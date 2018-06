Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

\r

","shortLead":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

\r

","id":"20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3918bb8-6cb7-461e-8cd5-8384ca0e16e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","timestamp":"2018. június. 10. 08:01","title":"Irány a strand - pöpec nyári napunk lesz kis esővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12f9033-5cb3-45b7-8017-f118f5b77e3d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bertrand Cantat börtönben ült barátnője, Marie Trintignant színésznő halála miatt. Néha felesége, Rády Krisztina 2010-ben öngyilkos lett, és halála ügyében Bordeaux ügyészsége múlt héten vizsgálatot indított egy feminista ügyvéd feljelentése alapján. Cantat koncertjein is voltak feministák és az énekes visszatérése ellen tüntettek.","shortLead":"Bertrand Cantat börtönben ült barátnője, Marie Trintignant színésznő halála miatt. Néha felesége, Rády Krisztina...","id":"20180611_rady_krisztina_eroszakos_rocker_ferje_inkabb_lemondta_az_utolso_koncertjeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12f9033-5cb3-45b7-8017-f118f5b77e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9837ee08-151e-40a9-acf1-bb7a54e0defd","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_rady_krisztina_eroszakos_rocker_ferje_inkabb_lemondta_az_utolso_koncertjeit","timestamp":"2018. június. 11. 19:57","title":"Rády Krisztina erőszakos rocker férje inkább lemondta az utolsó koncertjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f543184d-0512-488b-be95-801705224322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény állatból csak cafatok maradtak.\r

\r

","shortLead":"Szegény állatból csak cafatok maradtak.\r

\r

","id":"20180610_Grosjean_durvan_elcsapott_egy_mormotat_a_kanadai_futam_szabadedzesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f543184d-0512-488b-be95-801705224322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f414e320-0b61-4970-877a-ce578990567b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Grosjean_durvan_elcsapott_egy_mormotat_a_kanadai_futam_szabadedzesen","timestamp":"2018. június. 10. 12:31","title":"Grosjean durván elcsapott egy mormotát a kanadai futam szabadedzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék története?","shortLead":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék...","id":"20180610_a_kerti_torpek_tortenete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2781585-bbeb-479e-b653-d41de5781a07","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_a_kerti_torpek_tortenete","timestamp":"2018. június. 10. 07:03","title":"Miért van ez a kerti törpe ma a Google keresőben? Mi a kerti törpék története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98910c8d-07ee-43c9-af44-faed48eda44f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem adják fel hangjuk egyediségét a delfinek a rájuk jellemző szoros társadalmi kapcsolataik hatására sem. Magas frekvenciájú füttyjelekkel kommunikálnak egymás között, egyfajta névként használva a hangjukat, amelyek segítségével akár nagy távolságokból is azonosítják egymást a víz alatt. ","shortLead":"Nem adják fel hangjuk egyediségét a delfinek a rájuk jellemző szoros társadalmi kapcsolataik hatására sem. Magas...","id":"20180610_delfinek_tarsadalmi_kapcsolatok_futtyjel_nev","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98910c8d-07ee-43c9-af44-faed48eda44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d89134-c52f-46ff-821b-7860168f6946","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_delfinek_tarsadalmi_kapcsolatok_futtyjel_nev","timestamp":"2018. június. 10. 10:03","title":"Igen kedves dolog derült ki a delfinekről: sosem hagyják el a nevüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1334c064-d438-482c-959d-ee1a94bea05a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dohányzás, forrásszegény egészségügy: a szakértők szerint ezek is okozzák, hogy Európában nálunk végzik a legtöbb végtagamputácót. 2015 óta egy centit nem haladtunk előre.\r

\r

","shortLead":"Dohányzás, forrásszegény egészségügy: a szakértők szerint ezek is okozzák, hogy Európában nálunk végzik a legtöbb...","id":"20180610_Riaszto_amputacioban_sajnos_vilagelsok_vagyunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1334c064-d438-482c-959d-ee1a94bea05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0b9145-60ac-4a24-a7db-21f83d501d9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Riaszto_amputacioban_sajnos_vilagelsok_vagyunk","timestamp":"2018. június. 10. 12:12","title":"Riasztó: amputációban sajnos elsők vagyunk Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39da2e84-3bb1-4aed-b285-8971de7af474","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A 60-as évektől próbálta szétfeszíteni az akkori egyenoktatás kereteit, majd 1988-ban megalakította az első alternatív iskolát, a most 30 éves Kincskeresőt. Úgy véli, a játék, a mozgás, a gondolkodni tanítás a legfontosabb az iskolában, és ezeket bármilyen rendszerben, bármilyen felügyelet mellett el lehet érni, ha a tanító rendelkezik belső szabadsággal. Winkler Mártával beszélgettünk, aki szerint az értelmetlen iskolai szabadság ugyanolyan káros, mint az értelmetlen előírások betartása.\r

\r

","shortLead":"A 60-as évektől próbálta szétfeszíteni az akkori egyenoktatás kereteit, majd 1988-ban megalakította az első alternatív...","id":"20180611_winkler_marta_tanitas_oktatas_modszerek_alternativ_pedagogia_kincskereso_iskola","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39da2e84-3bb1-4aed-b285-8971de7af474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2d44a2-f31a-4242-944e-b6256cc7502f","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_winkler_marta_tanitas_oktatas_modszerek_alternativ_pedagogia_kincskereso_iskola","timestamp":"2018. június. 11. 13:40","title":"Winkler Márta: \"A nehezen kezelhető diákok edzettek tanítóvá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857be6c8-aff1-4e47-9c43-4c66eb7f3fa5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bődületes gyorsasággal járta be az internetet az a híresztelés, amely szerint tavaly nyáron titokban elkezdték a Vissza a jövőbe filmek negyedik részének a forgatását, s az alkotás hamarosan a mozikba kerülhet.","shortLead":"Bődületes gyorsasággal járta be az internetet az a híresztelés, amely szerint tavaly nyáron titokban elkezdték a Vissza...","id":"20180610_Itt_lehetne_a_Vissza_a_jovobe_4","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=857be6c8-aff1-4e47-9c43-4c66eb7f3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8307f58a-a75c-4c5e-a30f-0710afab21da","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Itt_lehetne_a_Vissza_a_jovobe_4","timestamp":"2018. június. 10. 20:30","title":"Korai még örülni, hogy jön a Vissza a jövőbe 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]