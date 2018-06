Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-válogatott vasárnap simán, 3-0-ra győzött Ausztria vendégeként világbajnoki főpróbáján, így immár 11 találkozó óta veretlen. ","shortLead":"A brazil labdarúgó-válogatott vasárnap simán, 3-0-ra győzött Ausztria vendégeként világbajnoki főpróbáján, így immár 11...","id":"20180610_Neymar_ujabb_zsenialis_goljan_Szabics_es_Kassai_is_amulhatott__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9462bf9-8ecb-42e3-af22-541ab7998ded","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Neymar_ujabb_zsenialis_goljan_Szabics_es_Kassai_is_amulhatott__video","timestamp":"2018. június. 10. 18:44","title":"Neymar újabb zseniális gólján Szabics és Kassai is ámulhatott - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4832fd5-cd05-4863-9e93-08beef37265a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több délkeleti járásra másodfokú riasztást adtak ki heves zivatarok veszélye miatt szombaton délben. Az érintett területeken a következő órákban is lehet viharos szél, jégeső.","shortLead":"Több délkeleti járásra másodfokú riasztást adtak ki heves zivatarok veszélye miatt szombaton délben. Az érintett...","id":"20180609_Ma_is_rank_szakadhat_az_eg_masodfoku_riasztast_adtak_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4832fd5-cd05-4863-9e93-08beef37265a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddec11d9-a534-4a10-8336-787bda92ad66","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ma_is_rank_szakadhat_az_eg_masodfoku_riasztast_adtak_ki","timestamp":"2018. június. 09. 13:26","title":"Ma is ránk szakadhat az ég, másodfokú riasztást adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0e8dd5-e6f2-47a2-a2eb-6e223bc8e9ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány a jövő évre 1,8 százalékos államháztartási hiánnyal számol és tovább csökkenő államadóssággal, amely a ciklus végére hatvan százalék alá süllyedhet - mondta Varga Mihály.\r

\r

","shortLead":"A kormány a jövő évre 1,8 százalékos államháztartási hiánnyal számol és tovább csökkenő államadóssággal, amely a ciklus...","id":"20180609_Varga_Mihaly_Nem_kell_sietni_az_euro_bevezetesevel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b0e8dd5-e6f2-47a2-a2eb-6e223bc8e9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b9066c-69ac-48fc-abb6-492f2c14a9cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Varga_Mihaly_Nem_kell_sietni_az_euro_bevezetesevel","timestamp":"2018. június. 09. 14:11","title":"Varga Mihály: Nem kell sietni az euró bevezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0061733-a628-4712-a29a-e8c8a345d374","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világelső román Simona Halep nyerte a 117. francia teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben 3:6, 6:4, 6:1-re legyőzte Sloane Stephenst.","shortLead":"A világelső román Simona Halep nyerte a 117. francia teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben...","id":"20180609_Elso_Grand_Slamtrofeajaval_a_roman_Halep_a_noi_bajnok_a_Roland_Garroson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0061733-a628-4712-a29a-e8c8a345d374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0d3ef2-1444-4ddd-aab8-3afe28397713","keywords":null,"link":"/sport/20180609_Elso_Grand_Slamtrofeajaval_a_roman_Halep_a_noi_bajnok_a_Roland_Garroson","timestamp":"2018. június. 09. 17:28","title":"Első Grand Slam-trófeájával a román Halep a női bajnok a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták őt munkatársai.","shortLead":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták...","id":"20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5b56b2-432e-4817-9f3d-5dcc17e1a792","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","timestamp":"2018. június. 10. 19:08","title":"Távozik a Disneytől a zaklatáson kapott animációs főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc már hétfőn munkának látott, két cégét egy harmadikba olvasztja.","shortLead":"Mészáros Lőrinc már hétfőn munkának látott, két cégét egy harmadikba olvasztja.","id":"20180611_Meszaros_Lorinc_mar_hetfon_munkanak_latott_ket_ceget_egy_harmadikba_olvasztja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f6016b-91e4-48db-914a-7824a6ac9fb5","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Meszaros_Lorinc_mar_hetfon_munkanak_latott_ket_ceget_egy_harmadikba_olvasztja","timestamp":"2018. június. 11. 09:54","title":"Mészáros Lőrinc már hétfőn munkának látott, két cégét egy harmadikba olvasztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca23143-566b-48b8-8fee-689fa0251cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Londonban rendezték az el nem ismert országok foci-vb-jét, a döntőben Kárpátalja büntetőkkel lenyomta Észak-Ciprust.\r

\r

","shortLead":"Londonban rendezték az el nem ismert országok foci-vb-jét, a döntőben Kárpátalja büntetőkkel lenyomta Észak-Ciprust.\r

\r

","id":"20180610_Hatalmas_magyar_siker_a_focivbn_Karpatalja_vilagbajnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca23143-566b-48b8-8fee-689fa0251cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6d47fb-5959-4e21-9551-f86027c53494","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Hatalmas_magyar_siker_a_focivbn_Karpatalja_vilagbajnok","timestamp":"2018. június. 10. 08:48","title":"Hatalmas magyar siker a foci-vb-n: Kárpátalja világbajnok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság 500 méteres döntőiben. Délután is magyar éremeső volt.\r

\r

","shortLead":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb2eee-37ea-41f8-ac2c-790f9b4d2ad3","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","timestamp":"2018. június. 10. 11:42","title":"Kozák Danuta újabb aranya és más vasárnapi kajaksikerek a belgrádi Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]