madocsan_kavicsbanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e179588d-0392-4e57-a785-08b697c3c3cc","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Eldolt_soha_nem_lesz_Madocsan_kavicsbanya","timestamp":"2018. június. 11. 05:33","title":"Eldőlt, soha nem lesz Madocsán kavicsbánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1643a9-c2db-4890-a9ba-9bce6455e1bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb katonai elemzésekkel is foglalkozó nonprofit szervezte szerint nem a gépek lázadnak fel ellenünk, hanem az emberi bizonytalanság dönthet a piros gomb megnyomása mellett.","shortLead":"A világ legnagyobb katonai elemzésekkel is foglalkozó nonprofit szervezte szerint nem a gépek lázadnak fel ellenünk...","id":"20180611_atomhaboru_nuklearis_haboru_mesterseges_intelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1643a9-c2db-4890-a9ba-9bce6455e1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b6e5ef-b27d-41b3-a49c-1de43e8a3c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_atomhaboru_nuklearis_haboru_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 11. 00:03","title":"Atomháborút robbanthat ki a mesterséges intelligencia, ha nem figyelünk oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Használt zokni és emberszag is felhasználható: a szúnyogkutatásban minden eszköz megengedett, hiszen halálos kórok terjesztőiről van szó. Szerencsére idehaza a felmelegedés ellenére sem okoznak még trópusi betegségeket a szúnyogok.","shortLead":"Használt zokni és emberszag is felhasználható: a szúnyogkutatásban minden eszköz megengedett, hiszen halálos kórok...","id":"201823__harc_aszunyogok_ellen__amalaria_szaga__migrans_rovarok__csipos_valaszok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffdbc53-101c-44a2-9e72-6f5ecbc08867","keywords":null,"link":"/tudomany/201823__harc_aszunyogok_ellen__amalaria_szaga__migrans_rovarok__csipos_valaszok","timestamp":"2018. június. 10. 20:00","title":"Az ember ősellensége: a szúnyog – Mit tehetünk ellene? Működnek-e a szúnyogriasztó appok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szörnyű tragédia Péren történt, a teherautó sofőrje már csak későn látta meg az úttesten fekvő férfit.\r

\r

","shortLead":"A szörnyű tragédia Péren történt, a teherautó sofőrje már csak későn látta meg az úttesten fekvő férfit.\r

\r

","id":"20180610_Az_uttesten_fekudt_athajtott_rajta_egy_teherauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f87999a-89d4-49cb-95b6-030e2e838a15","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Az_uttesten_fekudt_athajtott_rajta_egy_teherauto","timestamp":"2018. június. 10. 08:55","title":"Az úttesten feküdt, áthajtott rajta egy teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e074cf-2aab-47b1-aa9e-bf46218d9537","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd válogatott járt a legrosszabbul. ","shortLead":"A svéd válogatott járt a legrosszabbul. ","id":"20180611_kiszamoltak_melyik_csapat_utazik_legtobbet_a_vbn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23e074cf-2aab-47b1-aa9e-bf46218d9537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109815c-80c2-4d74-af7c-6c774d8fe4b4","keywords":null,"link":"/sport/20180611_kiszamoltak_melyik_csapat_utazik_legtobbet_a_vbn","timestamp":"2018. június. 11. 12:05","title":"Kiszámolták, melyik csapat utazik legtöbbet a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]