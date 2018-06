Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Erzsébet királynő férje egy idő óta visszavonultan él, nem mutatkozik a nyilvánosság előtt - na jó, unokája, Harry...","id":"20180610_Csendes_volt_Fulop_herceg_97_szuletesnapja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d5512a-1d8c-4c75-b031-c9099c864e90","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Csendes_volt_Fulop_herceg_97_szuletesnapja","timestamp":"2018. június. 10. 13:18","title":"Csendes volt Fülöp herceg 97. születésnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szigorították a korábban már életbe léptetett szabálysértési törvényt, amely így már a kóbor cicákra is kiterjed. ","shortLead":"Szigorították a korábban már életbe léptetett szabálysértési törvényt, amely így már a kóbor cicákra is kiterjed. ","id":"20180609_150_ezres_birsagot_fizethet_aki_kobor_macskakat_etet_Bekescsaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b1d2ee-1522-4cbb-b7b5-3cfaaab69a75","keywords":null,"link":"/elet/20180609_150_ezres_birsagot_fizethet_aki_kobor_macskakat_etet_Bekescsaban","timestamp":"2018. június. 09. 11:34","title":"150 ezres bírságot fizethet, aki kóbor macskákat etet Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Karácsony Gergely és Gémesi György helyét átvevő képviselők ma tesznek esküt. ","shortLead":"A Karácsony Gergely és Gémesi György helyét átvevő képviselők ma tesznek esküt. ","id":"20180611_Ujabb_ket_kepviselo_ul_ma_be_a_parlamentbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590eb925-b4b5-4399-b8a5-4cc5125c02dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ujabb_ket_kepviselo_ul_ma_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. június. 11. 06:19","title":"Újabb két képviselő ül ma be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746c1a66-e57e-4c40-8a8c-d208663de2eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a gyulai Kézműves Sörfesztivál apropóján meghirdetett Central European Beer Awards 2018 sörverseny díjait szombat délután a békési fürdővárosban.","shortLead":"Átadták a gyulai Kézműves Sörfesztivál apropóján meghirdetett Central European Beer Awards 2018 sörverseny díjait...","id":"20180609_Nyert_a_Kraken_es_az_American_Hop_Dog_a_gyulai_kezmuves_sorversenyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746c1a66-e57e-4c40-8a8c-d208663de2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0408e6e-f428-426f-9c68-d187f81e5533","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Nyert_a_Kraken_es_az_American_Hop_Dog_a_gyulai_kezmuves_sorversenyen","timestamp":"2018. június. 09. 18:48","title":"Nyert a Kraken és az American Hop Dog a gyulai kézműves sörversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180609_Miert_pont_most_lepett_ki_a_Fideszbol__kerdeztek_a_jobbikos_Duro_Doratol_az_M1en","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70674ea6-2d60-4201-916a-0076bc61e7d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Miert_pont_most_lepett_ki_a_Fideszbol__kerdeztek_a_jobbikos_Duro_Doratol_az_M1en","timestamp":"2018. június. 09. 21:27","title":"Miért pont most lépett ki a Fideszből? - kérdezték a jobbikos Dúró Dórától az M1-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Paks mellé tervezett kavicsbányáról tartottak vasárnap helyi népszavazást Madocsán, a faluban szinte minden szavazásra jogosult leadta a voksát. Nem csak most nem épülhet bánya, de arról is szavaztak, hogy soha nem fogja engedni ezt a település.","shortLead":"A Paks mellé tervezett kavicsbányáról tartottak vasárnap helyi népszavazást Madocsán, a faluban szinte minden...","id":"20180611_Eldolt_soha_nem_lesz_Madocsan_kavicsbanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e179588d-0392-4e57-a785-08b697c3c3cc","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Eldolt_soha_nem_lesz_Madocsan_kavicsbanya","timestamp":"2018. június. 11. 05:33","title":"Eldőlt, soha nem lesz Madocsán kavicsbánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46492b9c-e63a-47ac-bed8-ffd2e695e666","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Napra pontosan hetvenöt éve, 1943. június 10-én szabadalmaztatták Argentínában a magyar Bíró László József golyóstollát, amelyet a köznyelv angol nyelvterületen ma is biro pen, avagy röviden biro néven emleget.","shortLead":"Napra pontosan hetvenöt éve, 1943. június 10-én szabadalmaztatták Argentínában a magyar Bíró László József...","id":"20180610_golyostoll_biro_laszlo_biro_pen_75_parker_jotter_bic_cristal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46492b9c-e63a-47ac-bed8-ffd2e695e666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06283250-0b3a-4ba5-b42c-cf6ea8abf539","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_golyostoll_biro_laszlo_biro_pen_75_parker_jotter_bic_cristal","timestamp":"2018. június. 10. 09:03","title":"Ma 75 éves az egyik legnépszerűbb magyar találmány, a golyóstoll – és azt tudja, melyik a legkelendőbb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék története?","shortLead":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék...","id":"20180610_a_kerti_torpek_tortenete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2781585-bbeb-479e-b653-d41de5781a07","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_a_kerti_torpek_tortenete","timestamp":"2018. június. 10. 07:03","title":"Miért van ez a kerti törpe ma a Google keresőben? Mi a kerti törpék története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]