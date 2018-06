Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39da2e84-3bb1-4aed-b285-8971de7af474","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A 60-as évektől próbálta szétfeszíteni az akkori egyenoktatás kereteit, majd 1988-ban megalakította az első alternatív iskolát, a most 30 éves Kincskeresőt. Úgy véli, a játék, a mozgás, a gondolkodni tanítás a legfontosabb az iskolában, és ezeket bármilyen rendszerben, bármilyen felügyelet mellett el lehet érni, ha a tanító rendelkezik belső szabadsággal. Winkler Mártával beszélgettünk, aki szerint az értelmetlen iskolai szabadság ugyanolyan káros, mint az értelmetlen előírások betartása.\r

\r

","shortLead":"A 60-as évektől próbálta szétfeszíteni az akkori egyenoktatás kereteit, majd 1988-ban megalakította az első alternatív...","id":"20180611_winkler_marta_tanitas_oktatas_modszerek_alternativ_pedagogia_kincskereso_iskola","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39da2e84-3bb1-4aed-b285-8971de7af474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2d44a2-f31a-4242-944e-b6256cc7502f","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_winkler_marta_tanitas_oktatas_modszerek_alternativ_pedagogia_kincskereso_iskola","timestamp":"2018. június. 11. 13:40","title":"Winkler Márta: \"A nehezen kezelhető diákok edzettek tanítóvá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8758ab53-9405-40d8-a5c3-f6e8a3c04c28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világbéke-burger, Rakétaember-taco, Bromance-koktél? Vagy emlékérem, esetleg póló „Béke az oroszlános városból” felirattal? Mindenből igyekeznek pénzt csinálni Szingapúr vállalkozó kedvű polgárai Donald Trump amerikai és Kim Dzsong Un észak-koreai elnök keddi találkozóját kihasználva.","shortLead":"Világbéke-burger, Rakétaember-taco, Bromance-koktél? Vagy emlékérem, esetleg póló „Béke az oroszlános városból”...","id":"20180609_Szingapur_lazban_eg_es_penzt_csinal_a_keddi_TrumpKim_csucstalalkozobol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8758ab53-9405-40d8-a5c3-f6e8a3c04c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b252e183-271e-43db-91d6-9ae999b5b68f","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Szingapur_lazban_eg_es_penzt_csinal_a_keddi_TrumpKim_csucstalalkozobol","timestamp":"2018. június. 09. 15:34","title":"Szingapúr lázban ég, és pénzt csinál a keddi Trump-Kim csúcstalálkozóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.\r

\r

","shortLead":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.\r

\r

","id":"20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac057564-6473-4e3e-889e-5e2674e69c61","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","timestamp":"2018. június. 10. 09:12","title":"Meghalt az első Bond-lány Eunice Gayson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma estétől vasárnap éjfélig zivatartevékenység várható dél, délkelet felől északnyugat felé haladva több hullámban. A vihar Budapest felé halad.","shortLead":"Ma estétől vasárnap éjfélig zivatartevékenység várható dél, délkelet felől északnyugat felé haladva több hullámban...","id":"20180609_Ujabb_riasztas_felhoszakadas_es_jeg_johet_eros_szellokesek_lehetnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e717066-8a7b-4f65-ba78-39488483b2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ujabb_riasztas_felhoszakadas_es_jeg_johet_eros_szellokesek_lehetnek","timestamp":"2018. június. 09. 19:26","title":"Újabb riasztás: felhőszakadás és jég jöhet, erős széllökések lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen átalakultak az erőviszonyok a közmédiánál a választások után.","shortLead":"Jelentősen átalakultak az erőviszonyok a közmédiánál a választások után.","id":"20180611_MTVAs_ugyvezeto_lett_az_aki_lehallgatta_az_MTVA_vezerigazgatojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d1132d-e901-4766-bac9-7f639438cd57","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_MTVAs_ugyvezeto_lett_az_aki_lehallgatta_az_MTVA_vezerigazgatojat","timestamp":"2018. június. 11. 14:39","title":"MTVA-s ügyvezető lett az, aki lehallgatta az MTVA vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a485376-2729-49d1-b2fc-f47f73599528","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az énmárka egyenlő azzal, amit mások mondanak rólunk, amikor kilépünk a szobából – legalábbis Jeff Bezos, az Amazon alapítója szerint. Cikkünkben három online megmondóembert kérdezünk meg arról, hogyan építik saját brandjüket az online világban.","shortLead":"Az énmárka egyenlő azzal, amit mások mondanak rólunk, amikor kilépünk a szobából – legalábbis Jeff Bezos, az Amazon...","id":"20180610_Hogyan_epitsunk_szemelyes_markat_a_neten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a485376-2729-49d1-b2fc-f47f73599528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166cd884-5049-4cf8-ab22-8d4c4008f2a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180610_Hogyan_epitsunk_szemelyes_markat_a_neten","timestamp":"2018. június. 10. 19:15","title":"Hogyan építsünk személyes márkát a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1643a9-c2db-4890-a9ba-9bce6455e1bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb katonai elemzésekkel is foglalkozó nonprofit szervezte szerint nem a gépek lázadnak fel ellenünk, hanem az emberi bizonytalanság dönthet a piros gomb megnyomása mellett.","shortLead":"A világ legnagyobb katonai elemzésekkel is foglalkozó nonprofit szervezte szerint nem a gépek lázadnak fel ellenünk...","id":"20180611_atomhaboru_nuklearis_haboru_mesterseges_intelligencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1643a9-c2db-4890-a9ba-9bce6455e1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b6e5ef-b27d-41b3-a49c-1de43e8a3c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_atomhaboru_nuklearis_haboru_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 11. 00:03","title":"Atomháborút robbanthat ki a mesterséges intelligencia, ha nem figyelünk oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7913da-65c4-40e4-8d7b-9ab2ea7a460a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Andrea Nahlesnek kellene ismét önállóan is kormányképes párttá tenni az SPD-t, kérdés, fog-e ez menni úgy, hogy szókimondó, rámenős, harsány stílusa sohasem talált teljes egyetértésre még saját pártjában sem. HVG-kontúr.","shortLead":"Andrea Nahlesnek kellene ismét önállóan is kormányképes párttá tenni az SPD-t, kérdés, fog-e ez menni úgy...","id":"201818_andrea_nahles_anemet_szocialdemokratak_elnoknoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7913da-65c4-40e4-8d7b-9ab2ea7a460a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0c34a9-9281-4185-a84a-72a253198a42","keywords":null,"link":"/vilag/201818_andrea_nahles_anemet_szocialdemokratak_elnoknoje","timestamp":"2018. június. 10. 08:00","title":"A német szocdemek új elnökének irodájában ott van a feszület is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]