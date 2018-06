Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","shortLead":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","id":"20180610_torokorszag_automarka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38664ed4-8862-40c6-b9dd-1c36140e5773","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_torokorszag_automarka","timestamp":"2018. június. 10. 11:45","title":"Saját autómárkát akar Törökország, 1000 milliárd forintnyit költenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katonai tematikájú nyári táborok mellett a legnépszerűbbek azok, amelyekben nyelvet vagy programozást tanítanak.\r

","shortLead":"A katonai tematikájú nyári táborok mellett a legnépszerűbbek azok, amelyekben nyelvet vagy programozást tanítanak.\r

","id":"20180610_Imadjuk_katonanak_kuldeni_nyarra_a_gyerekeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deede721-78a9-4375-a4a6-b390dbe1911b","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Imadjuk_katonanak_kuldeni_nyarra_a_gyerekeket","timestamp":"2018. június. 10. 11:23","title":"Imádjuk katonának küldeni nyárra a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517f6701-7338-4258-ba01-01368bfe6cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van-e ön szerint még egy ország Európában, ahol állami szereplők közpénzből tartanak fenn egymással versengő – sok tekintetben ellenérdekelt – szolgáltatásokat? Segítünk: nincs. Magyarországon viszont évtizedek óta így működik egymás mellett a Volán és a MÁV. Csak az \"elmúltnyolcévben\" nagyjából négyszer, négy módon állt neki a kormány az átalakításnak, de a társaságok lobbiharcain eddig mindig elbukott az ügy. A hvg.hu információi szerint ebben a ciklusban újabb nekifutás jöhet. ","shortLead":"Van-e ön szerint még egy ország Európában, ahol állami szereplők közpénzből tartanak fenn egymással versengő – sok...","id":"20180611_mav_volan_osszevonas_megrendeles_szolgaltatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517f6701-7338-4258-ba01-01368bfe6cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d92889-76c3-4282-9ce4-ca0a8b2c1521","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_mav_volan_osszevonas_megrendeles_szolgaltatas","timestamp":"2018. június. 11. 06:30","title":"Ötödször is nekiveselkedhet a kormány, hogy egybegyúrja a MÁV-ot és a Volánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b3f5c7-e87d-40e8-a5c7-c90dc5a82452","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magasabb légköri szén-dioxid-szint hatására csökken a fehérje- és tápanyagtartalom a rizsben, e miatt a betegségek hangsúlyosabbak lesznek, és egyes vidékeken a gyerekkori fejlődést is veszélyezteti.","shortLead":"A magasabb légköri szén-dioxid-szint hatására csökken a fehérje- és tápanyagtartalom a rizsben, e miatt a betegségek...","id":"20180611_Ebbol_nagy_baj_lehet_csokkenti_a_rizs_tapanyagtartalmat_a_klimavaltozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b3f5c7-e87d-40e8-a5c7-c90dc5a82452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ed785f-03e2-479e-80b5-e3c7253dcf26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Ebbol_nagy_baj_lehet_csokkenti_a_rizs_tapanyagtartalmat_a_klimavaltozas","timestamp":"2018. június. 11. 12:51","title":"Ebből nagy baj lehet: csökkenti a rizs tápanyagtartalmát a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság megtestesítőjévé vált.\r

\r

","shortLead":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság...","id":"20180610_Robi_a_medve_most_mar_a_szabadsag_szimboluma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99b883e-7e04-4760-b995-d928e0841dba","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Robi_a_medve_most_mar_a_szabadsag_szimboluma","timestamp":"2018. június. 10. 10:15","title":"Robi, a medve most már a szabadság szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02aa137-899c-4591-a524-64e63b96bee1","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A szellemi táplálékra kiéhezett olvasókhoz 1988-ban, a rendszerváltás előévében soha nem látott dömpingben zúdultak az addig tiltott művek. Az újdonságok között felbukkant jó néhány ősrégi, a szóbeszéd szerint bezúzott kiadvány.","shortLead":"A szellemi táplálékra kiéhezett olvasókhoz 1988-ban, a rendszerváltás előévében soha nem látott dömpingben zúdultak...","id":"201818__raktarba_sullyesztett_konyvek__karos_hoskodesek__nyomdafesteket_turt_csak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b02aa137-899c-4591-a524-64e63b96bee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fe112e-f5a9-4790-ac85-dc8e0e3524ae","keywords":null,"link":"/kultura/201818__raktarba_sullyesztett_konyvek__karos_hoskodesek__nyomdafesteket_turt_csak","timestamp":"2018. június. 10. 13:00","title":"Kun Béla és a Tréfa: így támadtak fel a Kádár-korszakban megjelent, mégis betiltott könyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3900fa8f-18fe-466e-bae6-a2ca1fca0a68","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dárdai Pál elmondta a magyar-ausztrál meccs után, hogy helyes hozzáállni a magyar válogatotthoz. Arról is beszélt, miért törölte el annak idején a Pintér-féle válogatottat. Nagy hiányosságok vannak az utánpótlásban. A játékosok pozitívan értékelték a vesztes meccset.\r

\r

","shortLead":"Dárdai Pál elmondta a magyar-ausztrál meccs után, hogy helyes hozzáállni a magyar válogatotthoz. Arról is beszélt...","id":"20180610_Dardai_a_magyar_jatekosok_limitaltak_de_vag_az_agyuk_nagyon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3900fa8f-18fe-466e-bae6-a2ca1fca0a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d08887-be36-4705-9b4c-3ca2742bb701","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Dardai_a_magyar_jatekosok_limitaltak_de_vag_az_agyuk_nagyon","timestamp":"2018. június. 10. 13:41","title":"Dárdai: a magyar játékosok limitáltak, de vág az agyuk nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b73bc24-54d1-4d4f-8cc7-244f3864d984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap késő délelőtt baleset történt Újpesten, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Vasárnap késő délelőtt baleset történt Újpesten, személyi sérülés nem történt.","id":"20180610_Ket_auto_utkozott_Ujpesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b73bc24-54d1-4d4f-8cc7-244f3864d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b214203-e17f-483b-bb89-204732e136b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Ket_auto_utkozott_Ujpesten","timestamp":"2018. június. 10. 11:35","title":"Két autó ütközött Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]